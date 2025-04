Marius Șumudică, șocat după victoria cu Metalul Buzău, din Cupa României Betano: „Nici în liga a patra nu există așa ceva. E inacceptabil!”

Rapid București . Formația antrenată de Marius Șumudică a trecut fără mari emoții de divizionara secundă Metalul Buzău, la capătul unui meci încheiat cu scorul de 3-0 în favoarea giuleștenilor.

Marius Șumudică a contestat calitatea gazonului de la Buzău

Rapid a trecut repede peste eșecul suferit împotriva Universității Craiova și s-a calificat în semifinalele Cupei României Betano. , giuleștenii au învins Metalul Buzău cu scorul de 3-0.

Formația alb-vișinie a suferit în prima repriză, când buzoienii au fost mai periculoși, dar experiența și-a spus cuvântul în repriza a doua, când elevii lui Marius Șumudică au marcat nu mai puțin de trei goluri în poarta gazdelor.

La finalul partidei, antrenorul Marius Șumudică a vorbit printre altele despre , dar și despre așteptările pe care le au suporterii giuleșteni în acest sezon.

„E adevărat, în momentul în care dai de un astfel de teren, e greu să construiești. Vreau să felicit echipa gazdă, sincer. Din punctul meu de vedere, nu-și merită locul în clasament, în play-out-ul ligii a doua. O echipă ambițioasă, care pune suflet și nu ne-a fost ușor în prima repriză.

A trebuit să intervin la pauză, apoi am arătat altfel și am meritat victoria. Nu s-a mai întâmplat de mult la Rapid. Știți cum e, dacă nu câștigi trofeul, e un eșec. Așa sunt rapidiștii. Noi ne dorim maximum. Sunt îndreptățiți să-și dorească un trofeu, calificarea în cupele europene. M-a îngrijorat (n.r.- în prima repriză) că am jucat cu presiune, n-aveam curaj. Am fost un pic mai agresiv (n.r.- la pauză) și au ieșit altfel.

Un teren impracticabil. Nu înțeleg cum a fost omologat pentru Liga 1. E o rușine de teren, nu poți să joci fotbal. Cratere, n-am văzut în viața mea. Nici în liga a patra nu există astfel de terenuri. E inacceptabil. Am întâlnit o echipă foarte bine motivată, tânără”.

Marius Șumudică: „Pentru mine și această calificare este o performanță”

„Sunt mulțumit de reușitele lor (n.r.- N’Jie și Burmaz). Clinton intră în echipă și arată altfel, marchează un gol spectaculos, Burmaz atacă scurtul, sunt execuții și mă bucur. Mă bucur și pentru Dobre, traversează o perioadă extraordinară.

Mergem (n.r.- la Hermannstadt) să ne calificăm, avem o revanșă de luat. Ne jucăm șansa, un antrenor bun, o echipă bună, dar trebuie să ne calificăm. Rapidul trebuie să ajungă în finală. Și dacă vom reuși să luăm Cupa, vor dori (n.r.- fanii) eventul.

Ăștia sunt suporterii, îi respectăm. Pentru mine și această calificare este o performanță. E mult mai mult decât a realizat această echipă în ultimii ani”, a declarat Șumudică, potrivit .