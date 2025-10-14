Marius Șumudică și Mitică Dragomir l-au uimit pe Mircea Lucescu după România – Austria 1-0: „Incredibil! Parcă au fost la ședințele mele de pregătire!”

„Il Luce” a transmis că Marius Șumudică, în analiza făcută de el pentru FANATIK, a explicat exact modul în care a pregătit el jocul împotriva austriecilor.
De altfel, selecționerul a punctat chiar că antrenorul care ocupă în prezent rolul de analist la FANATIK chiar a dat impresia că a fost prezent la ședințele de pregătire de dinainte de acest meci sau că a avut anumite informații din interior în momentul în care și-a prezentat impresiile despre partida de pe Arena Națională.
De asemenea, cu aceeași ocazie, Mircea Lucescu a vorbit în aceeași notă și despre analiza făcută de Mitică Dragomir, tot în exclusivitate pentru FANATIK, în contextul duelului dintre România și Austria din preliminariile pentru Cupa Mondială din 2026, din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic.
Nu în ultimul rând, nu au fost uitați de selecționer nici analiștii de la FANATIK SUPERLIGA, cu o mențiune specială din partea lui pentru fostul său jucător Dănuț Lupu.
„A descris foarte bine Șumudică. Într-adevăr Șumudică e un tip care vede jocul. A descris foarte bine jocul nostru, ca și când ar fi fost acolo la ședințele mele de pregătire. A văzut exact ce s-a întâmplat în teren. Mi-a plăcut Ilie Dumitrescu cum a analizat jocul.
Și Lupu, tu ai niște oameni foarte bine pregătiți. Asta îmi place la emisiunea ta, foarte mult de discută… Dragomir incredibil. Anii pe care i-a petrecut în fotbal, când începe să discute despre fotbal și cu atât bun simț face lucrul acesta, fără să jignească pe nimeni, dar pune accent exact pe a fost. Asta voiam să spun, că m-am uitat la emisiunea pe care ați făcut-o și mi-a plăcut foarte mult”, a spus Mircea Lucescu la FANATIK SUPERLIGA.