Marius Șumudică, scandal la primul meci la Al-Okhdood! S-a contrat cu starul de 50 de milioane de euro. Video

Nu au lipsit nervii în meciul de debut al lui Marius Șumudică la Al-Okhdood! Antrenorul român s-a luat la ceartă cu vedeta celor de la Al Ahli. Imagini incredibile.
Alex Bodnariu
10.01.2026 | 23:09
Marius Sumudica scandal la primul meci la AlOkhdood Sa contrat cu starul de 50 de milioane de euro Video
Marius Șumudică a făcut scandal după primul meci la Al-Okhdood. Ce s-a întâmplat pe teren
Marius Șumudica a debutat cu stângul la noua sa echipă. Al Okhdood, formația preluată de antrenorul român, a pierdut la limită duelul cu Al Ahli, scor 0-1. La final a avut loc și un moment tensionat între fostul tehnician de la Rapid și Ivan Toney, vedeta engleză din fotbalul saudit.

Al Okhdood, noua echipă a lui Marius Șumudică, învinsă la limită de Al Ahli!

Al Okhdood a rezistat eroic în fața celor de la Al Ahli. Echipa lui Marius Șumudica a încasat două goluri, care însă au fost ulterior anulate de VAR. Până la urmă, oaspeții au reușit să puncteze și au luat cele trei puncte.

Marius Șumudica a fost primit cu căldură de fanii celor de la Al Okhdood. În tribune a fost afișat un banner cu chipul antrenorului român. Suporterii speră ca tehnicianul să își pună rapid amprenta și să reușească să salveze clubul de la retrogradare.

Marius Șumudică s-a luat la ceartă cu Ivan Toney, atacantul de 50 de milioane de euro de la Al Ahli

După meciul dintre Al Okhdood și Al Ahli a avut loc un moment destul de tensionat. Protagoniști au fost Marius Șumudica și Ivan Toney. Antrenorul român a intrat într-un schimb de replici acid cu jucătorul englez. Imaginile s-au viralizat rapid pe rețelele de socializare.

Roger Ibanez, brazilianul din lotul celor de la Al Ahli, a fost cel care a aplanat situația. Fotbalistul l-a îndepărtat pe colegul său, Ivan Toney, din fața antrenorului român, pentru ca tensiunea să nu degenereze. Antrenorul român este cunoscut pentru temperamentul său vulcanic. Și în trecut, a mai intrat în mici conflicte cu jucători adverși.

Al Okhdood rămâne după acest meci în zona roșie a clasamentului din Arabia Saudită. Echipa lui Marius Șumudica ocupă locul 17 din 18, cu doar cinci puncte acumulate după primele 13 etape. Obiectivul tehnicianului român este evident, salvarea de la retrogradare.

Alex Bodnariu
