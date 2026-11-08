Marius Șumudică show! Cinci momente cu care antrenorul român a rămas în amintirea turcilor

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Marius Șumudică a pregătit în cariera sa de antrenor, până acum, 4 echipe din Turcia: Gaziantep, Kayserispor, Yeni Malatyaspor și Caykur Rizespor. Tehnicianul român, care a stârnit discuții și prin diversele sale la meciuri, a oferit spectacol total atât pe teren și la marginea lui, cât și în fața jurnaliștilor, în pline conferințe de presă. Vă prezentăm în cele ce urmează 5 momente deosebite cu „Șumi” protagonist.

Marius Șumudică și-a certat traducătorul de față cu jurnaliștii

Marius Șumudică l-a certat pe traducătorul său turc în septembrie 2020, în timpul unei conferințe de presă de la Gaziantep, reproșându-i pe un ton vehement că nu traduce cu destulă pasiune și energie. Tehnicianul era nemulțumit de faptul că staff-ul clubului nu îi adusese jucătorii transferați pe care îi solicitase. În timp ce antrenorul își exprima frustrarea, traducătorul turc transmitea mesajul jurnaliștilor pe un ton calm și liniștit, fapt care l-a scos din minți pe „Șumi”. Antrenorul a început să-i strige în limba portugheză (amestecată cu engleză) pentru a-i arăta cum trebuie să vorbească: „Deschide gura așa! Vreau jucători, vreau jucători!”.

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Gaziantep FK TD Sumudica: – Benim yerime kim gelse ağzı böyle açık transfer beklerdi. Guardiola, Mourinho olsa da isterdi. Sorumluluk benim omuzlarımda ben de istiyorum. https://t.co/y6dMdVkMPr — Spor Arena (@sporarena)

Dansul lui Marius Șumudică în fața șefilor lui Trabzonspor, după ce a fost eliminat

Pe 2 octombrie 2020, Marius Șumudică se afla pe banca gazdelor în meciul Gaziantep – Trabzonspor 1-1. Tehnicianul român a fost eliminat după ce s-a apropiat de monitorul VAR când se analiza o lovitură de pedeapsă chiar pentru echipa lui, petrecându-și restul meciului în tribună. Alexandru Maxim a egalat din penalty, iar „Șumi” a început să danseze, chiar în apropierea oficialilor adversarilor. Imaginile cu bucuria antrenorului după remiza obținută cu unul dintre giganții campionatului au devenit virale.

Conferința de presă cu surprize. Marius Șumudică cu ayran și manele

Pe 5 ianuarie 2021, după Gaziantep – Ankaragucu 2-0, echipa lui Marius Șumudică a urcat temporar pe primul loc în Turcia, devansând în acel moment super forțele Galatasaray, Fenerbahce și Beșiktaș. Tehnicianul român a decis să celebreze momentul printr-un dans pe o melodie românească pusă chiar în boxele de la stadion, apoi a apărut la conferință cu un ayran, băutura tradițională turcească. A explicat că îl ajută să scape de oboseală. Momentul a fost distribuit inclusiv de beIN SPORTS Türkiye și TRT Spor, celebre canale sportive din Turcia. „Era o melodie româneasca pe care au pus-o ei și nu am putut să mă abțin”, a spus acesta.

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🇷🇴 Marius Sumudica, maç fazlasıyla gelen liderliğin tadını çıkarıyor! #SüperLig https://t.co/lYatHbW2gJ — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR)

Marius Șumudică l-a sărutat pe creștet pe președintele clubului

În Gaziantep – Rizespor 2-0, partidă disputată pe 6 noiembrie 2023, Șumudică a fost eliminat în minutul 57. Ulterior, aflat în tribună, a sărbătorit victoria adusă de Alexandru Maxim și Denis Drăguș alături de suporteri și de președintele Memik Yılmaz, pe care l-a sărutat pe creștet, exclamând ulterior: „Cel mai mare președinte este președintele nostru”. Acesta l-a îmbrățișat și l-a sărutat pe obraji. Presa locală a relatat pe larg momentul. Până la venirea lui „Șumi” pe banca tehnică în acea stagiune, Gaziantep nu avea nicio victorie și fusese ultima clasată.

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Un nou dans al lui Marius Șumudică, care a făcut din nou înconjurul rețelelor sociale

Un alt episod petrecut în pași de dans s-a produs pe 21 octombrie 2023. Tot pe banca lui Gaziantep, Marius Șumudică a sărbătorit victoria cu Antalyaspor, 1-0, printr-un dans în fața spectatorilor. Fanii au scos telefoanele pentru a-l filma, iar imaginile au circulat pe rețelele sociale. A fost unul dintre momentele care i-au consolidat reputația de antrenor-spectacol. Mișcările orientale ale antrenorului au făcut deliciul spectatorilor care au rămas până la final și au asistat la momentul de maximă bucurie.

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Bonus: Jurnaliștii turci au părăsit conferința de presă în semn de protest după gestul lui Marius Șumudică

Pe 21 ianuarie 2024, după Sivasspor – Gaziantep 2-2, meci în care echipa românului a revenit spectaculos și a scos un punct, cu antrenorul Bulent Uygun. Antrenorul român a fost acuzat de către gazde că ar fi provocat fanii și adversarii, motiv pentru care jurnaliștii turci au părăsit sala de conferințe în semn de boicot. Tensiunea între cei doi tehnicieni atinsese cote înalte, fiind la doar un pas să se încaiere după fluierul final.