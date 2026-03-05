Marius Șumudică, sărbătorit ca un șeic în Arabia Saudită! Imagini fabuloase cu antrenorul lui Al-Okhdood

ADVERTISEMENT

Extrem de apreciat la echipa sa din Arabia Saudită, pe care încearcă din răsputeri să o salveze de la retrogradare, Marius Șumudică a fost sărbătorit ca un șeic cu ocazia împlinirii vârstei de 55 de ani.

Cum a fost sărbătorit Marius Șumudică în Arabia Saudită

Miercuri, 4 martie, Marius Șumudică a aniversat împlinirea a 55 de ani, dar a lăsat deoparte petrecerile și a programat un antrenament la formația Al-Okhdood, pe care o conduce de la începutul lui 2026.

Însă, tehnicianul român a avut parte de o surpriză după încheierea ședinței de pregătire. Jucătorii formației saudite i-a pregătit celebrul ”tunel” prin care trebuie să treacă sărbătoriții și i-au dat palme pe spate.

Apoi s-a mers la vestiare, acolo unde pe Șumudică îl aștepta un tort uriaș din partea oficialilor clubului. Antrenorul român a tăiat festiv desertul și a fost mânjit ușor pe față spre bucuria fotbaliștilor de la Al-Okhdood.

Mesajul lui Șumudică la 55 de ani

În ziua în care a împlinit 55 de ani, Marius Șumudică a mărturisit în exclusivitate pentru FANATIK că , care i-a fost aproape atât la bine, cât și la greu.

”Mulțumesc tuturor celor care mi-au trimis mesaje. Este o zi specială, 55 de ani cu bune și rele. În general sunt un tip pozitiv și iau ce e pozitiv în viață. Au fost ani frumoși, cu bucurii în plan profesional și nu puteam să realizez nimic dacă nu o aveam aproape pe soția mea, pe copiii mei, pe părinții mei.

Familia este foarte importantă pentru mine, ei m-au ajutat, m-au susținut, au înțeles suferința, s-au bucurat la succese, au plâns cu mine la înfrângeri. Asta este viața unui antrenor. Ce să-mi doresc de ziua mea decât multă sănătate mie și familiei mele, pentru că dacă suntem sănătoși le rezolvăm pe toate.

Sunt fericit în continuare că fac parte din echipa FANATIK și este locul unde m-am simțit cel mai bine. Vă mulțumesc pentru urări! Ne revedem curând. Doamne Ajută!”, a declarat Șumudică, pentru FANATIK.

Cea mai originală urare primită de Șumudică

Au curs mesajele de felicitare pentru Marius Șumudică la împlinirea vârstei de 55 de ani, însă . Acesta i-a făcut o dedicație specială și i-a cântat câteva versuri.

”Dedic acest mesaj de la mine, Sorinel Puștiu, pentru Marius Șumudică! Îl cunoaște un popor, unul este ȘumiGol! / Unul este ȘumiGol, fotbalist și antrenor / E momentul fericit / Astăzi ești sărbătorit / Nu vreau avere sau bani, vreau să-i spunem La mulți ani! La mulți ani, te iubesc din sufletul meu”, a fost cântarea pentru antrenorul lui Al-Okhdood.