Marius Șumudică, salvat de arbitrii români în Arabia Saudită! Gol anulat oaspeților în Al Okhdood – Al Qadsiah pentru un offside milimetric. Video

Marius Șumudică a răsuflat ușurat după o decizie la limită luată de brigada lui Horațiu Feșnic în meciul Al Okhdood - Al Qadsiah din Arabia Saudită! Ce s-a întâmplat: video cu faza
Gabriel-Alexandru Ioniță
20.02.2026 | 21:43
Gol anulat de brigada românească în meciul lui Marius Șumudică din Arabia Saudită. Foto: colaj Fanatik
Echipa lui Marius Șumudică, Al Okhdood, a jucat vineri seară pe teren propriu cu Al Qadsiah în cadrul etapei cu numărul 23 din campionatul Arabiei Saudite. Partida a fost arbitrată de o brigadă din România, cu Horațiu Feșnic la centru și Radu Ghinguleac și Adrian Vornicu la cele două margini, în vreme ce al patrulea oficial a fost saudit, Khalid Al-Ahmari. În camera VAR s-a aflat un alt român, Ovidiu Hațegan, secondat de localnicul Saad Al-Shabrami.

Gol anulat pe bună dreptate de brigada românească de arbitri oaspeților din meciul Al Okhdood – Al Qadsiah. Șansă pentru Marius Șumudică

În minutul 13 s-a petrecut prima fază controversată din perspectiva arbitrajului din acest meci, la scorul de 0-0. Oaspeții au reușit să marcheze, dar golul a fost anulat pe motiv de offside. În campionatul din Arabia Saudită se folosește tehnologia offside-ului semi-automat, așa cum se întâmplă și în ligile mari din Europa, iar ulterior astfel s-a putut vedea că decizia a fost una corectă, chiar dacă a fost vorba depre o poziție milimetrică în afară din joc.

Marius Șumudică, duel tare cu Brendan Rodgers, fostul antrenor al lui Liverpool

În acest meci, Marius Șumudică s-a duelat cu Brendan Rodgers, antrenorul lui Al Qadsiah, fost tehnician la Liverpool și Celtic printre altele. De asemenea, la adversara lui Al Okhdood evoluează în centrul apărării Nacho Fernandez, fostul căpitan de la Real Madrid. Cu puțin timp înainte de startul jocului, s-a petrecut și o discuție destul de relaxată între cei doi antrenori, așa cum se procedează de obicei în astfel de situații.

Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
