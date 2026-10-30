Marius Șumudică se teme să nu ajungă ca Vincent Kompany. Boala de care suferă antrenorul lui Bayern

CFR Cluj trece printr-o situație dificilă din punct de vedere financiar, iar echipa din Gruia riscă depunctarea în SuperLiga. Problemele clubului s-au răsfrânt și asupra antrenorului echipei, Marius Șumudică. Tehnicianul este îngrijorat de scenariul în care ardelenii ar primi o penalizare sportivă.
Antrenorul vrea să rămână pe banca lui CFR Cluj până la finalul acestui sezon, însă evoluția proceselor în care este implicat clubul ar putea fi fatal. Marius Șumudică a dezvăluit că o depunctare a trupei sale i-ar putea agrava starea de sănătate. Mai mult, tehnicianul a făcut o referire la antrenorul lui Bayern Munchen, Vincent Kompany, care a leșinat în timpul antrenamentului bavarezilor.
”Pentru mine e capăt de linie, dacă vom fi depunctați. Fiindcă nu aș mai fi în stare să conduc echipa. N-aș mai putea să mă uit în ochii lor. Eu, cel puțin, n-aș duce. Și așa, mă vedeți, sunt stresat, am albit și nu vreau să pățesc, ferească Dumnezeu, ce a pățit Kompany sau altcineva, să cad la vreun antrenament sau pe teren. Direct (n.r. voi pleca). Nici nu mai stau la discuție. Cu orice risc”, a spus Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.
După 13 etape scurse din SuperLiga, CFR Cluj se află în afara locurilor de play-off. Trupa de pe Dr. Constantin Rădulescu ocupă poziția a noua în campionat, cu 17 puncte. În prezent, se află la o diferență de numai 4 lungimi față de ocupanta locului 6, FCSB, dar o depunctare i-ar apropia mai mult pe ”feroviari” de locurile retrogradabile ale campionatului.
Tehnicianul lui Bayern Munchen a avut o ultimă perioadă dificilă din punct de vedere al sănătății. Vincent Kompany a ratat partida contra lui Arsenal, din etapa 3 a Ligii Campionilor, 2-2. Două zile mai târziu, belgianul a revenit la antrenamentele echipei de pe Allianz Arena, însă starea sa de sănătate a continuat să se deterioreze. Kompany a leșinat în timpul antrenamentului și a fost transportat de urgență la spital.
Antrenorul a fost supus mai multor investigații, iar medicii au stabilit că suferă de o iritație meningeală. Mai mult, în momentul în care a căzut pe teren, din cauza leșinului, s-a ales cu un umăr dislocat. Vincent Kompany s-a aflat sub tratament, iar miercuri, 28 octombrie, a fost externat din spital, arată BBC. Momentan, tehnicianul nu a revenit la antrenamentele lui Bayern Munchen.