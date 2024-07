Marius Șumudică și Dănuț Lupu, povești uluitoare din perioada când erau fotbaliști! Ce au pățit în China: „Eu am picat testul”

. Printre discuțiile despre , cei doi foști mari fotbaliști și-au amintit de câteva întâmplări trăite în China.

Șumudică și Lupu, amintiri savuroase din China. Ce-au pățit când au fost ofertați să joace acolo

Marius Șumudică e liber de contract după despărțirea de Gaziantep. Antrenorul în vârstă de 53 de ani nu duce lipsă de oferte și a dezvăluit unde ar putea ajunge.

„Nu am nimic, deocamdată nu am nimic. Doar discuții. Aștept un președinte căruia îi place caterinca. Mai stau. (n.r. – tot zona Arabă?) Da, am niște discuții. Dar în momentul de față e o sărbătoare foarte mare. E ca Paștele la noi, se taie animale, niște berbeci. Nu mișcă nimic săptămâna asta.

După care sunt propuneri la niște cluburi dar nimic concret. Suntem 2-3 antrenori propuși la o echipă. E foarte greu. Mă uita, fosta mea echipă, Al-Raed, l-a luat pe Pjanic. E din ce în ce mai greu ca antrenorii români să intre în Arabia Saudită”, a declarat Marius Șumudică, în exclusivitate la FANATIK LA EURO.

„M-am făcut că dau la poartă și trei s-au dat cap în cap”

Experiențele exotice ale lui Șumudică i-au amintit lui Dănuț Lupu de perioada când era fotbalist și a fost ofertat să joace în Asia. Fostul playmaker a recunoscut că s-a sperait în momentul în care a ajuns în China.

Lupu: „Țin minte că m-am dus în 2001 în China. Să-ți povestească Iacob cum mă fugureau ăia prin aeroport să rămân. Și eu am fugit de la hotel. Am zis că nu rămân. ‘Pot să îmi dea și 10 milioane și nu stau’”.

Șumudică: „Și eu am fost. Am dat testul Cooper și n-am putut să îl iau”.

Lupu: „Când m-am dus la antrenament, m-am făcut o dată că dau la poartă și trei s-au dat cap în cap”.

Șumudică: „Driblai unul, cădea și apărea tot ăla, după ce cădea. Nu am văzut în viața mea. ‘Cum, mă, tot ăla apărea? L-am driblat o dată. De unde apărea?’”.

„Mi-era că mănânc câini, șobolani”

Lupu: „Să îți spună Iacob cum mă fugăreau prin aeroport cu miliția și țipam ‘Nu vreau!’ Am fugit. A doua zi. ‘Dane, gata, s-au hotărât trebuie să semnezi’. ‘Nu semnez. Mâine dimineața îmi iau bilet de avion și mă duc acasă’”.

Șumudică: „Omul era bolnav. Am jucat doi ani la Rapid împreună. Omul nu era sănătos. Era în lumea lui pe vremea aia”.

Lupu: „Am mâncat 10 kilograme de mere și două ouă”.

Șumudică: „Și eu la fel. Am găsit un McDonald’s acolo l-am rupt. Mi-era că mănânc câini, șobolani. Mi-a adus ceva piperat, m-a nenorocit”.

Lupu: „Mâncau pe jos. ‘Du-te bă că nu rămân eu pe aici’. ‘Bă, Dane, Bani’. ‘Du-te bă!’ Îmi dădeau 5-6 sute de mii. Erau trei mașini pe străzi. Două orașe, trei mașini”.

