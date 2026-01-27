Marius Șumudică, șocat de ce a văzut la vedetele lui Al Ittihad: „Venea un valet pentru fiecare jucător să le dea pachetul!”

ADVERTISEMENT

Al Okhdood, echipa pregătită de Marius Șumudică, a cedat cu 1-2 pe terenul campioanei Al Ittihad în etapa a 18-a din campionatul Arabiei Saudite. Tehnicianul român a vorbit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA despre eșecul suferit, dar și despre vedetele de la Al Ittihad.

Marius Șumudică, învins de Benzema și Kante în Arabia Saudită

Al Ittihad a condus cu 2-0 încă din prima repriză, după reușitele semnate de Houssem Aouar și N’Golo Kante, dar Al Okhdood a reușit să reducă din diferență prin Burak Ince și chiar a avut ocazii de a egala, însă tabela nu s-a mai modificat până la final. Marius Șumudică a vorbit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA despre duelul disputat la Jeddah.

ADVERTISEMENT

„Sunt pe PlayStation încă, încerc să mă decuplez. Încerc să găsesc o sursă, încerc să-i blochez”, a afirmat, amuzat, tehnicianul, după care a vorbit despre lotul adversarilor: „Îți dau un singur exemplu. Jucătorul lor din banda stângă, Diaby, are cotă de piață de 29 de milioane de euro, de trei ori cât tot lotul meu. În apărare îl au pe Danilo Pereira, fost la PSG 5 ani de zile, după care Kante, titular la naționala Franței și fost la Chelsea atâta timp, campion mondial, Benzema…

Când am pus echipa pe tablă și le arătam… Aouar, care mi-a dat gol, venit de la Aston Villa după 10 ani la Lyon. Niște jucători care împreună însumează 150 de milioane de euro. Ei jucau cu 8 străini, eu nu puteam să aliniez decât 5, fiindcă unul e accidentat și mai avem două locuri, până la sfârșitul săptămânii trebuie să completăm lotul”.

ADVERTISEMENT

Cum a încercat Marius Șumudică să îl blocheze pe Karim Benzema

Marius Șumudică a analizat și a dezvăluit cum a încercat să îl blocheze pe , câștigător al Balonului de Aur în 2022. „Sincer să spun, sunt mândru de ceea ce au făcut jucătorii, am avut șansă să egalăm la 2, ocazie foarte mare, prin Bassogog. Era cam devreme, minutul 65, poate îi supăram. Am jucat bine, ne-am închis foarte bine, tactic au respectat ce le-am cerut. Echipa e în creștere și sperăm să facem puncte din următoarele meciuri.

ADVERTISEMENT

E un marcator, a marcat, marchează. Eu am jucat cu 3 fundași centrali, am aglomerat acea zonă știind că 1 contra 1 o să am probleme. El fuge din zona aia, încearcă să fie cât mai mult în joc. Când pune piciorul pe minge, e deranj. (n.r. aceeași magie pe care o avea și la Real Madrid?) Da, bun”, a declarat antrenorul lui Al Okhdood.

Marius Șumudică, șocat de vedetele lui Al Ittihad

Marius Șumudică a descris mai apoi modul în care sunt tratați jucătorii lui Al Ittihad de către club. „Stadionul e impecabil. La finalul meciului, ca să vezi la ce nivel sunt, exista un valet pentru fiecare jucător, care îi aducea mașina din parcare. Mașini nou-nouțe, le aduceau din parcare și mai venea cineva cu un pachet, li se dădea mâncare pentru acasă. Am întâlnit acolo un fizioterapeut român, mi-a spus că fiecare jucător are pusă personalizat medicamentația după joc, plus ce trebuie să mănânce”, a spus tehnicianul.

ADVERTISEMENT