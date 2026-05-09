Marius Şumudică trage un puternic semnal de alarmă pentru Universitatea Craiova: “U Cluj e la mâna ei! Nu îmi place ce joacă de 2-3 etape”. A făcut calculele la titlu

CFR Cluj și Universitatea Craiova au remizat în etapa cu numărul 8 din Superliga. Rezultatul nu ajută însă niciuna dintre cele două formații. Marius Șumudică este de părere că oltenii nu sunt încă campioni, întrucât U Cluj poate reveni matematic în lupta la titlu dacă se impune în ultimele trei meciuri.

Remiză în Gruia între CFR Cluj și Universitatea Craiova. Primele concluzii ale lui Marius Șumudică

, a fost unul lipsit de spectaculozitate. Cele două echipe au practicat un fotbal dur, un meci de luptă, iar ocaziile au fost puține. Marius Șumudică este de părere că CFR Cluj trebuia să forțeze mai mult, în condițiile în care nu mai avea mare lucru de pierdut.

„CFR mai are însă șanse minime. În schimb, cred că și-a asigurat locul 3, locul de Europa. A fost un meci pragmatic, economicos. S-au anihilat unii pe alții. CFR-ul a fost mai periculoasă. Craiova a jucat doar minge lungă. Craiova a terminat meciul fără șut pe poartă. În schimb, CFR și-a dorit mai mult. Au fost situații. O partidă sub semnul presiunii. Nimeni nu și-a dorit să piardă. Pancu nu a riscat deloc cu schimbările. CFR e o echipă pragmatică, cu jucători care au experiență. E o echipă bună”, a declarat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

Avertismentul lui Marius Șumudică pentru Universitatea Craiova. De ce oltenii nu au liniște după 0-0 cu CFR

Antrenorul a vorbit și despre lupta la titlu din Superliga României. Marius Șumudică este de părere că din etapa următoare va fi unul extrem de tensionat, iar ardelenii păstrează șanse importante la primul loc, dacă vor trece sâmbătă seara de Rapid.

„Eu nu aș spune că Universitatea Craiova e avantajată de acest 0-0. Gândește-te că dacă U Cluj bate Rapidul, e la mâna ei. Se apropie la un singur punct. Joacă meci direct. Dacă ieri Craiova câștiga, U Cluj nu mai era la mâna ei. Dacă U Cluj câștigă astăzi, Craiova va juca un meci sub presiune. Mie nu îmi place ce joacă Craiova în ultimele două etape. Nu e ușor. E ca o spirală pentru ei. Totul se va decide duminică.

Craiova a mai pierdut un titlu cu Bergodi pe bancă. Craiova trebuie să gestioneze presiunea. Nu a gestionat, din păcate, până acum acest lucru. Din punctul meu de vedere, Craiova de două meciuri nu spune nimic. Eu nu contest nici valoarea antrenorului, nici arbitrajul. Să zicem că a fost ofsaid cu CFR. Eu vreau să spun că în ultimele două jocuri au arătat extrem de periculos. Craiova a fost la câțiva milimetri să fie penalizată. Putea să piardă jocul. Fără șansă nu poți ajunge nicăieri. La Craiova e presiune mare”, a mai precizat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.