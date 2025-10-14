Marius Șumudică și Mitică Dragomir l-au uimit pe Mircea Lucescu după România – Austria 1-0: „Incredibil! Parcă au fost la ședințele mele de pregătire!”

„Il Luce” a transmis că , a explicat exact modul în care a pregătit el jocul împotriva austriecilor.

ADVERTISEMENT

Mircea Lucescu, impresionat de analizele lui Marius Șumudică și Mitică Dragomir de după România – Austria 1-0

De altfel, selecționerul a punctat chiar că antrenorul care ocupă în prezent rolul de analist la FANATIK chiar a dat impresia că a fost prezent la ședințele de pregătire de dinainte de acest meci sau că a avut anumite informații din interior în momentul în care și-a prezentat impresiile despre partida de pe Arena Națională.

De asemenea, cu aceeași ocazie, Mircea Lucescu a vorbit în aceeași notă și despre , în contextul duelului dintre România și Austria din preliminariile pentru Cupa Mondială din 2026, din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic.

ADVERTISEMENT

Ce a spus Mircea Lucescu despre analiștii Fanatik

Nu în ultimul rând, nu au fost uitați de selecționer nici , cu o mențiune specială din partea lui pentru

„A descris foarte bine Șumudică. Într-adevăr Șumudică e un tip care vede jocul. A descris foarte bine jocul nostru, ca și când ar fi fost acolo la ședințele mele de pregătire. A văzut exact ce s-a întâmplat în teren. Mi-a plăcut Ilie Dumitrescu cum a analizat jocul.

ADVERTISEMENT

Și Lupu, tu ai niște oameni foarte bine pregătiți. Asta îmi place la emisiunea ta, foarte mult de discută… Dragomir incredibil. Anii pe care i-a petrecut în fotbal, când începe să discute despre fotbal și cu atât bun simț face lucrul acesta, fără să jignească pe nimeni, dar pune accent exact pe a fost. Asta voiam să spun, că m-am uitat la emisiunea pe care ați făcut-o și mi-a plăcut foarte mult”,

ADVERTISEMENT