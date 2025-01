Marius Șumudică, savuros la plecarea Rapidului în cantonamentul din Dubai: “Crezi că o să dăm cu aspiratorul?”

Jucătorii Rapidului au fost avertizați de Marius . Aceștia vor avea parte de zile de foc și de două amicale importante.

Marius Șumudică, mesaj pentru jucătorii Rapidului înaintea cantonamentului din Dubai: “Nu există zi liberă”

înaintea cantonamentului din Dubai și susține că aceștia vor avea parte de antrenamente intense în fiecare zi.

împotriva campioanei Coreei de Sud, Ulsah HD, pe 14 ianuarie, iar pe 15 ianuarie o vor înfrunta pe Shanghai Port, campioana Chinei.

“Acum crezi că o să dăm cu aspiratorul sau ce să facem? Nu suntem nici pakistanezi. Mergem să muncim fotbalistic.

Asta le-a plăcut să facă de când s-au apucat de fotbal, asta mi-a plăcut şi mie. E clar că nu mergem să ne plimbăm prin mall-uri sau să stăm prin cafenele. Mergem să muncim.

Nu există zi liberă în Dubai, mergem să muncim. Avem jocuri amicale, avem sesiuni duble de antrenament. Dolce vita a fost în vară, acum nu mai e”, a spus Marius Șumudică la reuniunea echipei înainte de plecarea în Dubai.

Șumudică, încântat de transferul lui Denis Ciobotariu

Marius Șumudică este încântat , explicând că echipa sa are nevoie de cât mai mulți lideri în teren, așa cum este și fundașul venit de la Sepsi OSK.

“Înainte să vin la Rapid am rostit numele acestui jucător. E un jucător constant, care nu se accidentează, care are continuitate în ceea ce arată pe teren.

Are continuitate în prestații, nu gafează, este un jucător care poate merge doar de la mediu spre bine. Este un jucător cu care am lucrat la CFR, are o experiență internațională, a câștigat 5-6 trofee.

Rapid are nevoie de astfel de jucători, care sunt lideri și au câștigat ceva în activitatea fotbalistică. Eu nu contest că sunt jucători cu calitate la Rapid, dar de la a fi jucători cu calitate și a avea trofee e diferență”, a spus Marius Șumudică, la .