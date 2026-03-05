Sport

Marius Șumudică, sărbătorit ca un șeic în Arabia Saudită! Imagini fabuloase cu antrenorul lui Al-Okhdood

Marius Șumudică a împlinit 55 de ani și a fost sărbătorit cu mult fast în Arabia Saudită. Ce surpriză i-au pregătit oficialii și jucătorii lui Al-Okhdood.
Traian Terzian
05.03.2026 | 13:17
Marius Sumudica sarbatorit ca un seic in Arabia Saudita Imagini fabuloase cu antrenorul lui AlOkhdood
ULTIMA ORĂ
20 poze
Vezi galeria
Cum a fost sărbătorit Marius Șumudică în Arabia Saudită. Sursă foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Extrem de apreciat la echipa sa din Arabia Saudită, pe care încearcă din răsputeri să o salveze de la retrogradare, Marius Șumudică a fost sărbătorit ca un șeic cu ocazia împlinirii vârstei de 55 de ani.

Cum a fost sărbătorit Marius Șumudică în Arabia Saudită

Miercuri, 4 martie, Marius Șumudică a aniversat împlinirea a 55 de ani, dar a lăsat deoparte petrecerile și a programat un antrenament la formația Al-Okhdood, pe care o conduce de la începutul lui 2026.

Însă, tehnicianul român a avut parte de o surpriză după încheierea ședinței de pregătire. Jucătorii formației saudite i-a pregătit celebrul ”tunel” prin care trebuie să treacă sărbătoriții și i-au dat palme pe spate.

ADVERTISEMENT

Apoi s-a mers la vestiare, acolo unde pe Șumudică îl aștepta un tort uriaș din partea oficialilor clubului. Antrenorul român a tăiat festiv desertul și a fost mânjit ușor pe față spre bucuria fotbaliștilor de la Al-Okhdood.

ADVERTISEMENT

Mesajul lui Șumudică la 55 de ani

În ziua în care a împlinit 55 de ani, Marius Șumudică a mărturisit în exclusivitate pentru FANATIKtoate reușitele sale din carieră se datorează familiei, care i-a fost aproape atât la bine, cât și la greu.

ADVERTISEMENT
Diana Șucu a răbufnit la adresa românilor reveniți în țară din Orientul Mijlociu,...
Digisport.ro
Diana Șucu a răbufnit la adresa românilor reveniți în țară din Orientul Mijlociu, nemulțumiți că și-au plătit singuri biletele

”Mulțumesc tuturor celor care mi-au trimis mesaje. Este o zi specială, 55 de ani cu bune și rele. În general sunt un tip pozitiv și iau ce e pozitiv în viață. Au fost ani frumoși, cu bucurii în plan profesional și nu puteam să realizez nimic dacă nu o aveam aproape pe soția mea, pe copiii mei, pe părinții mei.

Familia este foarte importantă pentru mine, ei m-au ajutat, m-au susținut, au înțeles suferința, s-au bucurat la succese, au plâns cu mine la înfrângeri. Asta este viața unui antrenor. Ce să-mi doresc de ziua mea decât multă sănătate mie și familiei mele, pentru că dacă suntem sănătoși le rezolvăm pe toate.

ADVERTISEMENT

Sunt fericit în continuare că fac parte din echipa FANATIK și este locul unde m-am simțit cel mai bine. Vă mulțumesc pentru urări! Ne revedem curând. Doamne Ajută!”, a declarat Șumudică, pentru FANATIK.

Cea mai originală urare primită de Șumudică

Au curs mesajele de felicitare pentru Marius Șumudică la împlinirea vârstei de 55 de ani, însă cel mai haios a venit din partea manelistului Sorinel Puștiu. Acesta i-a făcut o dedicație specială și i-a cântat câteva versuri.

”Dedic acest mesaj de la mine, Sorinel Puștiu, pentru Marius Șumudică! Îl cunoaște un popor, unul este ȘumiGol! / Unul este ȘumiGol, fotbalist și antrenor / E momentul fericit / Astăzi ești sărbătorit / Nu vreau avere sau bani, vreau să-i spunem La mulți ani! La mulți ani, te iubesc din sufletul meu”, a fost cântarea pentru antrenorul lui Al-Okhdood.

Șumudică, sărbătorit cu mult fast de arabi

Ştefan Baiaram, decizie şoc! A rupt contractul cu impresarul: „Nu îmi place să...
Fanatik
Ştefan Baiaram, decizie şoc! A rupt contractul cu impresarul: „Nu îmi place să lucrez cu oameni care sunt în mai multe părţi”. Ce oferte a avut Universitatea Craiova pe atacant. Exclusiv
Sorin Cârţu l-a făcut praf pe Marian Barbu după eliminarea lui Coelho: “V-am...
Fanatik
Sorin Cârţu l-a făcut praf pe Marian Barbu după eliminarea lui Coelho: “V-am zis că nu ne simpatizează! Înţelege şi tu starea de spirit!”. Ce meci ratează antrenorul Craiovei. Exclusiv
Cum se simte Mihai Rotaru după accidentul grav la schi: “Are 8-10 şuruburi...
Fanatik
Cum se simte Mihai Rotaru după accidentul grav la schi: “Are 8-10 şuruburi în el!”. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Fiul lui Ion Țiriac nu credea că va trăi așa ceva vreodată: 'Pierderi...
iamsport.ro
Fiul lui Ion Țiriac nu credea că va trăi așa ceva vreodată: 'Pierderi economice uriașe'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!