Marius Șumudică, șocat de atacantul lui U Cluj: „Nu am văzut așa ceva de când mama m-a făcut!”

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CFR Cluj, echipă antrenată de Marius Șumudică (55 de ani), a disputat înaintea acestei etape de SuperLiga României derby-ul restant cu U Cluj. „Feroviarii” au controlat prima repriză și au condus cu 1-0, însă au clacat în a doua jumătate. „Șumi” a rămas uimit de toți fotbaliștii pe care Bergodi i-a introdus de pe bancă la pauza meciului, însă tot un titular a fost cel care i-a atras complet atenția. Issouf Macalou (27 de ani), care a dat două goluri în derby-ul orașului Cluj, a fost cel care l-a impresionat cel mai mult pe tehnicianul „feroviarilor”.

Marius Șumudică, vrăjit de Issouf Macalou după CFR Cluj – U Cluj 1-3

CFR Cluj se pregătește de meciul din această etapă, cel cu FC Argeș, deși în urmă cu doar câteva zile a disputat derby-ul orașului Cluj, rămas restant din acest început de sezon, când „feroviarii” evoluau în cupele europene. Partida din Gruia a prezentat două reprize diametral opuse, prima aparținând echipei lui Șumudică, în timp ce în a doua s-a impus Universitatea Cluj.

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, iar Marius Șumudică a rămas șocat de calitatea fotbaliștilor lui Bergodi. care a înscris o „dublă” în această partidă: „El (n.r. – Macalou), fiind un jucător de bandă, mai vine pe lângă tușă, pe lângă bancă… n-am văzut așa butuci de când mama m-a făcut. N-am văzut așa picioare. Păi cum să nu rupi brazda sub tine? Dacă nu știi să-l ataci sau să-ți iei distanță, unu contra unu, pe ultimii trei metri, nu ai ce să-i faci.

Este atât de deștept… eu mai dau exemple. Beckham, când juca, câți adversari dribla? 80% din acțiunile pe care le avea, doar se deschidea și centra. Asta face Macalou. Dacă nu îl blochezi, dă centrare periculoasă sau șut la poartă. Dacă îi dai timp de gândire, te-ai curățat. N-am văzut așa picioare… forță!”, a declarat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

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Ce spune Marius Șumudică despre șansele la titlu ale rivalilor din oraș

În ultimii ani, Universitatea Cluj și-a construit o echipă foarte puternică și competitivă, care a obținut loc de cupe europene la finalul ultimilor doi ani, lucru pe care echipe precum Dinamo sau Rapid, spre exemplu, nu l-au mai reușit. Marius Șumudică a analizat la FANATIK SUPERLIGA fotbaliștii din lotul lui Bergodi, mai ales pe cei care au intrat de pe banca de rezerve la pauza meciului cu CFR Cluj, și a explicat că, mai mult ca sigur, rivalii din oraș se vor lupta din nou pentru primele trei locuri.

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Pe lângă Macalou, despre care s-a arătat complet impresionat, Marius Șumudică i-a mai scos în evidență pe Jovo Lukic, golgheterul din sezonul trecut de SuperLiga României, pe Mouhamadou Drammeh, dar și pe Marius Ștefănescu, un fotbalist cu experiență mare în campionatul intern: „Când tu vii la U Cluj de pe bancă cu Lukic, cu Drammeh, cu Ștefănescu… se simte. Faci diferența. Nu știu dacă se bat la titlu, dar sigur la primele 3. Au tot ce le trebuie. Eu trăiesc în orașul ăsta și știu. Au tot! Sunt forță”, a mai declarat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.