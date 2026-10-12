Sport

Marius Șumudică, spectacol pe ploaie la Mioveni! Imaginile care nu s-au văzut la TV în FC Argeș – CFR Cluj 0-1. Foto

Bogdan Ciutacu, Cristian Măciucă
12.10.2026 | 20:08
Marius Sumudica spectacol pe ploaie la Mioveni Imaginile care nu sau vazut la TV in FC Arges CFR Cluj 01 Foto
SPECIAL FANATIK
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Marius Șumudică, spectacol pe ploaie la Mioveni! Imaginile care nu s-au văzut la TV înainte de FC Argeș - CFR Cluj. FOTO: Fanatik
Ce nu s-a văzut la televizor în FC Argeș - CFR Cluj. Ploaia a dat mari bătăi de cap înaintea meciului disputat la Mioveni. Vremea rea nu l-a speriat însă pe Marius Șumudică
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A plouat torențial la Mioveni, acolo unde s-a disputat meciul dintre FC Argeș și CFR Cluj. Oficialii gazdelor au făcut eforturi pentru ca suprafața de joc să se prezinte în condiții cât mai bune, în timp ce vremea rea a schimbat și peisajul din tribune. FANATIK vă prezintă detaliile care nu s-au văzut la TV.

Eforturi uriașe făcute înainte de FC Argeș – CFR Cluj pentru salvarea gazonului de la Mioveni

Luni, 12 octombrie, la Mioveni a plouat torențial toată ziua, iar starea terenului a devenit una dintre principalele preocupări ale organizatorilor înainte de startul partidei dintre FC Argeș și CFR Cluj.

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Cei de la FC Argeș au intervenit asupra gazonului și au încercat să îl aducă într-o stare cât mai bună pentru ora meciului. Suprafața de joc a fost înțepată și tasată, astfel încât apa acumulată să se poată scurge mai ușor și să nu creeze probleme majore jucătorilor. În ciuda condițiilor meteo dificile, eforturile făcute de organizatori au fost răsplătite, iar „centralul” Andrei Chivulete a fluierat startul partidei.

Fanii s-au refugiat sub singura tribună acoperită

Ploaia i-a pus la încercare și pe spectatorii veniți la stadion. Cei mai mulți dintre suporteri au preferat să se adăpostească în singura tribună acoperită a arenei de la Mioveni. La Tribuna a II-a imaginea a fost cu totul diferită. Doar câteva zeci de fani, echipați cu umbrele, au ales să înfrunte ploaia și să urmărească partida din acea zonă a stadionului.

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Șumudică, o repriză întreagă în ploaie. La pauză s-a dus direct la arbitri

Marius Șumudică nu s-a lăsat însă intimidat de vreme. Tehnicianul lui CFR Cluj a petrecut întreaga primă repriză la marginea terenului, în ploaie, fără șapcă sau alt obiect care să îl protejeze. Antrenorul a trăit intens fiecare fază, iar la finalul primei reprize și-a arătat nemulțumirea față de anumite decizii ale brigăzii de arbitri condusă de Andrei Chivulete.

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Pe tot drumul de la teren către vestiare, Șumudică a gesticulat și a purtat o discuție cu arbitrii, cărora le-a reproșat mai multe faze din primele 45 de minute.

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șumudică și arbitrii
Șumudică a protestat la arbitri la pauză. FOTO: Fanatik

Nicolae Dobrin, „prezent” la Mioveni

Din decorul partidei nu putea lipsi nici simbolul lui FC Argeș. Chipul lui Nicolae Dobrin a fost prezent în galeria formației piteștene. Suporterii au afișat un portret al fostului mare fotbalist, una dintre cele mai importante figuri din istoria fotbalului românesc și omul al cărui nume rămâne inseparabil de FC Argeș.

Nicolae Dobrin
Chipul lui Dobrin, prezent la Mioveni. FOTO: Fanatik
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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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