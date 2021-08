Marius Şumudică şi Marian Copilu, daţi afară de la CFR Cluj de Neluţu Varga! Revine Dan Petrescu

Era Marius Şumudică la CFR Cluj s-a încheiat după două luni. Patronul Neluţu Varga l-a dat afară pe Şumi, alături de întreaga conducere a clubului, imediat după înfrângerea cu Steaua Roşie Belgrad, scor 1-2.

Marius Şumudică şi Marian Copilu, daţi afară de la CFR Cluj de Neluţu Varga!

Potrivit , Neluţu Varga a luat decizia de a-i demite pe Marius Şumudică, Marian Copilu şi Ioan Ivaşcu, fiind foarte supărat de eşecurile usturătoare cu Young Boys Berna în Champions League şi Steaua Roşie Belgrad, în Europa League.

Finanţatorul celor de la CFR Cluj a considerat campania de achiziţii din vară drept una dezastruoasă, iar jucătorii care au venit nu s-au ridicat la nivelul aşteptat.

Marian Copilu: “Nu m-a dat nimeni afară! Am plecat singur”

Neluţu Varga nu a vrut să intervină în direct la Digisport, însă le-ar fi transmis jurnaliştilor că este adevărat că i-a dat afară pe antrenorul Marius Şumudică, dar şi pe Marian Copilu, considerat unul dintre artizanii succeselor celor de la CFR Cluj din ultimii ani.

Preşedintele Marian Copilu a transmis şi el un mesaj pentru Digisport, citit pe post de Radu Naum prin care spunea: “Nu m-a dat nimeni afară! Am plecat singur.”

Dan Petrescu revine pe banca tehnică!

Potrivit celor de la Digisport, va fi noul antrenor al celor de la CFR Cluj. Astfel, tehnicianul care a câştigat trei din ultimele patru titluri ale ardelenilor se întoarce în mai puţin de un an pe banca echipei din Gruia.

a apărut mult mai liniştit în faţa camerelor după returul cu Steaua Roşie Belgrad, pierdut cu 1-2, şi a recunoscut că atmosfera este una apăsătoare în vestiar:

Marius Şumudică: “Este o atmosferă foarte apăsătoare în vestiar. Nu știu dacă mai depinde doar de mine”

„Nu mai știu, mă aștept la orice. Nu știu ce să mai cred, nu mai știu nimic. Azi chiar am jucat bine, am avut penalty, am ratat, dar se întâmplă. Ni s-a dat un penalty din minutul 1. Au fost momente în care am dominat o echipă mult mai puternică decât noi.

Ce să le spun în vestiar? Să ridice capul. Am avut o sumedenie de ocazii. Ei nu au avut nimic, cred că jucătorul meciului este portarul advers.

Este o atmosferă foarte apăsătoare în vestiar. Nu știu dacă mai depinde doar de mine. Eu încerc pe cât posibil, dar nu știu dacă mai depinde doar de mine.

“Îmi pare rău pentru Pufi, dar face o gafă, le pune mingea pe tavă”

Sunt momente în care nu mai depinde de mine. Nu vreau să îmi acuz jucătorii, dar dacă un arbitru din Anglia vine și dă un penalty ca cel din minutul 4… Îmi pare rău pentru Pufi, dar face o gafă, le pune mingea pe tavă. Am început să mă obișnuiesc. Ce pot să fac mult?”, a spus Şumudică la finalul meciului.

Duminică, de la ora 21:00, CFR Cluj va juca în Gruia împotriva celor de la FCSB. Ar putea fi primul meci al lui Dan Petrescu pe banca tehnică de la revenire.