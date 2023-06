Marius Șumudică se teme că va fi dat afară de la Al Raed: „Rade tot!”. Ce face cu tricoul lui Cristiano Ronaldo

, iar antrenorul e pe picior de plecare din Arabia Saudită, deși mai are un an contract și e plătit regește. Rapidistul a vorbit despre situația sa.

Marius Șumudică ar putea pleca de la Al Raed: „Trebuie să-mi plătească ce au de plătit”

, iar acum vrea să plece și de la Al Raed, deși mai are contract până în vara lui 2024: „Am albit, sunt obosit, dar ce să mai faci? Asta ne este meseria, trebuie să faci sacrificii, asta e. Am terminat pe locul 10, ieri am jucat fără șase titulari cu Al-Hilal și am pierdut cu 3-2.

ADVERTISEMENT

Ei au jucat cu toți străinii, noi doar cu doi. Nu am pus prea mult accent pe acest joc, chiar am vrut să văd mai mulți jucători care nu jucaseră, să îi văd la ce nivel sunt în acest moment”.

Antrenorul român a mărturisit că nu va fi păstrat în funcție de noua conducere a clubului: „Mai am un an de contract, dar într-o săptămână sau două vor fi alegeri la club. Presupun că dacă nu va rămâne același președinte nu voi mai continua, fiindcă atunci când vine un președinte nou rade tot clubul”.

FANATIK SUPERLIGA

ADVERTISEMENT

Plătit cu aproximativ un milion de euro pe an, „Șumi” îi avertizează pe saudiți: „Dacă va continua președintele, eu voi continua la Al-Raed. Dacă nu, ei trebuie să-mi plătească ce au de plătit”.

Șumudică nu ia în calcul vreo ofertă din SuperLiga: „Nu vreau să mă întorc în țară. Nu am nicio variantă, nu am nicio rezervă. Am terminat un an în Arabia Saudită, nu e ușor să termini un an în Arabia Saudită”.

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică nu a uitat întâlnirea cu starul Cristiano Ronaldo: „Am rămas cu amintiri frumoase. Doar nu o să-l vând”

Marius Șumudică nu regretă plecarea în Arabia Saudită și a dezvăluit ce face : „Am rămas cu amintiri frumoase, l-am întâlnit pe Cristiano (n.r. Ronaldo), mi-a dat tricoul. Am avut jocuri frumoase, am întâlnit antrenori de calibru Espirito Santos, Rudi Garcia. (n.r. despre tricoul primit de la Ronaldo) O să îl înrămez, doar nu o să-l vând”.

Marius Șumudică nu exclude însă posibilitatea să se întoarcă într-o bună zi la Rapid, pune presiune pe Adi Mutu și îi transmite un mesaj clar lui Dan Șucu: „Am luat campionatul ca jucător… Mai rămâne să-l iau ca antrenor. Și o să-l iau! Îl voi lua ca antrenor cu Rapidul! Dacă echipa va avea stabilitate financiară, ceea ce se întâmplă acum, și dacă voi avea șansa să lucrez cu domnul Șucu într-un viitor…

ADVERTISEMENT

Nu știu când, acum nu se pune problema că mai am contract, dar cu siguranță voi ajunge să iau campionatul și cu Rapid. Dar îi dau un sfat, să înțeleagă domnul Dan Șucu: înconjoară-te de oameni de valoare! Atât îi spun, fiindcă altfel se va trezi că va regreta că a intrat în fotbal”.