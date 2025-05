Marius Șumudică și-a vărsat nervii pe jucători după Dinamo – Rapid 0-0: ”Nu mai vreau să bag mizeria sub preș! E josnic! Îmi cereau schimbare la pauză”

Marius Șumudică a părut resemnat după meciul Dinamo – Rapid 0-0 și consideră că a scos tot ce se putea de la jucătorii săi. El este de părere că acesta este nivelul la care s-a putut ajunge în acest sezon.

Marius Șumudică și-a criticat jucătorii după Dinamo – Rapid 0-0

La finalul , în urma căruia giuleștenii și-au diminuat șansele de a mai prinde un loc de cupe europene, Șumudică a lansat o adevărată tiradă la adresa jucătorilor și a părut că abia așteaptă să-și încheie contractul.

”Asta e nivelul pe care îl avem în momentul de față. Trebuie să spunem adevărul și să nu mai ascundem mizeria sub preș. Atât putem, din păcate. Chiar nu înțeleg, la Hermannstadt, când trebuia să mergem în finală, am clacat. Acum, când trebuia să câștigăm, am clacat.

Nu înțeleg de unde atâta frică. Parcă ei își doreau mai mult decât noi, de parcă ei aveau șanse, iar noi eram în insolvență. Trebuie să recunoaștem, asta e realitatea. Din punct de vedere fotbalistic, în momentul de față, cred că această echipă a scos maximul din ce putea scoate. Jalnic! Este josnic să avem un singur șut pe poartă.

Am încercat, am făcut schimbări la pauză, am introdus jucători tineri să joace, toată lumea. Am încercat să le dau minute tuturor. Ce să facem? Dacă sunt jucători care îmi spun la pauză că nu mai pot… Îmi cereau schimbare deși nu erau accidentări.

(n.r. – Despre cine este vorba?) Acestea sunt lucruri interne pe care nu le discut. Ce rost are? Mai sunt două săptămâni, am încercat să fac tot ce ține de mine. Ăsta e nivelul pe care îl avem în momentul de față și, din păcate, vă spun că la meciurile în care trebuie să jucăm pentru rezultat, nu reușim să ne mobilizăm”, a declarat Șumudică, la .

Nu înțelege de ce jucătorii săi clachează în momente importante

”Nu știu ce s-a pierdut. Eu încerc pe toate căile să îi antrenez. Am pierdut jucători săptămâna asta. Altfel era dacă îl aveam pe Keita în teren, sunt convins, un jucător care pune suflet și joacă. Nu vreau să vorbesc la cald, dar cu o astfel de mentalitate, dacă nu putem să avem atitudine, ne e frică să ieșim la minge… pentru mine e dezolant!

Nu știu dacă s-a vorbit cu alți antrenori, asta e problema acționariatului. Eu mai am două etape. Am muncit, am luat echipa de unde am luat-o, am încercat să o duc cât mai sus posibil. În ultimii patru ani, nu cred că Rapid a ajuns în ultimele trei etape din play-off cu șanse la un obiectiv.

Acum am avut, dar de fiecare dată când am avut șansa să arătăm că merităm să fim acolo, am clacat și n-am avut curaj să ne autodepășim și să câștigăm meciul ăsta. Nu înțeleg cum în a doua repriză jucăm extraordinar cu CFR Cluj, cu FCSB nu ieșim din jumătatea terenului, iar astăzi jucăm așa… Prea mare discrepanța de la o săptămână la alta”, a continuat el.

Șumudică arată cu degetul în altă parte

Tehnicianul rapidist a refuzat să se gândească la jocul rezultatelor care și consideră că nu este singurul vinovat pentru ce s-a întâmplat în actuala stagiune.

”Eu nu mă uit la ce se întâmplă cu celelalte echipe, mă uit la jocul nostru – deplorabil! A fost probabil și vina mea, dar nu cred că sunt singurul care trebuie să răspundă pentru astfel de rezultate, în final.

Am și eu vina mea, trebuie să recunosc, și știți cum e, antrenorul plătește, dar nu cred că este doar vina lui Șumudică. Din punct de vedere fotbalistic, eu am făcut tot ce am știut mai bine, am încercat. Eu cred că am scos maximum până în momentul de față.

(n.r. – despre retragerea lui Șăpunaru) Nu știu, nu este problema mea. Eu sunt la dispoziția clubului. Acesta e ultimul meci pe Giulești. Nu știu ce se va întâmpla”, a spus Marius Șumudică.