Marius Şumudică, sfat pentru Dobre după conflictul cu fanii: „Să lase capul jos! Şi eu am fost înjurat în Giuleşti”

la finalul meciului pierdut pe Giulești, scor 1-2, cu Hermannstadt. Marius Șumudică (54 de ani) a avut un mesaj pentru fostul său jucător.

Alex Dobre, în conflict cu fanii de la Rapid. Ce sfat i-a dat Marius Șumudică: „Fără Rapid nu ajungea niciodată la națională”

În etapa a 10-a din SuperLiga, Rapid a suferit prima înfrângere din acest campionat. Alb-vișiniii au fost bătuți pe teren propriu de Hermannstadt, scor 1-2. Sibienii au obținut victoria, chiar dacă prin golul marcat de Alex Dobre.

„Dobre este un jucător care pune foarte mult suflet. E căpitanul echipei în momentul de față. Își dorește foarte mult. A ajuns la echipa națională. Rapid l-a ajutat să ajungă la echipa națională. El trebuie să înțeleagă lucrul ăsta. Fără Rapid nu ajungea niciodată la echipa națională.

Cred că trebuie să existe un echilibru în acest raport suporteri-jucători și viceversa. Aici trebuie să fie Dobre mai ponderat. Cred că era mai bine să evite. Bine, vă spune unul care nu a făcut niciodată lucrul ăsta.

Dar eu am fost înjurat pe Giulești și cred că sunt mai rapidist decât Dobre și au fost rapidiști mari înjurați pe Giulești. Uneori am ripostat, alteori am lăsat capul între umeri. Cu poporul nu poți să te pui, cu publicul nu ai cum să te pui, iar cu publicul giuleștean e greu să te pui.

Nu sunt de acord cu ce s-a întâmplat după meci. E o simplă înfrângere. Se poate întâmpla. Sunt echipe mari care pierd. Și nu cred că trebuie să se ajungă la ruptura asta.

Au un meci foarte important cu Petrolul, este derby-ul pentru Rapid și atunci cred că lumea trebuie să fie unită. Dobre să se gândească la ce are de făcut în teren. Și sunt convins că își va aduce aportul la un rezultat pozitiv. Iar suporterii trebuie să fie lângă echipă și să susțină echipa în momentul de față”, a declarat Marius Șumudică, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

„Să nu se dea mascul din niciun punct de vedere”

Marius Șumudică, cel care l-a antrenat pe Dobre în sezonul trecut, a ținut să îi dea un sfat noului căpitan al grupării de sub Podul Grant.

„Să rămână același care a fost până acum. Să nu încerce să se dea mascul nici din punct de vedere al fotbalistului și nici al comportamentului. Să rămână același băiat umil, muncitor, care a avut reușite și pe care Rapid l-a propulsat la națională.

Îl cunosc pe Dobre, știu ce caracter are, știu cât suferă, știu cât e de profesionist și sunt sigur că inteligența pe care o are îl va duce pe acest drum să se gândească doar la fotbal, să dea totul numai pentru fotbal”, a adăugat fostul antrenor al Rapidului.

5 goluri în 10 meciuri de SuperLiga are Alex Dobre în acest sezon pentru Rapid