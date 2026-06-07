Marius Șumudică și-a scos pălăria în fața lui Gică Hagi! ”Este doar meritul lui. Știu că l-a durut tot timpul de echipa națională”. Ce schimbări a produs ”Regele”

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Intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică (55 de ani) a lăudat prestația echipei naționale în amicalul cu Țara Galilor. Tehnicianul consideră că numirea lui Gică Hagi în funcția de selecționer a fost cea mai bună decizie luată de FRF.

Marius Șumudică, discurs laudativ la adresa lui Gică Hagi

Încântat de ce a văzut pe teren la , Marius Șumudică a lăudat agresivitatea pozitivă a ”tricolorilor” și faptul că au reușit să pună în practică ceea ce le-a cerut selecționerul.

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”Dacă probabil am fost singurul critic din fotbalul ăsta după meciul din Georgia și am zis ceea ce am văzut, de data asta pot să spun următorul lucru: bravo Hagi, bravo băieți, bravo echipa națională a României. Și nu neapărat asta pentru rezultat, o spun pentru modul de interpretare al jocului, pentru timpul scurt pe care Hagi l-a avut la dispoziție.

Îl ajută foarte mult faptul că pregătește niște jucători pe care i-a avut la academie, care îl cunosc foarte bine, îi știu trăirile, îi știu principiile. Ieri am văzut o echipă care își dorește foarte mult, o echipă agresivă.

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Și agresivitatea nu înseamnă să te duci cu talpa în gâtul adversarului, înseamnă cât de repede joci, cât de repede te duci și iei mingea la un aut și repui, înseamnă ritmul pe care îl dai jocului. S-a văzut că este o echipă care vrea să se autodepășească, care încearcă să absoarbă ca un burete tot ceea ce vine din partea selecționerului”, a declarat Șumudică, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

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Ce i-a plăcut cel mai mult în amicalul cu Țara Galilor

Fostul antrenor de la Rapid s-a arătat încântat de faptul că jucătorii s-au dăruit pe teren și consideră că acest lucru este doar meritul lui Gică Hagi, pentru că știe ce să le ceară elevilor săi și să se impună în fața lor.

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”Ieri am văzut niște lucruri care m-au încântat, sunt lucruri elementare în fotbalul actual. Am știut să interpretăm atât atacul pozițional, ceea ce în Georgia nu am făcut-o, și am avut controlul jocului în anumite momente. Am dus acțiuni pe atac pozițional pe care le-am finalizat și în afară de asta un presing care ușor-ușor se dezvoltă și este necruțător.

Recuperăm foarte multe mingi în treimea adversă, asta înseamnă potență în primul rând, înseamnă dăruire, înseamnă autodepășire, fiindcă organismul uman are resurse nebănuite. Cât ai fi de obosit după un sezon, cât ai fi de la începutul pregătirii, dacă tu mental ești ok creierul uman îți dă semnalul pentru membrele inferioare și pentru tot ceea ce înseamnă ca să poți.

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Ei, iată că uite Florinel Coman, un jucător care nu este la un încă la parametri extraordinari, dar în momentul în care intră dorește să demonstreze. Acest lucru l-a adus Hagi la echipa națională în momentul de față, este doar meritul lui, nu este meritul nimănui. În momentul de față singurul merit îl are Hagi”, a spus el.

Hagi, omul momentului la echipa națională

În intervenția avută la FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică a fost extrem de mulțumit de faptul că ”tricolorii” le-au făcut față unor jucători care evoluează în campionate puternice din Europa și încă o dată a menționat faptul că aici se vede amprenta lui Hagi.

”Cum data trecută cu Georgia am spus că am avut mari probleme de interpretare a jocului, de data aceasta am făcut un joc foarte bun în fața unui adversar foarte bine cotat, indiferent dacă jucătorii care făceau parte din lotul respectiv nu sunt la cel mai înalt nivel, dar joacă în Premier League, joacă la Nottingham, joacă la Leeds, joacă la echipe care spun ceva în fotbalul actual.

Le-am făcut față cu brio, ba am fost mult peste ei în foarte multe momente ale jocului. Aici, încă o dată, jos pălăria Hagi, bravo, ești omul care în momentul de față probabil aveai foame de performanță, îți doreai foarte mult să realizezi ceva, te-a durut tot timpul de echipa națională, știu că în interiorul lui își dorea tot timpul să antreneze echipa națională.

A ajuns la echipa națională și iată că și-a pus amprenta. Sunt super încântat de ceea ce am văzut ieri, bine nici să nu extrapolăm, să nu trecem în partea cealaltă și să începem să ne legăm de jocul ăsta să spunem că deja suntem calificați și am câștigat grupa de Liga Națiunilor sau ceva de genul ăsta. Nu, dar e dătător de speranțe tot ceea ce se întâmplă în momentul de față la echipa națională”, a afirmat Șumudică.

Hagi a început revoluția la echipa națională

Antrenorul a mărturisit că s-a văzut extrem de clar modul excelent în care Gică Hagi a pregătit amicalul cu Țara Galilor și este de părere că selecționerul va aduce o schimbare în bine la prima reprezentativă.

”Și aici intervin foarte multe lucruri: încrederea pe care o dă jucătorilor, încrederea care o dă jucătorilor care nu veniseră la echipa națională până în momentul de față, aria de selecție care eu am spus că este o arie destul de bogată. El a convocat peste 30 de jucători și a încercat să dea șanse tuturor.

N-am văzut un jucător care să nu-și dorească, care să nu se depășească în momentele respective, în duelurile cu adversarii și asta mă face să să cred că Hagi va revoluționa un pic așa fotbalul românesc la nivel de echipă națională și cred că a fost unul dintre cele mai bune meciuri din ultimii ani, dacă nu cel mai bun ca exprimare, ca orice.

Fazele fixe sunt momente ale jocului pe care trebuie să le pregătești, e clar că el le-a pregătit. Ok, sunt și unele fisuri încă pe faza defensivă, fiindcă am avut și ieri probleme pe faza defensivă. Dar asta în condițiile în care el își dorește foarte mult să subordoneze adversarul”, a precizat analistul FANATIK SUPERLIGA.

Cum a gândit Hagi tactica la duelul cu Țara Galilor

Marius Șumudică a explicat tactica folosită de Hagi la partida din Ghencea și a marjat încă o dată pe ideea că și vine mult mai bine din lateral sau dacă joacă puțin mai retras.

”El tot timpul joacă cu trei fundași centrali, împingând o aripă sus. Ieri a jucat un 4-3-1-2, i-a găsit postul extraordinar lui Olaru, în spatele vârfului. Ok, eu în continuare spun că Florinel Coman nu este pentru poziția de 9, nu este un 9 clasic, dar este un jucător mult mai mobil care poate juca lângă un 9. Și de data asta a făcut-o foarte bine.

Și atunci, în momentul în care construia jocul rămânea în trei fundași centrali, avea automat superioritate, împingea fie pe Sorescu în prima repriză la mijlocul terenului și trecea într-un 3-4-1-2, iar a doua repriză pe Borza. Și aici, dacă vreți și individual, pot scoate în evidență jucători care mie mi-au sărit în ochi ieri.

Dar modul de interpretare și exprimarea jucătorilor și dorința lor, asta vine numai de la antrenor. Încă o dată, Hagi este omul potrivit la locul potrivit. În momentul de față felicit Federația Română de Fotbal, fiindcă din punctul meu de vedere au făcut cea mai bună alegere și cred că naționala României nu va avea decât de câștigat din momentul de față”, a încheiat Șumudică, la FANATIK SUPERLIGA.