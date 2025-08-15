Marius Șumudică, sfat de suflet pentru Ianis Hagi. „Ați văzut cățelul care își face loc cu lăbuțele? Are nevoie urgentă de ajutor. Trebuie chemat la națională!”. Ce ofertă a avut Ianis din Turcia

Ianis Hagi s-a despărțit la finalul sezonului trecut de Rangers, însă nu a semnat cu altă echipă până în prezent. Ce mesaj i-a transmis Marius Șumudică tânărului internațional român.

Șumudică, afectat de situația lui Ianis Hagi. Ce mesaj i-a transmis

Ianis Hagi nu a dus lipsă de oferte și de interes din partea cluburilor. , dar .

Dacă în cazul echipelor românești, , în cazul ofertei de la Legia au existat neînțelegeri din punct de vedere al ofertei materiale. Marius Șumudică a vorbit despre situația fotbalistului și i-a transmis un mesaj.

„E o problemă mare în momentul de față la Ianis. Are nevoie de ajutor și are nevoie de un club și de un antrenor care să îl ajute în momentul de față. Ianis nu a dat fotbalului ceea ce trebuia să dea până acum… la capacitatea pe care o are.

Ianis are capacitate, este extraordinar de deștept, inteligent, dar el trebuie să înțeleagă că trebuie să își găsește locul. Ați văzut cățelul când se așază și își face loc cu lăbuțele. Trebuie să își găsească locul și chiar dacă va pierde din punct de vedere material, el trebuie să dea fotbalul ce trebuie să dea în momentul acesta și să își găsească locul.

„Nu accept și nu concep să îl văd că se antrenează cu Farul Constanța!”

Echipele din străinătate își fac deja loturile și rămân unele de un nivel mediu sau chiar mic, care pun anumite plombe. Trece timpul, vedem că nu joacă, este o pierdere și pentru fotbalul românesc și pentru el și pentru ceea ce înseamnă brandul Hagi. Are nevoie de ajutor în momentul de față, repede.

Eu dacă aș fi în locul lui Mircea Lucescu l-aș chema la echipa națională. L-aș ajuta să îl readuc la un anumit nivel și să intre în vizorul unei echipe. Dacă nu își găsește echipă și nu este selecționat, ce se va întâmpla!? Nu accept și nu concep să îl văd că se antrenează cu Farul Constanța!”, a spus Marius Șumudică.

„E greu de spus acum dacă va mai fi convocat”

Andrei Vochin a vorbit de asemenea despre impasul în care a intrat Ianis Hagi și nu este sigur dacă Mircea Lucescu îl va mai convoca la echipa națională, deși este cunoscut pentru ajutorul acordat fotbaliștilor în momente delicate.

„Nea Mircea în decursul carierei a avut multe momente când a resuscitat jucătorii, i-a ajutat în momente mai dificile. Poate că o va face și acum… Doar că să nu joci de atâta timp, să nu te antrenezi la o echipă și să vii la națională…

Din punctul meu de vedere, cel mai bun randament din cariera sa l-a avut la echipa națională, dar și atunci era la un club. Eu mă tot așteptam că are o chestie asigurată, așa am crezut. E greu de spus acum dacă va mai fi convocat”, a spus și Andrei Vochin.

„Avea o variantă din Turcia. Ei i-au pus contractul pe masă și el a spus că așteaptă!”

Marius Șumudică a intervenit ulterior și a dezvăluit că Ianis Hagi a avut recent o nouă ofertă, de această dată din Turcia, de la o formație din Istanbul. Jucătorul a pus-o însă pe hold.

„Ianis avea o variantă, știu 100%. Avea o variantă din Turcia, o echipă de acolo. Am promis că nu voi spune. Era din Istanbul, voia să îl ia.

Ei i-au pus contractul pe masă și el a spus că așteaptă, că ar mai avea ceva. Asta se întâmpla acum 2 săptămâni. Probabil a ținut această ofertă ca și rezervă…”, a mai spus Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.