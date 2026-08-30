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Intrat prin telefon la FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică s-a arătat încântat de succesul cu Csikszereda, însă a avut parte și de o experiență neplăcută. Tehnicianul s-a plâns de starea gazonului de la Miercurea Ciuc.

Experiență neplăcută pentru Marius Șumudică la Miercurea Ciuc

Antrenorul lui CFR Cluj a acuzat faptul că terenul la a fost unul extrem de moale. El a mărturisit că jucătorii săi au avut mari probleme în a controla mingea pe un asemenea gazon.

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”Dacă la televizor pare un gazon impecabil, este incredibil. N-am văzut în viața mea să pui piciorul pe el și să nu se mai vadă decât șiretul de la gheată. Îți intra piciorul cu totul. Este un gazon nou. Nu știu cum a fost făcut, dar nu este așezat încă. Brazdele nu stau foarte bine și atunci te încarcă la picioare, ai probleme, nu știi ce ghete să folosești. A fost destul de destul de greu.

Dacă dai o pasă de 10 metri pe jos, mingea o ia în tot felul de direcții. Se vedea cum o duce firul de iarbă, nu mergea drept. De aceea nici nu puteai să scoți om din joc unu la unu, îți rămânea mingea în spate, se oprea, avea o traiectorie greșită. Am fost un pic dezavantajați din punctul ăsta de vedere, pentru că am dominat jocul. Mingea a fost mai mult la noi și cifrele o spun”, a declarat Marius Șumudică, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

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Cu ce problemă s-a confruntat Șumudică înaintea jocului

Tehnicianul formației din Gruia a mărturisit că cel mai greu lucru a fost să-și capaciteze jucătorii după victoria cu FCSB și a explicat faptul că a primit un mare ajutor din partea staff-ului său și al conducerii clubului.

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”Nu pot să spun că a fost mai greu de cât mă așteptam. Știam ce am la dispoziție, știam la ce nivel suntem, știam că va fi foarte greu să elimin entuziasmul după meciul cu FCSB. Nu mi-a fost ușor, am avut doar patru zile antrenamente în care a trebuit să-i aduc cu picioarele pe pământ, practic nu realizasem nimic.

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OK, atât pentru mine, fiindcă fusese victoria cu numărul 100 din cariera mea de antrenor și chiar împotriva celor de la FCSB, cât și pentru ei nu-i ușor să elimini entuziasmul și atunci trebuie să fii dușmanul lui. Trebuie să faci de așa natură încât să revii cu picioarele pe pământ.

Hai că dacă lucrez doar pentru mine știu ceea ce am de făcut să-mi dau un refresh, dar în momentul în care lucrezi cu un grup, nu e ușor. Sunt atâtea caractere, nici nu-i cunosc foarte bine. Nu știam care e cheița, dar într-un final am încercat să le explic, sprijinit și de cei din conducere și de Marian (n.r. – Marian Copilu) și de toată lumea. Și atunci mi-a fost mai ușor un pic. I-am luat și la niște discuții individuale”, a spus el.

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Unde suferă cel mai mult CFR Cluj

În intervenția avută la FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică a recunoscut că marea problemă a echipei sale o reprezintă fazele fixe, din astfel de momente încasând cele mai multe goluri în acest sezon.

”Într-un final, aceleași probleme. Luăm goluri numai la faze fixe. Avem, o scuză în sensul că adversarul avea șase jucători de peste 1,85 metri și asta era principala lor calitate, principala armă, iar noi aveam unul singur, Kresic, Restul sunt sub 1,85 metri toți. Și în momentul în care sunt nevoit să fac marcaj, de exemplu cu Perianu, care are 1,79 metri și cu jucători de genul ăsta care sunt jucători de mijlocul terenului, e foarte dificil.

Suferim la faze fixe. Cu Tromso luăm gol din fază fixă, au luat gol de foarte multe ori. Am încercat să schimb, să fac un marcaj om la om, să le dau mai multă responsabilitate, după care mi-au greșit și așa și am revenit ieri în a doua repriză, iar am făcut zonă. Am încercat să aglomerez cât mai mult zona careului de 6 metri unde erau periculoși

Într-un final sunt mulțumit. Trei puncte este rodul a ceea ce fac ei la antrenamente și cât își doresc să înmagazineze din ceea ce transmit eu și cu staff-ul meu. Îi felicit, victoria băieților și sunt mulțumit de modul cum reacționează și cum se pregătesc în condițiile care nu sunt deloc ușoare. Sunt niște condiții destul de grele”, a afirmat Șumudică.

Cum a trăit golul de excepție marcat de Perianu

Antrenorul lui CFR Cluj a avut numai cuvinte de laudă pentru mijlocașul Ovidiu Perianu, cel care la partida cu Csikszereda cu un șut de la peste 30 de metri, și a povestit cum a trăit această reușită.

”Auzeam în spatele meu ‘nu, nu, nu’, să nu dea la poartă. Nici nu mi-am dat seama. Când a plesnit-o nici nu am văzut mingea unde se duce, am văzut doar că s-a scuturat plasa porții. Execuție senzațională, a prins-o pe exterior puțin, a fugit mingea de portar, vinclu, greu de scos.

Mă bucur pentru el, un băiat care muncește, îți dă un echilibru, recuperator bun, aleargă. Ieri mi-a alergat peste 12 kilometri, ceea ce înseamnă mult pentru mine. Am ridicat volumul efortului, trecem cu câte 4-5 kilometri față de ce era înainte, în condițiile în care eu fac 2-3 schimbări, pentru că restul sunt niște copii și îmi e greu”, a precizat Șumudică, la FANATIK SUPERLIGA.