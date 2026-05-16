Marius Șumudică și Marius Mitran s-au aprins în direct înainte de Universitatea Craiova – U Cluj: „O să ai o surpriză! / „Vreau să-ți văd fața”

ADVERTISEMENT

Finala campionatului din SuperLiga, ce se va disputa duminică, între , a făcut ca Marius Șumudică să nu fie sigur de avantajul pe care oltenii îl au, în contextul în care se vorbește despre atmosfera ce urmează să fie în Bănie.

Marius Șumudică a dat verdictul despre suporterii Universității Craiova

Șumudică a fost sincer și a spus că nu crede că suporterii Universității Craiova vor produce o presiune atât de mare pe cât este anticipat, mai ales că aceștia au fost dominați de galeriile adverse în Bănie, dar și la finala Cupei. Marius Mitran a intervenit imediat și a anticipat că lucrurile nu vor sta cum se așteaptă fostul tehnician de la Rapid.

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică: Ăia 30.000 de oameni, cu tot respectul pentru ei, i-am văzut și eu la meciul cu Rapid, la meciul cu Dinamo, se auzeau mai mult galeriile adverse. M-am uitat și ieri, tot fondul sonor a fost acoperit de cei de la U Cluj. Eu am respect pentru cei de la Craiova, nu am niciun fel de problemă.

Marius Mitran: Vedem luni, vorbim, eu zic că o să fie o surpriză și pentru tine. Eu vorbesc despre atmosferă.

Marius Șumudică: Eu îl înțeleg pe Marius, în mare parte, respect, asta e, sângele apă nu se face, este un tip echidistant. Acest meci este foarte interesant. Aș vrea să-i văd fața lui Marius dacă cumva pierde Craiova acest meci. Mă uitam că fiecare împarte trofeele. Eu am spus că se face eventul. Craiova, dacă joci acasă, cum ziceți voi, cu 30.000 de spectatori, cu trofeul pe masă, cu entuziasmul ăsta după câștigarea Cupei, și nu iei campionatul nici acum, după 35 de ani, scuză-mă, dar își merită soarta. Eu doar un singur lucru aș vrea să văd, campionatul viitor, și tare sunt curios, componența play-off-ului anul viitor.

ADVERTISEMENT

Totul sau nimic în Bânie. Titlul se poate decide la partida dintre Universitatea Craiova și U Cluj

Duminică, , Universitatea Craiova și U Cluj se vor întâlni în partida care poate stabili campioana sezonului 2025-2026 din SuperLiga. Toate bilete pentru această confruntare s-au epuizat deja, iar atmosfera, anunță gazdele, va fi una încinsă, care să-i poarte spre victorie pe jucătorii lui Coelho.

ADVERTISEMENT

Totuși, pentru U Cluj există și varianta egalului, iar în acest caz ardelenii ar spera ca jocul rezultatelor din ultima rundă să fie în favoarea lor. Diferența dintre cele două echipe este în acest moment de 1 punct, iar ultima rundă aduce partidele Rapid – Universitatea Craiova și U Cluj – Dinamo.