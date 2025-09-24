Marius Șumudică, sfat pentru Dobre după ce s-a luat la ceartă cu suporterii: „Când semnezi cu Rapid, trebuie să știi unde te duci”. Comparație cu FCSB

Fostul antrenor al Rapidului din sezonul trecut, Marius Șumudică (54 de ani), cel care a colaborat cu Alex Dobre (27 de ani), are un sfat pentru acesta,

Marius Șumudică, tranșant în disputa dintre Alex Dobre și suporterii Rapidului

La formația vișinie nu e liniște, asta în ciuda faptului că eșecul cu Hermannstadt, 1-2, a fost primul al sezonului. , conflict în care s-au adresat cuvinte dure și de o parte, și de alta. , în direct la FANATIK SUPERLIGA, iar acum are un sfat pentru jucătorul pe care l-a antrenat în sezonul trecut și cu care mereu a spus că a avut o relație foarte bună.

„Este problema strict a lui Dobre. El știe foarte bine ce a făcut, pașii pe care i-a făcut. Probabil am trăit și eu astfel de momente, pe care le-am gestionat bine sau nu. E o vorbă în popor: cum îți așterni așa dormi. Fiecare e răspunzător de ceea ce face. E clar că e o presiune în plus. Atât pot să spun. Din momentul de față Dobre va avea o presiune în plus. Depinde de exprimarea pe care o va avea în teren. Eu știu foarte bine ce înseamnă Giulești.

Bine, erau alți suporteri pe vremea noastră, eu i-am prins din mai multe posturi: cea de jucător, când am fost înjurat, insultat. Eu, ca și Săpunaru, și Niculae, venim dintre ei și știm ce înseamnă suporterul rapidist. Atunci trebuie să delimitezi lucrurile, am fost și înjurat ca antrenor, și lovit cu bulgări, la un moment dat există posibilitatea să răbufnești. Trebuie să știi foarte bine când semnezi cu Rapid unde te duci”, a spus Marius Șumudică, la FANATIK SUPERLIGA.

Șumudică, verdict clar despre comportamentul lui Dobre: „Era momentul să facă un pas în spate”

Antrenorul care a câștigat titlul cu Astra este de părere că Alex Dobre a exagerat și că, de acum înainte, trebuie să fie mai rezervat și să nu se mai expună la astfel de situații.

„La fel cum e când te duci la FCSB, de exemplu, știi ce te așteaptă din partea patronului, din partea celorlalți. Face parte din fișa postului. Poate exista o scânteie care pe parcurs se poate transforma într-un mare incendiu. Cred că Alex trebuia să discearnă mai mult, să-și stăpânească puțin aura asta de jucător inimos. Eu v-am spus, e un jucător care dă totul pentru fotbal, inimos, i-am cunoscut și familia. Știu foarte bine ce se întâmplă în sufletul lui. Era momentul să facă un pas în spate”, a mai spus fostul tehnician al Rapidului.

Următorul meci de pe teren propriu pentru cei de la Rapid va fi contra celor de la Farul Constanța, pe 4 octombrie, de la ora 20:30. Atunci va fi testul pe care Alex Dobre îl va da în fața suporterilor cu care s-a certat, iar în cazul unei evoluții nefaste, lucrurile ar putea degenera. De altfel, și Adrian Mutu a avut o părere clară cu privire la conflictul pe care atacantul îl are cu spectatorii din Giulești.