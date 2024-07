Marius Șumudică, „săgeți” către Dan Șucu la nunta lui Drăguș: „Am pierdut o ofertă așteptând”

Marius Șumudică a fost în cărți să fie antrenor la Rapid în această vară. Ba, mai mult, dar acționarul majoritar al giuleștenilor a decis să meargă pe mâna nord-irlandezului Neil Lennon.

Marius Șumudică nu l-a uitat pe Dan Șucu nici la nunta lui Drăguș. Cum l-a „înțepat” pe patronul Rapidului

Marius Șumudică (53 de ani) a fost nașul de cununie al lui Denis Drăguș. la care au participat numeroase personalități din lumea fotbalului. Șumudica și-a făcut timp să stea de vorbă cu jurnaliștii și a vorbit despre viitorul său în antrenorat.

Liber de contract după despărțirea de Gaziantep, în luna martie, Șumudică era o variantă pentru banca tehnică a Rapidului. Giuleștenii au fost conduși de Lobonț după demiterea lui Bergodi, dar, cu toate acestea, Dan Șucu și-a dorit un alt antrenor penru noul sezon.

În cele din urmă, după câteva săptămâni de așteptare, dinspre Giulești n-a venit nicio ofertă pentru Șumi, iar acum a dezvăluit că a pierdut și o ofertă din acest motiv.

„Alaltăieri am avut o ofertă din Iran, dar am refuzat-o, nu am vrut să plec acolo. Respect Iranul, dar am crezut că este un pas în spate și nu am vrut. Sper să am șansa să lucrez iar cu alți foști jucători. Șumudică nu se oprește aici, voi lua români oriunde mă voi duce.

Am avut niște oferte, am avut una din Arabia Saudită pe care am refuzat-o, am pierdut una din Qatar, nu vreau să spun din cauza cui am pierdut-o. Am pierdut-o așteptând și crezând că voi ajunge antrenor acolo, dar nu mai contează.

Am refuzat una acum. Vom vedea ce se va întâmpla. Eu sunt un antrenor profesionist, îmi doresc să lucrez. În scurt timp, cred că voi fi din nou pe bancă”, a declarat Marius Șumudică.

Șumudică, discurs la superlativ despre finul Drăguș

Evident, Marius Șumudică a vorbit și despre finul Denis Drăguș. când a dezvăluit cât de profundă este relația sa cu noul fotbalist al lui Trabzonspor. „Am avut șansa să întâlnesc un băiat extraordinar, un caracter extraordinar, mi-a fost aproape la Gazintep.

I-a fost și rușine la un moment dat să îmi spună (n.r. să îi fie naș), dar a fost plăcerea lui. Eu nu aș fi vrut să fac lucrul ăsta, pentru că în fotbal se interpretează, dar țin prea mult la el, face parte din familia mea. Denis este ceva aparte, este un băiat deosebit.

De fiecare dată când mă întâlnesc cu el îmi spune că datorită mie a ajuns unde este acum. Nu este adevărat. Este meritul lui. A dat peste un antrenor român care a crezut mereu în români. L-am trecut pe buletin acum. Sunt ca tatăl lui acum. Mă bucur că sunt alături acum de el și familia lui”, a mai spus Șumudică.