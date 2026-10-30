Marius Șumudică se teme să nu ajungă ca Vincent Kompany. Boala de care suferă antrenorul lui Bayern

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, iar echipa din Gruia riscă depunctarea în SuperLiga. Problemele clubului s-au răsfrânt și asupra antrenorului echipei, Marius Șumudică. Tehnicianul este îngrijorat de scenariul în care ardelenii ar primi o penalizare sportivă.

Marius Șumudică vrea să nu ajungă ca Vincent Kompany

Antrenorul vrea să rămână pe banca lui CFR Cluj până la finalul acestui sezon, însă evoluția proceselor în care este implicat clubul ar putea fi fatal. Marius Șumudică a dezvăluit că o depunctare a trupei sale i-ar putea agrava starea de sănătate. Mai mult, tehnicianul a făcut o referire la antrenorul lui Bayern Munchen, Vincent Kompany, care a leșinat în timpul antrenamentului bavarezilor.

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”Pentru mine e capăt de linie, dacă vom fi depunctați. Fiindcă nu aș mai fi în stare să conduc echipa. N-aș mai putea să mă uit în ochii lor. Eu, cel puțin, n-aș duce. Și așa, mă vedeți, sunt stresat, am albit și nu vreau să pățesc, ferească Dumnezeu, ce a pățit Kompany sau altcineva, să cad la vreun antrenament sau pe teren. Direct (n.r. voi pleca). Nici nu mai stau la discuție. Cu orice risc”,

După 13 etape scurse din SuperLiga, CFR Cluj se află în afara locurilor de play-off. Trupa de pe Dr. Constantin Rădulescu ocupă poziția a noua în campionat, cu 17 puncte. În prezent, se află la o diferență de numai 4 lungimi față de ocupanta locului 6, FCSB, dar o depunctare i-ar apropia mai mult pe ”feroviari” de locurile retrogradabile ale campionatului.

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1,42 puncte per meci este media obținută de Marius Șumudică la CFR Cluj

este media obținută de Marius Șumudică la CFR Cluj 12 meciuri strâns antrenorul în mandatul său din Gruia

Vincent Kompany a leșinat la antrenament. Boala de care suferă

Tehnicianul lui Bayern Munchen a avut o ultimă perioadă dificilă din punct de vedere al sănătății. Vincent Kompany a ratat partida contra lui Arsenal, din etapa 3 a Ligii Campionilor, 2-2. Două zile mai târziu, belgianul a revenit la antrenamentele echipei de pe Allianz Arena, însă starea sa de sănătate a continuat să se deterioreze. .

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Antrenorul a fost supus mai multor investigații, iar medicii au stabilit că suferă de o iritație meningeală. Mai mult, în momentul în care a căzut pe teren, din cauza leșinului, s-a ales cu un umăr dislocat. Vincent Kompany s-a aflat sub tratament, iar miercuri, 28 octombrie, a fost externat din spital, arată . Momentan, tehnicianul nu a revenit la antrenamentele lui Bayern Munchen.