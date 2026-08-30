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Marius Șumudică a dat verdictul despre transferul lui Denis Drăguș la FCSB, după plecarea lui Bîrligea: ”E momentul în care trebuie să joace”

Gigi Becali continuă să spere că Denis Drăguș (27 de ani) va da curs ofertei de a veni la FCSB. Cum a comentat Marius Șumudică (55 de ani) acest posibil transfer.
Traian Terzian
30.08.2026 | 12:30
Marius Sumudica a dat verdictul despre transferul lui Denis Dragus la FCSB dupa plecarea lui Birligea E momentul in care trebuie sa joace
EXCLUSIV FANATIK
Marius Șumudică (55 de ani) a spus clar ce șanse sunt să se facă transferul lui Denis Drăguș (27 de ani) la FCSB. Sursă foto: colaj Fanatik
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Într-o intervenție telefonică la FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică a discutat pe seama posibilității ca Denis Drăguș să ajungă la FCSB. De ce crede tehnicianul că transferul atacantului are șanse mici de reușită.

Marius Șumudică, detalii despre mult discutatul transfer al lui Denis Drăguș la FCSB

După ce a criticat vehement cedarea sub formă de împrumut a lui Daniel Bîrligea la Frosinone pentru doar 1,5 milioane de euro, tehnicianul de la CFR Cluj s-a arătat sceptic în privința sosirii lui Denis Drăguș la FCSB.

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”Transferul lui Bîrligea e făcut pe bani puțini,. N-ai voie. Adică nu știu, Gigi știe cel mai bine. Eu nu pot să-i fac politica domnului Gigi Becali. El știe cel mai bine cum calculează. Dar dacă tu dai cel mai bun jucător al tău, vârful de atac, pe 1.500.000 și abia recuperezi banii pe care i-ai dat pe Boutoutaou, lasă-mă să cred că e un management defectuos.

(n.r. – E cale liberă pentru Drăguș după plecarea lui Bîrligea?) Eu orice spun despre Drăguș este interpretat. Eu vorbesc zilnic cu el, nu mă ascund, este finul meu, este familia mea. Țin la ei ca la familia mea, vorbesc cu el și încerc să îl duc pe drumul care trebuie.

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E adevărat că el trebuie să joace. Este momentul în care el trebuie să joace. Dar nu poți să renunți la o sumă atât de mare numai de dragul de a juca. În momentul în care pierzi o sută, două, trei sute de mii la contractul pe care îl ai, poate e de acceptat, dar nu se poate din trei milioane Trabzon să te cheme să-și spună că îți dă șase sute de mii. Nu se poate”, a declarat Marius Șumudică, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

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De ce nu vine la FCSB și ce oferte a refuzat Drăguș

Antrenorul din Gruia, care l-a avut sub comanda sa pe Denis Drăguș la Gaziantep, este convins că sunt șanse mici ca atacantul să vină la FCSB și a dezvăluit că acesta a refuzat de curând două oferte din zona Golfului.

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”Eu n-aș accepta, aș dormi și în cămară pentru banii ăia. Mi-am câștigat dreptul ăsta când m-ați cumpărat, am dat 16 goluri, aveam oferte de peste tot. Probabil este și vina lui că nu s-a ridicat la un nivel extraordinar.

În același timp, dacă dai o sumă de bani pe el și îl aduci și vezi că este al treilea golgheter al Turciei, că dă 16 goluri la o echipă mică precum Gaziantep, consider că trebuia să i se dea mai multe șanse. Și atunci, având doi ani de contract în care el câștigă 3.150.000, vă spun exact suma, ce m-ar face pe mine să vin la FCSB în momentul de față pe șase-șapte sute de mii?

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(n.r. – Crezi în varianta unui împrumut în care FCSB și Trabzon să plătească jumate-jumate din salariu?) Drăguș nu vine în țară pentru un milion jumate. Nu vine. Preferă să rămână acolo. A avut două oferte săptămâna trecută, una din Arabia Saudită și una din Emirate, și le-a refuzat pe amândouă”, a spus Șumudică, la FANATIK SUPERLIGA.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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