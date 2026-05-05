Marius Şumudică, șocat de situația de la Rapid: “Sunt 11 jucători accidentați! Nu înțeleg ce se întâmplă”. Săgeți către Gâlcă: “Cum să lipsească șase meciuri? E printre cei mai buni”

Marius Șumudică arată cu degetul către ceea ce se întâmplă la Rapid, echipa sa de suflet. În opinia sa, la echipa din Giulești era nevoie, încă dinainte de meciul cu CFR Cluj, de un șoc. ”Șumi” nu ezită să arunce cu săgeți către tactica lui Costel Gâlcă din ultimele partide. Echipa giuleșteană are 5 eșecuri și o remiză în ultimele 6 etape din play-off.

Marius Şumudică, reacție surpriză după eșecul Rapidului cu CFR Cluj: ”Erau de bătut”

Rapid continuă seria dezastruoasă din play-off începută în urmă cu cinci etape. Luni, în Giulești, echipa lui Costel Gâlcă a pierdut și meciul retur cu CFR Cluj, scor 1-2, în etapa 7 din play-off-ul Superligii. Formația din Gruia a condus cu 2-0 la pauză, după reușitele lui Zahovic și Cordea, în timp ce echipa gazdă a redus din diferență prin Olimpiu Moruțan.

Marți, 5 mai, la o zi după ce Rapid a pierdut din nou în campionat, , a avut o intervenție destul de vehementă la FANATIK SUPERLIGA, în care a comentat situația din Giulești. În primul rând, tehnicianul de 55 de ani afirmă că acest nou eșec a fost o surpriză pentru el.

”Pentru mine a fost o surpriză. Vă spun sincer, eu am crezut că Rapidul are șanse. Toată lumea credea că CFR-ul e favorită și până la urmă s-a întâmplat să câștige. Adică toți credeau că e o surpriză dacă bate Rapidul. Dar, la cum a arătat ieri CFR-ul, Rapidul, din punctul meu de vedere, avea șanse mari să câștige acest meci. Am văzut ieri niște erori majore la CFR Cluj. Era o echipă de bătut. CFR a ajuns la 2-0, apoi, nu am înțeles, s-au relaxat. Au apărut niște greșeli impardonabile. Rapid trebuia să câștige”, spune ”Șumi”.

Ce spune Șumudică despre situația de la Rapid: ”Echipa are nevoie e un declic. Trebuia un șoc înainte de meciul cu CFR”

Marius Șumudică mai constată faptul că, dacă Rapid învingea pe CFR Cluj, în finalul de sezon era doar la mâna ei în lupta pentru un loc de cupele europene. Cu 3 puncte luni, giuleștenii ar fi făcut 35 de puncte, veneau la 2 de CFR, urcau peste Dinamo și aveau șanse cel puțin pentru o poziție de baraj.

De ce are nevoie Rapid în acest moment pentru a-și reveni? Șumudică știe soluția: ”Rapidului îi trebuia un declic. Rapid are nevoie e un declic. Rapid, în ultimele 6 meciuri, din 18 puncte posibile, au făcut doar unul. Astfel, ei nu mai sunt doar la mâna lor, ci și la mâna rezultatelor”, mai spune Șumudică. Fostul tehnician subliniază că un șoc la echipă ar fi trebuit să se producă înainte de meciul cu CFR Cluj, pentru a se mai salva ceva.

Marius Şumudică, săgeți către tactica lui Gâlcă

Șumudică arată apoi cu degetul către tactica lui Costel Gâlcă, la așezarea din teren a jucătorilor, la modul în care tehnicianul din Giulești face unele schimbări. ”Se întâmplă ceva. Nu știu exact ce. Foarte multe permutări în echipă. Este echipa cu cei mai mulți accidentați. Chiar antrenorul vine și ne spune că sunt 11 accidentați și nu știe ce echipă poate alinia. Nu înțeleg de ce s-a ajuns la acest număr mare de accidentări. Adică, să ai pe final de campionat, când nu ești angrenat nici măcar în cupele europene, ai ieșit prematur din Cupă, nu ai jucat meciuri la 3 zile. Atunci, nu înțeleg de unde apare uzura asta.

Mă uitam și la Onea. Se fac schimbările foarte devreme. Rapid a jucat în 10 oameni, pentru că Onea nu putea să facă 10 metri, avea crampe. Sunt lucruri pe care nu mi le explic. Pentru mine sunt semne de întrebare în legătură cu aceste accidentări”, spune Șumudică.

Laude de la Șumudică pentru Tobias Christensen: “Cum să lipsească șase meciuri? E printre cei mai buni”

Timp de 6 partide, mijlocașul norvegian Tobias Christensen fie nu a fost în lot, fie a stat pe bancă. și spune că jucătorul de 25 de ani este o piesă care nu ar trebui să lipsească din primul 11 al Rapidului. Iată, mai jos, alte critici pentru actualul tehnician din Giulești:

”Din punctul meu de vedere, ăsta e Tobias Christensen (n.r. cel care a făcut un meci bun cu CFR). Indiferent de presiune, Tobias Christensen este un jucător care nu se ascunde niciodată de joc. Îi place să primească minge. Este un jucător care îți leagă jocul și este indispensabil Rapidului. Nu am înțeles de ce a lipsit 6 meciuri consecutiv aproape, iar uneori nu a fost utilizat niciun minut. Este printre cei mai buni mijlocași din România”, spune Șumudică.