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Gigi Becali a primit un sfat direct de la Marius Șumudică după înfrângerile FCSB cu UTA si CFR Cluj. Antrenorul lui CFR Cluj l-a sunat pe patronul roș-albaștrilor și i-a recomandat să renunțe la sistemul cu 3 fundași centrali, după ce l-a blocat cu succes în meciul dintre cele două echipe.

Marius Șumudică și Gigi Becali fac tactică la FCSB

FCSB a suferit două înfrângeri în acest sezon de SuperLiga. Înainte de 1-3 cu UTA, Marius Șumudică și-a bătut astfel prietenul, pe Gigi Becali. Cu toate acestea, tehnicianul ardelenilor a încercat să îl ajute pe latifundiarul din Pipera. Șumudică l-a sunat pe Becali și l-a îndemnat să nu mai joace cu 3 fundași centrali. 4-2-3-1, încă de la meciul cu FC Argeș din prima etapă a grupelor Cupei României.

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„Lui i-a fost capul la altcineva, care îl influențează. Eu am vorbit cu el după meciul cu noi și i-am spus că FCSB nu va putea face niciodată nimic cu 3 fundași centrali. Mi-a fost ușor să îi blochez. I-am blocat în oglindă cu 3-4-3 cum am jucat eu, dar pot fi blocați și cu 4-4-2, cum a făcut UTA ieri. M-a întrebat cum văd eu și cum ar trebui să joace.

Și eu i-am spus părerea mea. O formulă din care nu lipseau însă Tănase și Crețu. M-a întrebat omul și i-am răspuns. Nu mă ascund. I-am răspuns că e prietenul meu. Atât vă pot spune și vouă, că FCSB nu poate juca în 3”, a declarat Marius Șumudică, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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De FCSB nu poate juca precum Universitatea Craiova

Marius Șumudică a comparat fotbaliștii de la FCSB, fundașii centrali, cu cei de la Universitatea Craiova, echipă care, jucând în acest sistem, a câștigat toate trofeele interne în perioada 2025-2026. „El s-a supărat atunci. A zis ‘Bine, mă, știi tu mai bine!’ I-am zis ‘Bine, Gigi, fă cum știi tu mai bine’. Eu i-am zis după meciul cu noi că nu mă mai interesa. Eu mi-am făcut treaba.

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Fundașii de la FCSB nu se compară cu cei de la U Craiova, mă refer la progresie și cum joacă cu mingea la picior. Ei nu au un jucător ca Screciu, care urcă cu mingea la picior și face superioritate. Sau ca Romanchuk, care urcă și marchează foarte multe goluri. Și nu mă refer doar la faze fixe. La FCSB cine dă gol de la 16-17 metri?”, a adăugat antrenorul lui CFR Cluj.

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