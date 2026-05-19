Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Marius Șumudică șochează în direct: ”Îmi doresc să vină Pancu la Rapid mai mult decât să mă întorc eu!”

Daniel Pancu (48 de ani) este dorit pe banca Rapidului pentru sezonul viitor și sunt șanse mari ca acest lucru să se întâmple. Cum a comentat Marius Șumudică (55 de ani) această posibilitate.
Traian Terzian
19.05.2026 | 10:30
EXCLUSIV FANATIK
Marius Șumudică (55 de ani) îl vrea neapărat pe Daniel Pancu (48 de ani) la Rapid.
Intrat în direct la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică a explicat că Daniel Pancu se află în cea mai bună perioadă a sa ca antrenor și este o soluție viabilă pentru Rapid. Mai mult, își dorește din toată inima ca actualul tehnician de la CFR Cluj să ajungă în Giulești.

Marius Șumudică îl vrea pe Daniel Pancu la Rapid

Fostul antrenor al Rapidului, liber de contract de la mijlocul lunii martie după despărțirea de Al-Okhdood din Arabia Saudită, a surprins pe toată lumea când a afirmat că își dorește ca Daniel Pancu să vină la Rapid mai mult decât să se întoarcă el vreodată la formația ”alb-vișinie”.

”Știi ce îmi doresc în momentul de față? L-am auzit și pe Pancu că dădea nu știu ce interviuri și ce spunea pe acolo. Îmi doresc să vină Pancu la Rapid. Mai mult decât să se întoarcă Șumudică la Rapid vreodată. Asta e dorința mea în momentul de față.

Nu spun mai multe, pentru că eu nu am vorbit niciodată de Pancu și nici nu o să vorbesc. Nu voi vorbi niciodată urât de Pancu. Îmi doresc din suflet să vină Pancu la Rapid. Este momentul lui Pancu la Rapid, n-a fost de 6 ani. Este un antrenor care a dovedit în ultimul mandat că poate să facă și este momentul ca Rapid să facă performanță. Și cred cu sinceritate că dacă Pancu va veni la Rapid, cu sprijinul pe care îl va avea din partea tuturor, va reuși. Și îmi doresc lucrul ăsta”, a declarat Șumudică, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Giovanni Becali a confirmat sosirea lui Pancu în Giulești

La scurt timp după victoria obținută de CFR Cluj în Giulești, la începutul lunii mai, impresarul Ioan Becali a declarat în exclusivitate pentru FANATIK Daniel Pancu va merge la Rapid din sezonul următor. ”Pot să vă spun doar atât: da, e adevărat, Pancu merge la Rapid. Nu pot să spun mai multe. Eu îi respect mult și pe Neluțu Varga, și pe Dan Șucu și nu vreau sa discut mai multe. E o alegere pe care Daniel Pancu a făcut-o cu inima!”, a zis Giovanni Becali.

Săptămână decisivă pentru Pancu

Deși a ocolit de fiecare dată un răspuns concret în ceea ce privește viitorul său, Daniel Pancu a recunoscut că a pus condiții pentru a rămâne mai departe la CFR Cluj. După remiza cu Dinamo, care le-a asigurat locul 3 ardelenilor și participarea într-o cupă europeană, tehnicianul a precizat că are mai multe oferte, nu numai de la Rapid.

”Sunt mai multe echipe interesate de mine. Nu doar Rapidul. În momentul de față aș vrea să rămân la CFR, dar am condiții. Patronul poate spune ce vrea, dar la fel o să fac și eu. Sper să fiu inspirat și să iau decizia cea mai bună. Nu e doar Rapid interesată de antrenorul Daniel Pancu.

În alte condiții poate plecam de la CFR Cluj. Nu are răutate (n.r. – patronul Neluțu Varga). El ține foarte mult la echipa asta. Nu ai cum să te superi pe el. Probabil a înțeles că sunt ca și plecat și își dorește să rămân. Au sunat telefoanele zilele astea. Vedem.

E săptămâna decisivă. Am voie să mă relaxez și eu. Am înțeles că sunt și mese festive la stadion. O să bag jucătorii care au jucat mai puțin. Sper să nu pierdem. Echipele interesate sunt din străinătate”, a afirmat Pancu.

Pancu la Rapid, dorința uriașă a lui Șumudică

Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
