Marius Șumudică, scandal la primul meci la Al-Okhdood! S-a contrat cu starul de 50 de milioane de euro. Video

Marius Șumudica a debutat cu stângul la noua sa echipă. Al Okhdood, formația preluată de antrenorul român, a pierdut la limită duelul cu Al Ahli, scor 0-1. La final a avut loc și un moment tensionat între fostul tehnician de la Rapid și Ivan Toney, vedeta engleză din fotbalul saudit.

Al Okhdood, noua echipă a lui Marius Șumudică, învinsă la limită de Al Ahli!

Al Okhdood a rezistat eroic în fața celor de la Al Ahli. Echipa lui Marius Șumudica a încasat două goluri, care însă au fost ulterior anulate de VAR. Până la urmă, oaspeții au reușit să puncteze și au luat cele trei puncte.

În tribune a fost afișat un banner cu chipul antrenorului român. Suporterii speră ca tehnicianul să își pună rapid amprenta și să reușească să salveze clubul de la retrogradare.

Marius Șumudică s-a luat la ceartă cu Ivan Toney, atacantul de 50 de milioane de euro de la Al Ahli

După meciul dintre Al Okhdood și Al Ahli a avut loc un moment destul de tensionat. Protagoniști au fost Marius Șumudica și Ivan Toney. Antrenorul român a intrat într-un schimb de replici acid cu Imaginile s-au viralizat rapid pe rețelele de socializare.

Roger Ibanez, brazilianul din lotul celor de la Al Ahli, a fost cel care a aplanat situația. Fotbalistul l-a îndepărtat pe colegul său, Ivan Toney, din fața antrenorului român, pentru ca tensiunea să nu degenereze. Antrenorul român este cunoscut pentru temperamentul său vulcanic. Și în trecut, a mai intrat în mici conflicte cu jucători adverși.

🎥 فزعة "روجر ايبانيز" لـ "آيفان توني" لحظة اشتباكه مع مدرب الأخدود بعد نهاية اللقاء. — وليد سعيد (@Rabanalsafena)

Al Okhdood rămâne după acest meci în zona roșie a clasamentului din Arabia Saudită. Echipa lui Marius Șumudica ocupă locul 17 din 18, cu doar cinci puncte acumulate după primele 13 etape. Obiectivul tehnicianului român este evident, salvarea de la retrogradare.