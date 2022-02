Un fost internațional și campion cu Rapid îl distruge pe Marius Șumudică. ”S-a autointitulat idol”

Rămas liber de contract după ce a fost dat afară de Malatyaspor, referitoare la posibila demitere a antrenorului Mihai Iosif de la Rapid.

Un alt rapidist a explicat de ce este convins că Marius Șumudică pune presiune pe conducătorii din Giulești și face jocurile suporterilor care cer înlăturarea lui Mihai Iosif.

Marius Șumudică, acuzat că nu este la prima tentativă de a prelua banca Rapidului

Marius Șumudică este rapidist declarat. A jucat pentru trupa din Giulești, alături de care a câștigat un titlu și două Cupe, dar a și debutat ca antrenor la Rapid.

ADVERTISEMENT

Însă, în ciuda dragostei necondiționate pe care o declară pentru gruparea feroviară, Șumudică este și un personaj contestat de o altă parte a celor care au cunoscut gloria în tricoul vișiniu.

Unul dintre contestatarii lui este Nicolae Grigore. Fostul mijlocaș al Rapidului, cu 7 trofee în palmares și patru meciuri în tricoul echipei naționale, toate în perioada petrecută în Giulești, a povestit un episod în care Șumudică ar fi încercat să-i ia locul pe banca vișiniilor.

ADVERTISEMENT

”La un moment dat, el a vrut să facă niște jocuri ale suporterilor, ca eu să fiu îndepărtat de la Rapid, când eram antrenor. Să pună presiune mare pe mine. Suporterii au venit și voiau să-l aducă pe Șumudică în vestiar, în fața jucătorilor.

Ca să facă ce. Să vorbească despre ce? Eu ce eram acolo? A fost o presiune pe care ei au făcut-o în săptămână dinainte să renunț eu”, a povestit Nicolae Grigore, la Digisport.

ADVERTISEMENT

Nicolae Grigore: ”Șumudică nu este un exemplu”

Fostul fotbalist al Rapidului și-a continuat dezvăluirile și a povestit un alt moment care l-a deranjat, când Marius Șumudică s-a auto intitulat ”idolul” lui Nicolae Grigore.

”Ideea pleacă de la chestia asta, că Șumudică a venit la televizor și a spus: ’Eu sunt idolul lui Grigore. Nu m-a primit în vestiar’. Chiar i-am dat un tricou, pentru că mi-a cerut, fiindcă sunt idolul lui’.

ADVERTISEMENT

Știi ce am făcut a doua zi, nu? Am fost la părinții mei, fiindcă acolo am colecția, am luat tricoul și i l-am dat lui Bogdan Andone să i-l aducă. Bogdan Andone stând gard în gard cu el, fiind rude. I-am zis: ’Bogdan, te rog, du tricoul ăsta lui Șumudică. Aruncă-l peste gard, pune-l în cutia poștală’”, a mai povestit Grigore.

În prezent antrenor al divizionarei secunde Metaloglobus București, Nicolae Grigore spune că și că mereu a încercat să se auto impună la echipe când acestea aveau probleme cu antrenorii.

ADVERTISEMENT

”Cam ăsta e Șumudică. Din punctul meu de vedere, este departe de a fi un exemplu de colegialitate. Pentru tot ce a făcut săptămâna aceasta vis-a-vis de Mihai Iosif. Pentru ce a făcut în săptămâna aia vis-a-vis de mine. Presiunea pusă în săptămâna asta, eu am trăit-o pe pielea mea.

Este foarte urât ce a făcut. O lipsă totală de colegialitate, dar este specifică lui Exemplele sunt nenumărate. Ce-a făcut de fiecare dată când vedea un antrenor care se pregătea să plece, exemplu Mirel Rădoi, totdeauna a știut ce trebuie făcut. Fie că a fost vorba de CFR Cluj, de FCSB, Dinamo, de echipă națională, el știe ce trebuie făcut”, a punctat Nicolae Grigore, pentru sursa citată.