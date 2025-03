Marius Șumudică anunță ședință de urgență la Rapid după 0-1 cu Hermannstadt: „Suntem în vacanță. Nu am crezut că putem să arătăm în halul ăsta”

Giuleștenii au pierdut în deplasare în fața celor de la FC Hermannstadt, după un gol înscris în minutele de prelungire. Marius Șumudică s-a declarat extrem de dezamăgit de felul în care a arătat echipa sa.

Rapid, învinsă la Sibiu în ultima etapă din sezonul regulat

Partida de la Sibiu părea că se îndreaptă către un rezultat de egalitate. Neguț a profitat de eroarea sa și l-a învins pe Marian Aioani cu un șut din voleu.

La final, Marius Șumudică s-a declarat extrem de nemulțumit de atitudinea pe care au arătat-o elevii săi. El a vorbit despre greșeala comisă de Ignat, însă a dat de înțeles că aceste lucruri se pot întâmpla și nu aceasta ar fi fost cauza principală a înfrângerii.

Marius Șumudică: „Nici dacă iau jucători de la juniori nu se poate să arătăm în halul ăsta”

„Se întâmplă, ok, îmi pare rău pentru Ignat. Suferă. E un jucător tânăr. Pe mine m-a deranjat atitudinea de astăzi. Noi suntem în vacanță deja. Pe mine mă deranjează asta. Practic, noi am venit în vacanță la Sibiu astăzi. E o problemă pe care o voi discuta cu ei. Dumnezeu uite, pedepsește.

Am vorbit cu Ignat. Asta e, se întâmplă. E un jucător tânăr. E afectat, dar trebuie să treacă peste. Problema mea este că astăzi am arătat ca o echipă care se mulțumește cu puțin. Mă voi ocupa eu săptămâna asta. Nu am crezut că putem să arătăm în halul ăsta. Se va întâmpla ce s-a întâmplat și anul trecut.

Nici dacă iau jucători de la juniori nu se poate să arătăm în halul ăsta. Este o performanță că am ajuns în playoff. Suntem angrenați în cupă, dar cu o astfel de atitudine… Mi-e rușine de oamenii care au venit aici. Ce să zic în fața lor? Nu se poate să nu câștigi un duel.

Și un punct dacă câștigam astăzi, făceam 24 de puncte. Trebuie să înțelegem lucrurile astea. Nu contează ce clasare va fi. Rapidul trebuie să ajungă în cupele europene. Dacă nu jucăm în cupele europene, este un eșec. Vom vedea, începe un alt campionat. Mai avem 10 meciuri în playoff. Va trebui să ne schimbăm atitudinea”, a spus Marius Șumudică după meciul de la Sibiu.