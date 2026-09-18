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A văzut scuzele prezentate de Marius Șumudică față de suporterii FCSB-ului și a reacționat: „Și-a dat seama de greșelile făcute!”

Marius Şumudică şi-a cerut scuze recent în faţa suporterilor din Peluza Nord de la FCSB pentru jignirile aduse în trecut. Rivalul său din SuperLiga a reacționat instant.
Mihai Dragomir
18.09.2026 | 12:35
A vazut scuzele prezentate de Marius Sumudica fata de suporterii FCSBului si a reactionat Sia dat seama de greselile facute
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Dani Coman, impresionat de gestul lui Marius Șumudică față de FCSB. Foto: Sport Pictures.
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Marius Șumudică a făcut face cu suporterii de la FCSB. Antrenorul român și-a prezentat recent scuzele publice față de Peluza Nord, iar Dani Coman, președintele de la FC Argeș, a reacționat. Cum a caracterizat gestul fostului mare rapidist.

Dani Coman aplaudă gestul lui Marius Șumudică de a-și cere scuze față de suporterii FCSB

Marius Şumudică şi-a cerut scuze în faţa suporterilor din Peluza Nord pentru jigniri şi a mărturisit că nu va mai adresa injurii niciunui fan, indiferent de culori. Gestul său făcut în direct la FANATIK SUPERLIGA a stârnit mai multe reacții în fotbalul românesc. Dani Coman, președinte la FC Argeș, a lăudat însă atitudinea manifestată de antrenor și a mărturisit despre sine însuși că împărtășește aceeași gândire.

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„(n.r. Ajunge Marius Șumudică la FCSB? Ar putea să ajungă?) Dar de ce să nu fie posibil? Este un antrenor profesionist. Și-a dat și el seama de greșelile din trecut pe care le-a făcut în carieră, față de suporteri. Eu mă bucur că a realizat acum și că și-a cerut scuze față de suporteri. Toți facem greșeli. Și eu când eram jucător am făcut anumite greșeli, dar acum văd altfel lucrurile”, a declarat Dani Coman, la DigiSport. CFR Cluj a emis însă un comunicat amplu prin care Marius Șumudică a transmis că nu se pune problema să îi abandoneze pe „feroviari” în favoarea celor de la FCSB.

Dani Coman șochează înainte de Rapid – FC Argeș

Vineri, 18 septembrie, de la ora 21:00, FC Argeș înfruntă Rapidul în deplasare. Înaintea acestui duel, Dani Coman a făcut o declarație șocantă. Oficialul piteștenilor a recunoscut că nu se simte bine în Giulești, deși acolo evoluează clubul pentru care a jucat în două perioade (2005-2008 și 2010-2012). „Nu mă simt bine deloc.

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Nu-mi place să vin în Giulești, să joc aici, să văd stadionul, să-mi văd foștii colegi, dar asta este viața. Va fi un meci foarte greu. Trecem printr-o perioadă nefastă din punct de vedere al lotului, dar mergem înainte cu încredere. Am foarte mare încredere în jucătorii mei și în staff, sunt convins că lucrurile vor intra pe un făgaș normal”, a mai spus Dani Coman, conform sursei.

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Ultimul meci direct dintre cele două s-a disputat în play-off-ul sezonului trecut, la Mioveni, iar scorul final era 2-2. Ricardo Matos a avut golul victoriei în gheată, dar a ratat de la punctul cu var în minutele de prelungire.

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  • 8 noiembrie 2025 este data ultimului succes pentru Rapid cu FC Argeș (2-0, în campionat)
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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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