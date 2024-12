a fost meciul care închis ziua de duminică în SuperLiga României. Cele două au remizat cu , iar duelul a fost unul încins și cu .

Marius Șumudică și-a mustrat jucătorii după Dinamo – Rapid 0-0: „Aici nu au loc fetițele cu fustiță!”. Două transferuri de la Genoa anunțate la flash-interviu

Rapidul rămâne în zona locurilor de play-off după remiza cu Dinamo de pe Arena Națională. Partida dintre cele două rivale a fost precedată de , iar cele două galerii și-au dus lupta de la distanță pe tot parcursul jocului.

ADVERTISEMENT

Pe teren ocaziile de gol au fost împărțite, dar rezultatul a fost unul echitabil. Boupendza a nimerit bara pentru formația antrenată de Marius Șumudică, dar și „câinii” lui Kopic au avut șanse importante de a deschide scorul.

Pe final, spiritele s-au încins tot mai mult, în ciuda temperaturilor scăzute de afară. Braun și Selmani s-au bruscat reciproc după un duel de la marginea terenului, iar .

ADVERTISEMENT

La flash-interviu, Șumudică a lansat un nou avertisment la adresa jucătorilor și a făcut și câteva mențiuni cu privire la niște transferuri de la Genoa.

„Stați lângă mine să vedeți ce se întâmplă în spatele băncii și ce primesc acolo. La un moment dat răbufnești, dar le-am făcut semn să tacă din gură de rezultat, nu am arătat niciun semn obscen și le-am arătat geaca aia, ce scrie, că nu pierd cu ea niciodată. Ăla e norocul, ce scrie pe geacă.Un meci bun, nivel bun, au lipsit golurile, cred că este un rezultat echitabil, am avut și noi o bară la Boupendza.

ADVERTISEMENT

Ei nu au avut niște ocazii clare. Cu puțin noroc, dar eu de când am venit la Rapid îmi lipsește norocul, dacă-mi aduc aminte ce s-a întâmplat la Sepsi îmi vine să mă dau cu capul de pereți.. Vreau să spun că sunt mulțumit de atitudinea jucătorilor, le mulțumesc fanilor care au ținut piept și au cântat. Meciul a avut intensitate bună, agresivitate, a existat dorință. Cred că a fost un spectacol ok.

Probabil o să facem și 2-3 transferuri, așteptăm să avem o discuție cu domnul Șucu, probabil vom lua 1-2 jucători de la Genoa. După 1 ianuarie, când vom avea dreptul, sper să închidem afacerea Ciobotariu și ușor echipa crește. Am întâlnit una dintre cele mai bune formații, pe care toată lumea a lăudat-o și care inclusiv eu am zis că joacă un fotbal de calitate. Rămânem a doua apărare din campionat și cu siguranță vom și marca”, a început discursul Marius Șumudică.

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică: „Îmi doresc din suflet să intrăm în play-off sau să câștigăm finala și să ducem Rapidul în cupele europene”

„Ne așteaptă o perioadă de pregătire foarte grea, nu mergem la plajă, am fugit de Turcia că arată 80% ploaie și nu aveam cum să mă antrenez acolo, nu am preferat să mergem nici în Dubai la cumpărături că e foarte scump și nici să stăm pe șezlonguri să ne bronzăm. Mergem să facem câte două antrenamente pe zi și trei meciuri bune de verificare, ca în momentul când ne întoarcem să reușim să câștigăm cu Iași acasă.

Avem două meciuri, Iași și Craiova acasă. (n. r. eliminare Braun) N-am văzut pentru că a fost la banca lor, am fugit imediat să-l iau pe Selmani de acolo, nu-mi plac astfel de momente, mai ales că erau jucători implicați. Nu voiam să mai îmi ia cartonașe unii jucători, am fugit, am vorbit cu domnul Kopic. Într-un final, doar gesturile pe care le-au făcut ceoi doi, el și Opruț, au fost sancționate. Mai departe nu am văzut faza.

Trebuie să fim agresivi, să fim bărbați, asta le-am cerut. Atâta timp cât intrăm ca domnișoarele pe teren, la Rapid nu au loc fetițele cu fustiță. La mine nu poate să poarte dress sau fustiță. Când intră pe teren trebuie să muște din adversar. Se putea mai bine, suntem calificați cu șanse mari în semifinalele Cupei. E o competiție în care ne dorim să ajungem cât mai departe, îmi doresc din suflet să intrăm în play-off sau să câștigăm finala și să ducem Rapidul în cupele europene. Ar însemna ceva enorm”, a încheiat Marius Șumudică.