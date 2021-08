Marius Șumudică se ia de arbitraj după meciul cu Young Boys: „8 minute de prelungire nu am văzut în viața mea. Am crezut că a murit vreunul!”

Antrenorul Marius Șumudică a acceptat cu greu semieșecul CFR-ului în disputa cu Young Boys Berna din manșa întâi a turului 3 din .

Tehnicianul a avut puterea să-și felicite adversarii, dar și propriii jucători, pentru efortul depus în fața unui oponent evident superior. Arbitrul Danny Makkelie l-a supărat cel mai tare pe Șumudică.

Marius Șumudică, săgeți către arbitrul olandez Danny Makkelie

Marius Șumudică a fost la câteva minute de primul succes cu adevărat important pe banca CFR-ului, dar cele 8 minute adiționale dictate de centralul olandez Danny Makkelie le-au fost fatidice feroviarilor clujeni. Sierro a marcat golul egalizator în minutul 90+3

”Mi s-a părut puțin și arbitrajul… să dai opt minute de prelungire, am crezut că a murit vreunul, ferească Dumnezeu, prin stadion și s-a mai întâmplat ceva. Opt minute de prelungire, nu am văzut în viața mea, dar în fine, asta este”, a răbufnit antrenorul, la finalul jocului.

Sumudică a explicat și de ce a fost nevoit să-l schimbe pe Denis Alibec încă din prima repriză. Tehnicianul recunoaște că ieșirea atacantului a lăsat un gol imens pe care jucătorii lui l-au resimțit imediat.

”Alibec a simțit ceva la inghinali, unde a fost operat, și a zis că nu mai poate juca. Am pierdut din intensitate după acel moment, dar asta este.

Și dacă am fi câștigat, tot eram obligați să marcăm acolo. Sunt foarte mulțumit de efortul pe care l-au făcut jucătorii, îi felicit”, a mai spus Șumudică, la .

Marius Șumudică, supărat de golul primit: „La acea fază s-au făcut trei greșeli”

Manea a deschis repede scorul, dar accidentarea lui Alibec a dat peste cap planurile antrenorului din Gruia. Antrenorul a explicat și tactica cu care a încercat să-și surprindă adversarul, dar și cele reproșează jucătorilor săi la faza golului egalizator.

”Tactic am pregătit jocul foarte bine. Au controlat jocul pentru că noi am lăsat să se întâmple asta. Eu nu le-am cerut băieților să ne retragem, ăsta este un instinct de autoconservare când conduci și simți că adversarul este mai puternic, pentru că am întâlnit o echipă mult mai puternică decât noi. La faza golului s-au făcut trei greșeli. N-am avut densitate, Manea face fault, nu urmărim mingea și apare acest gol.

Jucători mei au rămas în spatele balonului pe contraatacul lor, a trebuit Manea să facă acel fault, le spun, am strigat de mi-a venit rău, să urmărească pe colțul lung, să urmărească.

Rămâne singur Mario Camora cu trei adversari, respinge Arlauskis și luăm gol. Păcat, era frumos să terminăm meciul cu o victorie acasă.

Am și schimbat sistemul, am jucat cu trei fundași centrali, eu cred că i-am închis destul de bine tactic, practic, acel minut fatidic, facem două greșeli impardonabile, nu avem voie să facem greșelile astea”, a punctat Șumudică.

Marius Șumudică, nemulțumit de programul aglomerat: „Ce să le fac jucătorilor, să-i injectez, să-i clonez?”

Tehnicianul clujean s-a referit apoi și la programul foarte încărcat pe care îl are echipa sa, spre deosebire de Sheriff Tiraspol, posibilul adversar din play-off-ul Europa League, care și-a amânat meciurile din campionatul intern pentru face față în Europa.

„Într-un final, e un rezultat echitabil, e o formație mai puternică decât noi. Trebuie să-mi recuperez jucătorii. Noi evoluăm la Mioveni, iar Sheriff Tiraspol și-a amânat jocurile de campionat. Noi am rămas singurii din România în Europa, dar asta e viața, ne ducem crucea. E greu să capacitezi jucătorii.

N-am încercat să amânăm meciul, sunt sigur că nu s-ar fi acceptat. În alte țări primează, alții pot, la noi nu. Respectăm regulamentul, am zis că celelalte echipe vor avea un atu în fața noastră, vor juca la săptămână. Eu am două zile. Ce să le fac jucătorilor, să-i injectez, să-i clonez? După alte trei zile mergem la Berna”, a mai spus Marius Șumudică.

Returul dintre Young Boys și CFR este programat săptămâna viitoare, pe 10 august, la Berna.