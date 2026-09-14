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Marius Şumudică, arma secretă a lui Gigi Becali pentru revitalizarea FCSB? ”Un antrenor foarte bun”

Una dintre variantele lui Gigi Becali pentru banca FCSB-ului este Marius Şumudică. Mihai Stoichiţă susţine că antrenorul celor de la CFR Cluj ar fi o variantă foarte bună pentru Gigi Becali.
Marian Popovici
14.09.2026 | 21:43
Marius Sumudica arma secreta a lui Gigi Becali pentru revitalizarea FCSB Un antrenor foarte bun
EXCLUSIV FANATIK
Marius Şumudică, arma secretă a lui Gigi Becali pentru revitalizarea FCSB? ”Un antrenor foarte bun”. Sursa: colaj Fanatik
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Marius Baciu este sub mare presiune la FCSB. Antrenorul are un ultimatum pentru confruntările cu Petrolul Ploieşti şi Universitatea Craiova, Gigi Becali fiind deja în căutarea unui nou antrenor la fosta campioană.

Marius Şumudică, noul antrenor de la FCSB?! Verdictul lui Stoichiţă: „E profesionist! Unde se duce îşi face meseria”

Varianta despre care se discută din ce în ce mai intens în culise este Marius Şumudică. Directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiţă, a declarat la FANATIK SUPERLIGA că ar fi o variantă foarte bună la FCSB:

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Dacă într-o echipă în degringoladă din punct de vedere organizatoric ca CFR Cluj a reuşit să redreseze, înseamnă că la FCSB unde există stabilitate îţi dai seama ce poate să facă. Mie mi se pare că este un antrenor foarte bun.

Ţine prea mult cont de faptul că a înjurat FCSB-ul, Steaua. Până la urma el este un profesionist. Unde se duce îşi face meseria. Când eşti profesionist şi eşti bun poţi să antrenezi orice echipă”, a spus Stoichiţă.

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Marele atu al lui Şumudică la FCSB: „Se înţelege bine cu Gigi Becali”

Directorul tehnic al Federaţiei nu consideră că e un impediment trecutul anti-FCSB al lui Şumudică. Antrenorul a avut în trecut un conflict cu fanii roş-albaştrilor, dar Stoichiţă e de părere că rezultatele bune vor aduce linişte:

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„Pe fotbaliştii de la FCSB îi văd fără reacţie. Efervescenţa lui, mobilizarea pe care o reuşeşte la echipele lui… Ar putea să aducă un plus echipei. Se înţelege foarte bine cu Gigi Becali. De parcă nu ştiţi. 

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Este foarte bun prieten. A fost şi sfătuitorul lui Gigi Becali din ce ştiu eu. Nu cred că Gigi Mustaţă ar avea ceva împotriva lui. Aşa cum a antrenat la Rapid, a antrenat şi în altă parte. Orice este posibil numai să vrea Gigi Becali.

Eu cred că un antrenor nu este ţinut de cât de mult iubeşte sentimental o echipă, ci de rezultate. Dacă nu eşti ataşat de FCSB şi ai rezultate, ce poţi să spui?  Dănciulescu i-a urcat pe garduri pe cei de la Dinamo în Ghencea. După transfer i-a fost ostilă galeria, dar apoi l-au adoptat”, a spus Stoichiţă la FANATIK SUPERLIGA.

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Marius Şumudică, arma secretă a lui Gigi Becali pentru revitalizarea FCSB? ”Un antrenor foarte bun”

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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