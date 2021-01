Marius Şumudică, show total cu Gaziantep! A dansat după ultima victorie: „Stau ca vulturul pe stâncă!”. Video

Marius Șumudică a dansat de bucurie după ce a dus-o pe Gaziantep pe primul loc în Super Lig. Echipa sa a învins-o cu scorul de 2-0 pe Ankaragucu.

Alexandru Maxim și-a trecut numele pe lista marcatorilor. A înscris al optulea său gol din acest sezon, dar „Șumi” s-a dezlănțuit abia după reșuta lui Cenk Șahin, din minutul 90+6.

La finalul partidei, tehnicianul în vârstă de 49 de ani s-a bucurat în stilul caracteristic și a oferit un spectacol original de dans.

Marius Șumudică a dansat de bucurie. „Stau ca vulturul pe stâncă", melodia preferată a antrenorului român

Gaziantep este pe primul loc în campionatul Turciei, cu 31 de puncte, la fel ca Beșiktaș. Ocupanta poziției secunde are însă un meci mai puțin disputat.

„Trăim un vis. Și pentru mine e o surpriză. Uitându-mă la ei și văzând cât iși doresc, am o încredere când începe jocul și știu că am jucători care pot decide meciul. Azi am avut răbdare. A fost un teren execrabil. Nu am putut construi. A fost un deficit pentru noi, dar am marcat două goluri.

Acum suntem echipa de pe primul loc. Nici în Liga 2 echipa asta nu a fost pe primul loc. A promovat la baraj. Avem 25 de meciuri la rând în care am dat gol. De mult timp nu s-a mai întâmplat acest lucru. Avem o singură înfrângere în 16 meciuri. Acasă nu pierdem…

E cea mai bună perioadă a carierei mele. Le mulțumesc jucătorilor. Fără ei nu puteam ajunge aici. Cuvintele sunt de prisos”, a declarat Marius Șumudică, conform Digi Sport.

Șumudică a făcut show la finalul meciului cu Ankaragucu, imaginile cu antrenorul romând dansând devenind virale pe site-urile de socializare.

„Aici nu ma pot exterioriza. Dansez ca să nu îmi dea cartonaș, dar azi am fost iar avertizat. Etapa viitoare sunt suspendat pentru că am patru galbene. Dar m-am obișnuit și îmi văd de treabă. Aici, la patru galbene se stă o etapă, la fel ca la fotbaliști.

Nu știi că eu stau ca vulturul pe stâncă? Aia e melodia pe care am dansat, „Stau ca vulturul pe stâncă”. E bucurie mare. Suntem lideri, ne batem cu toată lumea, avem 31 de puncte. Avem 31 de puncte din 16 partide. E o bucurie imensă”, a adăugat antrenorul român.

Süper Lig’in yeni lideri Gaziantep FK’nin teknik direktörü Marius Sumudica pic.twitter.com/OM42pnEeP1 ADVERTISEMENT — Futbol Anadolu (@FutbolAnadolu) January 5, 2021

Alexandru Maxim și Alin Toșca, lăudați de Șumudică

Pentru Alex Maxim , golul marcat în poarta lui Ankaragucu a fost al optulea din acest sezon. În ceea ce îl privește pe Șumudică, aventura sa la Gaziantep se poate apropia de final. Contractul românului expiră în vara lui 2021.

„Maxim și Toșca au jucat senzațional. Junior Morais a intrat și el după mult timp și a jucat ceas. A revenit după accidentare și a jucat 90 de minute. Suntem cam decimați pentru meciul cu Sivasspor. Nu vom avea 3-4 jucători de pauză.

Le-am zis azi, ‘vă e frică să foți pe primul loc?’ A fost prima întrebare pe care am pus-o când am intrat la ședință. ‘Vă e frică de primul loc, să faceți istorie? Nu trebuie să vă fie frică, pentru că sunteți cei mai buni’. Să dai gol 25 de etape, meci de meci, cu echipe puternice, înseamnă mult.

Eu mai am patru luni de contract. Mai sunt patru meciuri din tur. Vedem ce se va întâmpla pe parcurs. De la vară sunt liber și vom vedea”, a încheiat Șumudică.