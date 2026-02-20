Marius Șumudică, salvat de arbitrii români în Arabia Saudită! Gol anulat oaspeților în Al Okhdood – Al Qadsiah pentru un offside milimetric. Video

Echipa lui Marius Șumudică, Al Okhdood, a jucat vineri seară pe teren propriu cu Al Qadsiah în cadrul etapei cu numărul 23 din campionatul Arabiei Saudite. Partida a fost arbitrată de o brigadă din România, cu Horațiu Feșnic la centru și Radu Ghinguleac și Adrian Vornicu la cele două margini, în vreme ce al patrulea oficial a fost saudit, Khalid Al-Ahmari. În camera VAR s-a aflat un alt român, Ovidiu Hațegan, secondat de localnicul Saad Al-Shabrami.
În minutul 13 s-a petrecut prima fază controversată din perspectiva arbitrajului din acest meci, la scorul de 0-0. Oaspeții au reușit să marcheze, dar golul a fost anulat pe motiv de offside. În campionatul din Arabia Saudită se folosește tehnologia offside-ului semi-automat, așa cum se întâmplă și în ligile mari din Europa, iar ulterior astfel s-a putut vedea că decizia a fost una corectă, chiar dacă a fost vorba depre o poziție milimetrică în afară din joc.
التقنية توضّح حالة التسلل 📺🚩
في هدف القادسية الذي سجله كينيونيس ⚽️#الأخدود_القادسية | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/fRslui1Cdt
— رياضة ثمانية (@thmanyahsports) February 20, 2026
În acest meci, Marius Șumudică s-a duelat cu Brendan Rodgers, antrenorul lui Al Qadsiah, fost tehnician la Liverpool și Celtic printre altele. De asemenea, la adversara lui Al Okhdood evoluează în centrul apărării Nacho Fernandez, fostul căpitan de la Real Madrid. Cu puțin timp înainte de startul jocului, s-a petrecut și o discuție destul de relaxată între cei doi antrenori, așa cum se procedează de obicei în astfel de situații.
Kick-off: Al Okhdood vs Al Qadsiyah pic.twitter.com/j6CeJywSJF
— TheFootballZone (@football_t69515) February 20, 2026