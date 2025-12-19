Marius Şumudică, şocat după eliminarea Universităţii Craiova: “Nu m-am trezit nici acum! Se întâmplă o dată la 100 de ani” Săgeţi către Coelho: “Schimbările făcute foarte prost!”

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a ratat dramatic prezența în primăvara europeană din Conference League. Marius Șumudică a intrat a doua zi în direct și a spus totul despre cum seara de la Atena s-a transformat într-un coșmar pentru olteni.

Marius Șumudică, șocat de ghinionul oltenilor în Conference League

Toată suflarea din Oltenia, dar și toți microbiștii români, erau în culmea fericirii când, la scorul de 2-0, Universitatea Craiova își freca palmele în așteptarea fluierului final și a calificării în primăvara europeană. Grecii au întors scorul la 3-2 și au șters orice șansă și orice zâmbet de bucurie.

Marius Șumudică nu a putut concepe cum Universitatea Craiova a avut parte de un asemenea ghinion,

„Nu m-am trezit nici acum. Am văzut nu ştiu ce din astea… Inteligența artificială, nu știu ce roboți, 3% șanse să mai piardă calificarea, 98%, 97% șanse să meargă mai departe, și uite că 3% s-a făcut mai mare decât procentele alea. Așa ceva se întâmplă nu la 100 de ani, ci la 1000 de ani. Nu se poate să fii în luptă și imediat deasupra ta să se claseze Sigma Olomouc, Zrinjski Mostar, Shkëndija și KuPS, toate cu același număr de puncte, ceva incredibil. Deci 4 echipe care, cu în ultimă instanță și cu un noroc extraordinar, termină în fața Craiovei”, a spus inițial Marius Șumudică.

Marea hibă identificată de Marius Șumudică la U Craiova

Ulterior, Marius Șumudică a identificat marea problemă care a tras-o în jos pe Universitatea Craiova în jocul contra lui AEK Atena. Tehnicianul român a scos în evidență gestionarea greșită a fazelor fixe, care au făcut diferența în jocul de joi seară.

„Ca joc, vreau să felicit Craiova pentru campania asta. Eu îl felicit pe Rădoi în primul rând, pentru sistemul ales, pentru modul de exprimare al jucătorilor. U Craiova practică un joc foarte plăcut, bravo, sunt unde sunt, dar, din punct de vedere al fazelor fixe, au mari probleme. Și Isenko, la ieșirile pe centrări, mai are de lucrat.

La 2-0, indiferent de ce se întâmplă, nu ai voie să pierzi meciul cu 3-2. Grecii, în afară de primele 10 minute când au făcut iureș, nu au pus probleme Universității Craiova. Repriza a doua a fost foarte prost gestionată!”, a mai spus Șumudică.

Șumudică l-a distrus pe Coelho. La ce capitol „n-a trecut” clasa

Marius Șumudică și-a continuat discursul și a vorbit despre Filipe Coelho, Șumi l-a criticat pe portughez pentru schimbările efectuate total eronat și care au contribuit la deznodământul potrivnic Craiovei.

„L-am lăudat pe antrenor, este de lăudat de foarte multe ori, dar eu consider că, încă, este un antrenor talentat și care va ajunge departe, portughez. Dar nu este de ajuns doar atât în competițiile europene. Îți trebuie experiență, pe care nu o are. Cu tot respectul pentru el, dar, l-am văzut la interviul dinaintea meciului explicând ce trebuie să facă fotbalul românesc ca să se schimbe. Nu, trebuia să explice ce trebuie să facă U Craiova ca să se califice, când toate datele o dădeau calificată.

Prima schimbare făcută, Mora în locul lui Etim în minutul 66. Din punctul meu de vedere, defensiv, Mora joacă fundaș dreapta în sistemul ăsta. Îl scoți pe Etim care a jucat foarte bine, rupea ritmul. Apoi, îl scoți pe Baiaram și îl bagi pe Crețu. Baiaram, de bandă, cobora și foarte bine, scotea om din joc, scotea faulturi… Îl bagi pe Crețu, din nou, defensiv.

Îl bagi pe Houri în locul lui Cicâldău, nu știu cum a ajuns el în marcaj cu Vida sau ce fac ei, mixt sau zonă, dar nu poți să nu stai întors și să nu vezi faza… Cicâldău făcuse un meci foarte bun și îl bagi pe Houri, care nu are forță, nu are picioarele lui Cicâldău. Îți trebuia forță.

Îi bagi pe Mogoș și pe Stefanovic, doi fundași centrali, tu având deja trei. Bagi fundași și scoți jucătorii ofensivi… rămâi cu 5 fundași centrali, descoperit în benzi, de unde au venit centrările de gol și tot… Aici au fost marile probleme, în momentul schimbărilor. Craiova nu avea nevoie de schimbări”, a mai spus Marius Șumudică.

Filipe Coelho, sabotat de staff-ul său? Marius Șumudică atrage atenția

Tot despre Filipe Coelho a vorbit Marius Șumudică și atunci când a analizat stafful pe care portughezul se bazează la Craiova. Antrenorul român este adeptul unui staff permanent în cariera unui tehnician, ci nu al unuia încropit pe moment, așa cum s-a întâmplat la formația din Bănie odată cu venirea portughezului.

„Mie îmi plac antrenorii portughezi. Mie îmi plac. Se vede că e un tip echilibrat, un tip care încearcă să vorbească frumos, un tip care respectă pe toată lumea, care… Dar în fotbal nu-i de ajuns. Și eu sunt ferm convins că el a fost învățat de toată lumea. Mă, acum ce să caută în România? Antrenori la costum, antrenori care nu deranjează, antrenori politicoși, antrenori care nu intră în conflict cu nimeni…

Voi credeți că eu când scoteam în evidență stafful, eram tâmpit de câte ori vă spuneam. Eu îmi țin stafful aproape, fiindcă lucrez cu stafful ăsta de 15 ani de zile. Tu nu poți să devii antrenor mâine la o echipă și începi să culegi antrenori de peste tot, să-ți faci un staff. Nu poți, că nu există chimie. Și asta ai nevoie în timp să clădești.

Toni Petrea este un băiat extrem de inteligent și eu am vrut să lucrez cu el. Un inteligent. Dar n-ai de unde să-l cunoști pe Coelho sau Coelho pe Toni Petrea așa repede. Portarul, antrenorul de portari. Ba, a fost, ba, n-a fost, l-au întors înapoi. Mă, nu te cunoști cu ei, e greu. În momente de genul trebuie să îți intervină colaboratorii, tu nu poți să vezi totul în momentul în care ești angrenat în timpul unui meci. E greu când ai un staff încropit”, a mai subliniat Marius Șumudică.

Apelul lui Marius Șumudică către suporterii Craiovei

Spre finalul intervenției sale, Marius Șumudică a ținut să felicite întreaga campanie europeană a Universității Craiova și i-a îndemnat pe suporterii clubului să rămână aproape de echipă până la final.

„Vreau să transmit felicitări jucătorilor de la U Craiova pentru cum s-au comportat în această campanie, și lui Rădoi, dar și lui Coelho, actualul antrenor. Au dus echipa la un nivel destul de înalt. Fac un apel la suporterii Craiovei, acești jucători merită respectul și să fie alături de ei”, a mai spus Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.