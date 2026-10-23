Marius Șumudică se plânge de programul infernal al CFR-ului și arată cu degetul spre rivala U Cluj: „Nu-mi place să fiu luat de prost!”

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CFR Cluj joacă duminică, 25 octombrie, de la ora 19:00 cu Dinamo, însă Marius Șumudică este furios pe LPF și pe televiziuni pentru modul în care sunt făcute programările. A dat-o exemplu „negativ” pe rivala Universitatea Cluj, echipă care ar avea parte de un program mult mai relaxat.

Marius Șumudică e nemulțumit de programările de care are parte echipa sa, CFR Cluj

Pentru CFR urmează o perioadă aglomerată, cu meciuri la trei zile. Astfel pe 25 octombrie e meci cu Dinamo în Gruia, pe 28 octombrie derby cu Universitatea Cluj în Cupa României, iar pe 31 octombrie deplasare grea la Petrolul Ploiești în campionat.

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„A, apropo, nu puteam să trec peste asta. Iar mie nu prea îmi place să fiu luat de prost, așa, și clubul pe care îl conduc. Nu bat niciun apropo și nu vreau să atac pe nimeni, forurile competente care programează sau care pun meciurile.

extrem de importante în șase zile! Este a doua oară, am spus-o o dată, nu m-am făcut auzit, o spun și a doua oară. Domnilor care conduceți fotbalul românesc, care faceți programările, țineți cont de toată lumea, să fie o echidistanță. Nu se poate ca eu să joc duminică seara cu Dinamo, miercuri seara meci de Cupă cu U Cluj, un meci extrem de important, și după care să joc sâmbătă, la Petrolul.

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Adică să călătoresc, să mă duc până la București și după să plec la Ploiești. Nu se poate în șase zile să jucăm trei meciuri, pe când competitoarele noastre, adversarii noștri, joacă în 10-11 zile meciurile astea trei. Nu este normal!

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Nu mi se pare normal. Am spus-o o dată și am spus-o și a doua oară. Rog pe cei care se ocupă, LPF, cei care sunt cu televiziunile. N-am sunat niciodată să vorbesc cu cineva să-mi dea un meci sau să-l pună în altă zi. Suntem Stan Pățitul, nu ne ocupăm cu asta. Nu se poate. Iar ceilalți adversari să joace în 10 zile, e greu! Era să omit lucrul ăsta, fiindcă nu e normal ce se întâmplă”, a declarat Marius Șumudică.

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Marius Șumudică o arată cu degetul pe rivala Universitatea Cluj și se simte nedreptățit

Antrenorul celor de la CFR Cluj a remarcat cum rivala Universitatea Cluj are parte de tratament preferențial, cu toate că a insistat că nu dorește să „o atace”. „Dacă o să zic de U Cluj, o să zică lumea că am ceva cu ei. Îi respect, bravo lor dacă reușesc, nu știu cum, să fie programați astfel, bravo lor.

Probabil se uită mai multă lume sau nu știu care sunt criteriile, dar U Cluj joacă astăzi, după care au timp până miercuri să-și revină și după joacă luni. În 10 zile, deci. Mi-aș dori și eu să joc la cinci zile, eu joc la două”, a adăugat Șumudică.