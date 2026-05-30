Marius Șumudică știe de ce Mirel Rădoi a ajuns pe lista neagră la Gaziantep: „Pe mine m-au dat afară după o glumă!”

ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi (45 de ani) a antrenat trei echipe în sezonul trecut. El a început la Universitatea Craiova, a continuat la FCSB și a terminat la Gaziantep. Antrenorul român i-a preluat pe turci în ultimele 4 etape și a avut doar înfrângeri pe linie, iar acum demiterea sa pare că plutește în aer.

Mai are Mirel Rădoi viitor la Gaziantep? Jurnalistul turc îl vrea afară de la echipă

Fostul selecționer al României a decis să o lase baltă pe FCSB din drumul spre calificarea în cupele europene și să o preia pe Gaziantep pe finalul stagiunii precedente. Această decizie a venit pentru ca Mirel Rădoi să poată înțelege exact situația de la echipă, însă acest lucru i-ar putea dăuna.

ADVERTISEMENT

După cele patru înfrângeri consecutive, românul ar putea avea postul în pericol, ba chiar În urma acestor evenimente, Ali Budak, jurnalist turc, și-a exprimat opinia despre antrenorul român și speră ca acesta să fie înlocuit cât mai rapid: „Declarațiile lui Mirel Rădoi arată că este puțin neliniștit. Orice club precum Gaziantep are probleme financiare în această perioadă a anului. De fapt, astfel de probleme există pe tot parcursul sezonului. Însă, încă din ziua în care a venit, Rădoi pare să fie afectat psihologic de înfrângeri și nu mai știe exact cum să gestioneze situația.

Dacă Gaziantep va plăti 200.000 de euro, interdicția la transferuri va fi ridicată. În plus, pentru a obține licența trebuie oricum să își achite toate datoriile. Așadar, este vorba doar despre lucruri obișnuite, prin care trece aproape fiecare club în fiecare an. Poate că anul acesta situația este puțin mai evidentă, asta e altă discuție. El a ajuns chiar să vorbească despre posibilitatea ca Gaziantep să nu poată face transferuri din cauza sancțiunii primite. Faptul că se gândește la asta este neobișnuit, dar și faptul că nimeni nu i-a explicat că situația nu stă astfel și că nu se va ajunge acolo reprezintă o problemă mare.

ADVERTISEMENT

Sau, dacă i s-a explicat și totuși continuă să acționeze astfel, atunci apare un mare semn de întrebare. Pe scurt, Rădoi nu avea nevoie să facă atâta zgomot și agitație. Dacă vorbește așa înainte ca noul sezon să înceapă, eu cred că nu se poate merge mai departe cu acest antrenor. Nu are rost să caute probleme. Ar trebui să se înceapă deja căutarea unui nou tehnician. Se poate găsi un antrenor turc”, a scris Ali Budak într-o postare pe

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică a văzut opinia jurnalistului turc și a reacționat

Marius Șumudică este unul dintre cei mai experimentați antrenori români în campionatul Turciei. E unde a făcut o treabă senzațională. Fostul antrenor de la Rapid a văzut articolele presei din Turcia și și-a expus opinia la FANATIK SUPERLIGA:

ADVERTISEMENT

„Mirel Rădoi știe fotbal, am stat de vorbă cu el. Dar, probabil, acest ego, că el vrea să controleze tot… În Turcia nu ai nicio șansă cu asta! Dacă el se întoarce la Gaziantep și spune că vrea 10 jucători, e deja pe avion. Am citit ieri un editorial al unui ziarist, care din păcate îl atacă pe Rădoi, și spune că vrea să își ascundă aceste rezultate slabe și că îi atacă pe jucători.

A zis că clubul ar trebui să ia atitudine. În Turcia eu am făcut o glumă după locul 1 după 21 de etape, bătusem Fenerbahce, Galatasaray. Am făcut o glumă că dacă orașul nu are bani, nicio problemă, îmi trimite familia bani de acasă și o să am cu ce să trăiesc și m-au dat afară. Și în ultima etapă am bătut cu 3-1 Beșiktaș. În 21 de meciuri nu aveam niciun meci pierdut. În Turcia e foarte greu să reziști ca antrenor”, a declarat Marius Șumudică, în direct la FANATIK SUPERLIGA.