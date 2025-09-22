Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Marius Şumudică, sfat pentru Dobre după conflictul cu fanii: „Să lase capul jos! Şi eu am fost înjurat în Giuleşti”

Într-o intervenție telefonică la Fanatik SuperLiga, Marius Șumudică i-a dat un sfat prețios lui Alex Dobre, aflat în conflict cu fanii de la Rapid
Cristian Măciucă
22.09.2025 | 15:51
Marius Sumudica sfat pentru Dobre dupa conflictul cu fanii Sa lase capul jos Si eu am fost injurat in Giulesti
EXCLUSIV FANATIK
Marius Şumudică, sfat pentru Dobre după conflictul cu fanii: „Să lase capul jos! Şi eu am fost înjurat în Giuleşti” FOTO: Fanatik

Alex Dobre (27 de ani) a intrat în conflict cu fanii de la Rapid, la finalul meciului pierdut pe Giulești, scor 1-2, cu Hermannstadt. Marius Șumudică (54 de ani) a avut un mesaj pentru fostul său jucător.

ADVERTISEMENT

Alex Dobre, în conflict cu fanii de la Rapid. Ce sfat i-a dat Marius Șumudică: „Fără Rapid nu ajungea niciodată la națională”

În etapa a 10-a din SuperLiga, Rapid a suferit prima înfrângere din acest campionat. Alb-vișiniii au fost bătuți pe teren propriu de Hermannstadt, scor 1-2. Sibienii au obținut victoria, chiar dacă echipa lui Costel Gâlcă a condus cu 1-0 prin golul marcat de Alex Dobre.

„Dobre este un jucător care pune foarte mult suflet. E căpitanul echipei în momentul de față. Își dorește foarte mult. A ajuns la echipa națională. Rapid l-a ajutat să ajungă la echipa națională. El trebuie să înțeleagă lucrul ăsta. Fără Rapid nu ajungea niciodată la echipa națională.

ADVERTISEMENT

Cred că trebuie să existe un echilibru în acest raport suporteri-jucători și viceversa. Aici trebuie să fie Dobre mai ponderat. Cred că era mai bine să evite. Bine, vă spune unul care nu a făcut niciodată lucrul ăsta.

Dar eu am fost înjurat pe Giulești și cred că sunt mai rapidist decât Dobre și au fost rapidiști mari înjurați pe Giulești. Uneori am ripostat, alteori am lăsat capul între umeri. Cu poporul nu poți să te pui, cu publicul nu ai cum să te pui, iar cu publicul giuleștean e greu să te pui.

ADVERTISEMENT
Angelina Jolie, replică dură despre ceea ce se întâmplă în acest moment în...
Digi24.ro
Angelina Jolie, replică dură despre ceea ce se întâmplă în acest moment în SUA

Nu sunt de acord cu ce s-a întâmplat după meci. E o simplă înfrângere. Se poate întâmpla. Sunt echipe mari care pierd. Și nu cred că trebuie să se ajungă la ruptura asta.

ADVERTISEMENT
Răsturnare de situație în cazul condamnării lui Mario Iorgulescu pentru ucidere din culpă
Digisport.ro
Răsturnare de situație în cazul condamnării lui Mario Iorgulescu pentru ucidere din culpă

Au un meci foarte important cu Petrolul, este derby-ul pentru Rapid și atunci cred că lumea trebuie să fie unită. Dobre să se gândească la ce are de făcut în teren. Și sunt convins că își va aduce aportul la un rezultat pozitiv. Iar suporterii trebuie să fie lângă echipă și să susțină echipa în momentul de față”, a declarat Marius Șumudică, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

„Să nu se dea mascul din niciun punct de vedere”

Marius Șumudică, cel care l-a antrenat pe Dobre în sezonul trecut, a ținut să îi dea un sfat noului căpitan al grupării de sub Podul Grant.

ADVERTISEMENT

„Să rămână același care a fost până acum. Să nu încerce să se dea mascul nici din punct de vedere al fotbalistului și nici al comportamentului. Să rămână același băiat umil, muncitor, care a avut reușite și pe care Rapid l-a propulsat la națională.

Îl cunosc pe Dobre, știu ce caracter are, știu cât suferă, știu cât e de profesionist și sunt sigur că inteligența pe care o are îl va duce pe acest drum să se gândească doar la fotbal, să dea totul numai pentru fotbal”, a adăugat fostul antrenor al Rapidului.

  • 5 goluri în 10 meciuri de SuperLiga are Alex Dobre în acest sezon pentru Rapid

Rapid, GATA DE IMPLOZIE! Sumudică, SFAT pentru Alex Dobre dupa SCANDALUL URIAS cu suporterii

Alex Dobre, ofertă uriaşă în ultimele zile de mercato de la Legia Varșovia:...
Fanatik
Alex Dobre, ofertă uriaşă în ultimele zile de mercato de la Legia Varșovia: “Rapid lua o sumă cu şase zerouri şi salariu de trei ori mai mare”. Exclusiv
Laurenţiu Reghecampf, semnal de alarmă pentru FCSB: “Au investit bani şi sunt la...
Fanatik
Laurenţiu Reghecampf, semnal de alarmă pentru FCSB: “Au investit bani şi sunt la coada clasamentului! E o situaţie gravă”
Ce relaţie are Mihai Rotaru cu Mirel Rădoi: „S-au făcut trei săptămâni de...
Fanatik
Ce relaţie are Mihai Rotaru cu Mirel Rădoi: „S-au făcut trei săptămâni de când nu mai vorbim! Avem încredere mare”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Umilit și terorizat de ordinele lui Becali, antrenorul FCSB i-a anunțat pe jucători...
iamsport.ro
Umilit și terorizat de ordinele lui Becali, antrenorul FCSB i-a anunțat pe jucători că pleacă chiar în timpul meciului: 'Nu am cum să mă uit în ochii lor!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!