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Marius Șumudică (55 de ani) s-a declarat deranjat de ultimele evenimente de la CFR Cluj. Mai exact, în primul rând este vorba despre faptul că echipa continuă să piardă jucători practic în fiecare săptămână. De asemenea, antrenorul a mai subliniat și că noile legitimări de fotbaliști încă întârzie, din cauza acelei interdicții impuse recent în acest sens de către FIFA.

Ce îl deranjează în prezent pe Marius Șumudică la CFR Cluj

Iritarea lui Șumudică în acest context a fost declanșată de o întrebare referitoare la plecarea lui Aly Abeid, „Un meci greu. În momentul în care întâlnești niște jucători tineri, cu energie, noi suntem storși, nu am vrut să risc foarte mult. Am avut probleme, am schimbat la pauză. Este clar că suntem nepregătiți și nu avem de unde să dăm. Când nu ai benzină, e greu. (n.r. Despre posibila plecare a lui Korenica) Nu știu, nu pot să vă spun, vorbiți cu conducerea clubului, eu sunt ultimul care aflu.

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Dacă în fiecare săptămână pleacă un jucător… Eu închegasem acolo cu Abeid, asta este. Nici eu nu sunt salvatorul, colacul de salvare. Am venit, s-au pierdut foarte mulți jucători, îmi doresc să facem ceva. Suntem aproape și de play-off, și de retrogradare, avem nevoie de jucători proaspeți. Ce pot să le cer jucătorilor? Am jucat după două zile”.

Ce a spus Marius Șumudică despre noi transferuri la CFR Cluj

Așadar, antrenorul echipei din Gruia așteaptă în continuare ca FIFA să ridice acea interdicție la noi legitimări, în condițiile în care . „(n.r. Despre posibile noi transferuri) Nu știu nici lucrul ăsta, mi se spune în fiecare zi că mâine, că așteptăm să se ridice interdicția de la FIFA. Mi-e și rușine să mă duc la Cluj să îi văd jucătorii pe care i-am adus și nu îi putem înregimenta, îi și cunosc pe unii dintre ei.

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Important este că am câștigat, vreau să îi felicit pe cei de la Sepsi, un stadion foarte frumos, condiții extraordinare, felicit jucătorii, antrenorul, cred că Sepsi este o echipă frumoasă a acestui campionat”, a mai declarat după , meci din grupele Cupei României.