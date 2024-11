Marius Șumudică surprinde după Rapid – UTA 2-0: „Nu avem nici 1% șanse să luăm titlul”. Ce a spus despre disputa cu N’Jie, dar și despre episodul Boupendza – Petrila

Rapid a obținut a treia victorie consecutivă în toate competițiile. Formația antrenată de Marius Șumudică . Giuleștenii au urcat pe loc de play-off, cu 23 de puncte după 16 meciuri.

Concluziile lui Marius Șumudică după Rapid – UTA 2-0: „Nu trebuie să facem nuntă”

Alex Pașcanu, proaspăt convocat la naționala României, . Fundașul central a înscris din centrarea lui Claudiu Petrila. A fost a treia reușită pentru Pașcanu de la transferul la Rapid.

ADVERTISEMENT

„Nu trebuie să facem nuntă. Sunt 5 meciuri de când nu primim gol, avem 10-0 golaveraj în ultimele 5 meciuri. Înseamnă mult, am dominat categoric și la cornere, la ocazii de poartă, la posesie. Am făcut un joc aproape perfect. Nu au avut vreo ocazie clară de gol. Au jucat fără număr 6, m-a surprins puțin, a jucat cu doi mijlocași ofensivi. Însă mă așteptam să am probleme, dar ușor, ușor băieții s-au descătușat, după ce am marcat primul gol.

Creștem de la joc la joc, parametrii fizici sunt ok față de jocurile anterioare, sunt bucuros, dar nu am realizat nimic. Obiectivul este calificarea în play-off. Trebuie să mai facem 20 de puncte până la sfârșit. Dacă îmi spunea cineva când am preluat echipa că voi depăși Oțelul în așa scurt timp, că voi depăși FCSB, deși mai au meciuri de disputat, că sunt la un punct de CFR, Dinamo sau Craiova, nu credeam.

ADVERTISEMENT

Eu vorbesc de ceea ce fac eu, chiar îmi spunea Dan Șucu. ‘Știi câți jucători mai joacă la noi de la 4-0 cu FCSB la 0-0 pe Arena Națională? Niciunul’. E greu, trebuie să construiești. Rapid arată din ce în ce mai bine, ne-am recăpătat pofta de a câștiga acasă. Este meritul băieților, fanilor, care astăzi au fost incredibili”, a declarat Marius Șumudică.

„Nu mă bag, nu este problema mea”. Ce a spus Șumudică despre disputa Boupendza – Petrila și confruntarea cu N’Jie

Avantajul alb-vișiniilor a fost dublat în minutul 71 de către Aaron Boupendza. Atacantul gabonez a fost tras de tricou în careu de Ibrahima Konte. Tot Aaron Boupendza, , a înscris de la 11 metri.

ADVERTISEMENT

De asemenea, de faptul că a fost înlocuit de Șumudică. „I-am zis lui Alex Pașcanu că e important golul, dar cele mai periculoase momente sunt începuturile de joc, când iei sau dai gol. I-am spus că este un lider, să țină echipa bine, să nu muncim în van, iar golul respectiv să nu aibă valoare.

Nu mă bag, nu este problema mea. În cariera mea, acum 15 ani am greșit. M-am băgat și i-am zis jucătorului care a bătut penalty. Trebuia să intru din Divizia C în Divizia B. Era un jucător care lovea extraordinar mingea și mi-a pierdut calificarea.

ADVERTISEMENT

De-atunci nu mă mai bag. Am zis că bate Petrila sau Boupendza, care se simte mai bine, nu este problema mea. Ei au ales, Boupendza a bătut și e important că a marcat. Petrila a avut ca un penalty acea lovitură liberă scoasă în bară, a fost excepțională. Victoria lor și a fanilor. Sunt mulțumit că i-am făcut fericiți.

„Cu Șumudică e greu. Nici nu mă interesează cine e supărat”

Nici nu mă interesează cine e supărat. Ce să le zic atunci celor care nu joacă? Orice aș face la Rapid, apar fel și fel de discuții, de ce iese unul, de ce intră altul. Nu mi-a spus nimic. Cu Șumudică e greu! Astea sunt problemele noastre, de bucătărie internă, și n-o să le fac publice niciodată. E un jucător util echipei, care a crescut de la meci la meci și ne va ajuta în meciurile viitoare.

Titlul nu mă interesează anul ăsta, nici 1%. Conducerea nu mi-a transmis asta, nu transmit nici eu asta jucătorilor, e o presiune mare. Trebuie să intrăm în play-off. Nu avem șanse nici 1% să luăm titlul. Sunt echipe mult mai bune ca noi, care joacă în Europa.

CFR, Dinamo sunt puternice. Noi nu suntem nici în play-off, vorbim de titlu? Pentru mine titlul nu este un target în acest an. Eu vreau să intru în play-off și să ne clasăm cât mai bine. La anul mă voi gândi la titlu, dacă voi rămâne antrenor aici. La anul mă voi bate la titlu.

Pașcanu marchează meci de meci, joacă impecabil, cum să nu fie la lot. El și Manea, nu luăm gol de 5 meciuri. Am jucat cu Farul, cu FCSB, cu UTA Arad, o echipă care marchează. Am bătut la Botoșani, 2-0. Hermannstadt, o echipă care marchează”, au fost cuvintele lui Șumi.

La finalul meciului, tabăra Rapidului s-a descătușat. Dan Șucu, acționarul majoritar al Rapidului, și-a luat soția în brațe, pe Diana, după fluierul de final al lui Szabolcs Kovacs. Rapid are 4 victorii și o remiză în ultimele 5 meciuri.