Marius Șumudică, scandal la flash-interviu: a venit, a acuzat și a plecat brusc! „De ce s-a mai inventat VAR-ul? Am avut penalty clar!”

Antrenorul giuleștenilor a fost nervos din cauza unui penalty neacordat echipei sale, după ce Cristi Manea a fost călcat imprudent în careu. Marius Șumudică este deranjat și de faptul că faza nu a fost verificată la VAR.

Marius Șumudică, nervos la flash-interviu: a venit, a acuzat și a plecat brusc

după înfrângerea , fiind deranjat de felul în care elevii săi au primit golurile: „Ați văzut meciul? Mie mi-e jenă de tot ce s-a întâmplat în seara asta.

S-au dat șase minute de prelungire, dar nu ne mai dădeau mingile, se pierdeau mingile. Nu înțeleg nici de ce nu s-a mai inventat VAR-ul ăsta. Data trecută, la un alt meci, a căzut un jucător, s-a dat cu var pe față, și-a făcut make-up și s-a dat penalty.

Am avut penalty clar! Toată lumea spune asta! Îl calcă de la spate pe Manea, e penalty cât casa! Spuneți un meci al Rapidului, în care Rapid e avantajată. Și nici nu-mi doresc!”.

„Cum la VAR nu s-a văzut acest penalty?”

„Încercăm să jucăm, să facem totul pe teren. Poate domnul Cojocaru nu a văzut, dar la VAR? Poate să vină Crăciunescu, Porumboiu, dar nimeni n-are cum să-mi spună că ăsta nu e un penalty clar!

E penalty clar și nici nu mai stau să discut altceva acum!”, a . Antrenorul giuleștenilor nu a mai stat să primească alte întrebări și a plecat de la flash-interviu.

„După părerea mea un meci început cum nu se putea mai rău, am primit gol pe o fază fixă. Am egalat, consider că am dominat. Patru faulturi în careu şi nici măcar nu s-a dus să verifice la VAR. L-a călcat clar, nu e posibil aşa ceva.

Nu am reuşit să aducem niciun punct, trebuie să continuăm să muncim. Urmează 6 finale, trebuie să câştigăm meciul de marţi”, a spus și Claudiu Micovschi.

„Ne-a lipsit că nu am înscris al doilea gol. E dezamăgitor că plecăm de aici cu 0 puncte. Ei au înscris şi noi nu am marcat dintr-o ocazie uriaşă. Cred că trebuia să avem un penalty, aşa se întâmplă uneori”, a fost și reacția lui Tobias Christensen.