Marius Șumudică, show la declarații după Unirea Slobozia – Rapid 1-2: „A ieșit ghiocelul, trebuie să-l udăm. Eu sunt cel cu stropitoarea”

. Jucătorii antrenați de Șumudică au câștigat, scor 2-1, și au trecut peste ialomițeni în clasament.

Marius Șumudică, după Unirea Slobozia – Rapid 1-2: „Când suntem uniți, reușim”

După victoria de la Clinceni, Marius Șumudică s-a arătat mulțumit de evoluția elevilor săi și speră ca aceștia să mențină jocul bun și etapele viitoare.

ADVERTISEMENT

„Țin să le mulțumesc jucătorilor, este victoria lor în totalitate. Am avut altă atitudine, agresivitate, posesie, ocazii de gol. În primele 10 minute am avut 4 ocazii și o bară.

Nu știu dacă a mai venit vreo echipă și a dominat Slobozia cum am dominat-o noi acasă, din toate punctele de vedere. Am avut și ghinion, la prima fază am luat gol.

ADVERTISEMENT

Asta înseamnă o echipă mare. O echipă care trebuie să devină mare este una care revine după astfel de momente. Sunt bucuros pentru ei, pentru echipă. I-am pupat pe toți la final de meci pentru că merită.

Am simțit o emulație, ceva ce a dat pozitivitate echipei și asta înseamnă mult. Când suntem uniți, reușim. Dacă pierdeam, mi-era rușine și de fani și de toată lumea.

ADVERTISEMENT

Dacă vom avea o atitudine și o dorință de a câștiga la fel de mare ca cea de la meciul de azi, vom deveni un grup puternic. Inclusiv cu cele două transferuri care urmează să vină, vom fi un grup puternic. Ne batem la play-off.

Ca atitudine, azi mi-au plăcut foarte mult. Am avut posesia, ceea ce Rapidul nu avea. Am arătat mai bine fizic, începem să creștem. M-au ajutat săptămânile astea. Am devenit o echipă agresivă, am câștigat dueluri. Cei de pe bancă au adus și ei un plus echipei.



ADVERTISEMENT

Crestem frumos, ca și ghioceii. Cum cresc primăvara ghioceii, așa creștem și noi. Mi-e drag de băieții ăștia. O să le vină rândul tuturor.

Avem de muncă. Cele 3 puncte de azi înseamnă mult pentru moral, dar nu înseamnă nimic dacă nu reușim să legăm cu un punct acasă cu Galațiul. Eu îmi doresc să câștigăm.”, a declarat Marius Șumudică.

Marius Șumudică a vorbit despre evoluția lui Rareș Pop din Unirea Slobozia – Rapid 1-2

Marius Șumudică a ținut să remarce , cel care a marcat ambele goluri ale giuleștenilor.

„Mă bucur pentru dubla lui Rareș Pop, ajutat de echipă. Este un copil care crește. În prima repriză Șerbănică la un duel, Avea tendonul umflat. A tras de el, e un jucător tânăr.

Trebuie să avem grijă de el. Rareș Pop este un băiat extrem de inteligent. A avut o problemă, după cum știți, dar a revenit cu aceeași dorință. Cinci minute a fost în comă sau ceva de genul ăsta. Pentru mine înseamnă enorm.

A ieșit ghiocelul. Trebuie să-l udăm, să crească. Eu sunt cel cu stropitoarea. Am făcut asta cu mulți jucători români, cu siguranță o voi face și cu cei români și cu cei străini de aici.

Rapidul trebuie să fie altfel: o echipă care impune respect și domină meciurile.”, a mai declarat Marius Șumudică, după Unirea Slobozia – Rapid 1-2.

Când vor juca Aaron Boupendza și Clinton N’Jie, atacanții aduși de Marius Șumudică la Rapid

Tehnicianul Rapidului a vorbit și despre situația lui Aaron Boupendza și Clinton N’Jie, jucătorii în care suporterii giuleșteni își spun speranțele pentru lupta la cupele europene.

„Cu Boupendza și N’Jie așteptăm să vedem ce se va întâmpla și când vor lua permisul de muncă. Urmăm pașii legali, sper să-i am la Botoșani”, a mai adăugat Marius Șumudică.

Ce urmează pentru Rapid: „Dacă avem agresivitatea de azi, vom lua cele 3 puncte.”

Șumudică a prefațat partida de etapa viitoare, pe care o va disputa împotriva Oțelului Galați, în Giulești, și despre importanța obținerii uneri noi victorii.

„Galați este o echipă bună, o echipă grea. Dacă avem agresivitatea de azi, vom lua cele 3 puncte. Am doar 4 zile la dispoziție pentru următorul meci, Galațiul are cu două zile mai mult decât noi.

L-am pierdut pe Hromada. Mă bucur că și Kait a intrat foarte bine în locul lui și a dominat mijlocul. Să vedem ce se întâmplă cu Rareș.

De când am venit mă așteptam la niște probleme musculare, dar nu am avut. Se pare că lucrăm bine. Sperăm să-i țină Dumnezeu sănătoși. Asta e cel mai important.”, a mai declarat Marius Șumudică, după Unirea Slobozia – Rapid 1-2.