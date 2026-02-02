Marius Șumudică și-a ieșit din minți și și-a certat secunzii chiar la marginea terenului! Care a fost motivul. Video

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică a avut parte în cursul zilei de luni de un nou test dificil în Arabia Saudită. Echipa sa, Al Okhdood, aflată în continuare în lupta pentru evitarea retrogradării, a primit în cadrul etapei cu numărul 20 vizita celor de la Neom SC, ocupanta poziției a noua înaintea acestei runde.

Marius Șumudică s-a certat cu secunzii săi de la Al Okhdood în timpul meciului cu Neom SC din cauza unei schimbări

Jucătorii antrenați de tehnicianul român au început excelent partida și , grație golului marcat de togolezul Khaled Narey. Acesta a fost de altfel și scorul pauzei, 1-o pentru Al Okhdood.

Chiar și în aceste condiții, în finalul primei reprize s-a petrecut un moment destul de tensionat între Șumudică și colaboratorii săi. Românul s-a arătat extrem de iritat de modul în care a fost gestionată o schimbare. Concret, s-a dorit ca Bassogog să fie înlocuit cu Burak Ince, doar că Marius Șumudică a vrut să aștepte pauza pentru ca acest moment să se producă, în vreme ce secunzii săi au înțeles că era nevoie ca schimbarea să fie făcută atunci, pe moment, mai exact în minutul 45.

Aflat în picioare pe marginea terenului, în spațiul tehnic destinat lui, a început să strige la colaboratorii săi, iar înlocuirea nu s-a mai făcut atunci și Ince a luat înapoi loc pe banca de rezerve. Până la urmă, jucătorul turc i-a luat locul lui Bassogog de la începutul reprizei secunde.

Cum s-au prezentat cele două echipe la meciul Al Okhdood – Neom SC:

Al Okhdood: Samuel Portugal – Abu Abd, Asiri, Gunter, Al Rubaie, Faqeehi – Bassogog, Neyou, Gul, Nguen – Narey. Rezerve: Al Najjar – Al Abbas, G. Hawsawi, Al Zabdani, Al Harthi, Al Hatila, Al Qaydhi, Ashi, Ince. Antrenor: Marius Șumudică

Neom SC: Maximiano – Al Dawsari, Hegazy, Zeze, Abdi – Noor, Hejji, Kone, Benrahma – Lacazette, Rodriguez. Rezerve: Al Hakim, Malayekah – Abdu, Al Ali, Al Burayk, Al Faraj, Al Saluli, Fallatah, I. Hawsawi. Antrenor: Christophe Galtier