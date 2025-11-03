Marius Șumudică, tranșant după Craiova – Rapid 2-2. „N-am văzut atâtea ocazii în viața vieților mele”. Ce l-a deranjat? „I-a fost frică să ia o decizie!”

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică a făcut o analiză amplă a meciului Universitatea Craiova – Rapid, 2-2. Antrenorul a rămas impresionat de modul în care oltenii și-au sufocat adversarul în prima repriză.

Marius Șumudică crede că Universitatea Craiova – Rapid a fost meciul sezonului

a fost capul de afiș al etapei a 15-a din SuperLiga. Pe stadionul „Ion Oblemenco”, cele două echipe s-au întrecut în ocazii și au făcut ca scorul după cele 90 de minute să fie 2-2, Nsimba egalând la ultimă fază după ce VAR-ul a acordat o lovitură de la „11 metri” pentru olteni.

Marius Șumudică a fost impresionat de partida din Bănie. Mai mult, analistul FANATIK este de părere că a fost cel mai bun meci din acest sezon. „Șumi” a fost dat pe spate de modul în care elevii lui Mirel Rădoi și-au sufocat adversarul în prima repriză.

„A fost meciul sezonului în campionatul românesc. Două echipe cu ritm, un plus pentru Craiova în prima repriză. Din punct de vedere al ocaziilor de gol, al ritmului, Craiova a fost superioară. A sufocat-o pe Rapid, dar fotbalul se joacă pe goluri. Practic, Rapidul ajunge de două ori la poartă în prima repriză. Marchează prin Christensen, are o ocazie rarisimă Petrila, exact ce face Rapidul în momentul în care sunt dominați prin această tranziție pozitivă: contraatacul. Au benzile foarte rapide, Dobre și Petrila, Petrila dacă face 2-0 acolo cred că îi e greu Craiovei să mai întoarcă rezultatul.

În prima repriză Craiova a subordonat Rapidul. Cred că este ce mai bună repriză făcută de Craiova și de orice echipă în campionatul românesc. În prima repriză, și Bîrsan a permis acest joc. Au fost niște faulturi la limită. El era condus de ritmul jocului. Trebuia să intervină de foarte multe ori. Nu a influențat jocul, dar eu consider că trebuia delegat un arbitru FIFA. Totuși, Rapid – Craiova e un derby, sunt atâtea orgolii. Au doi antrenori care s-au plimbat pe la Craiova, FCSB, există o anumită rivalitate între ei, a fost cea mai numeroasă galerie care a fost pe ‘Ion Oblemenco’. Erau toate ingredientele pentru un arbitru FIFA. Nu a influențat major rezultatul, în afară de ultima decizie, pe care trebuia să o vadă. Dacă ești arbitru de valoare nu ai cum să nu vezi faultul ăla”, a declarat Marius Șumudică, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Declarația partidei: „N-am văzut echipă mai dominată decât Rapid într-un derby ca în prima repriză”

Tehnicianul care a cucerit titlul cu Astra a mărturisit că nu a văzut niciodată ca o echipă să aibă atâtea ocazii câte a avut Universitatea Craiova cu Rapid în prima repriză. De altfel, de cât de dominați au fost giuleștenii în primele 45 de minute.

„Ambele echipe pot fi frustrate, într-o măsură mai mică Rapidul. Craiova poate fi frustrată. Eu nu am văzut atâtea ocazii în viața vieților mele. Eu nu am văzut ca într-un derby o echipă să fie dominată în prima repriză și să ai asemenea ocazii, să scoată de pe linia porții Pașcanu, Aioani o scoate în bară, Băluță îi dă în brațe portarului, Mora a scăpat singur cu portarul, Băluță a ratat din fața porții.

Mi-au plăcut ambele echipe, cu un plus pentru Craiova. S-a exprimat mult mai bine în ceea ce privește atitudinea, pressingul, dorința de victorie. S-a văzut în prima repriză că fizic erau peste Rapid. După pauză, probabil Gâlcă a remediat ce trebuia, iar Craiova nu mai are nicio ocazie, în afară de șansa lui Băluță”, a mai spus Marius Șumudică.

Marius Șumudică „vede” căderea de formă a lui Alex Dobre

Un alt detaliu observat de Marius Șumudică a fost evoluția ștearsă a lui Alex Dobre, care nu a creat pericol pentru apărarea lui Mirel Rădoi. În viziunea tehnicianului, extrema Rapidului este într-o scădere vizibilă de formă față de startul campionatului, iar în partida cu Craiova a fost o victimă pentru Vladimir Screciu.

„Ieri, Rapidul a trăit prin Christensen. Eu la Dobre văd o scădere, este o scădere față de începutul campionatului. Screciu, care a făcut un meci extraordinar, în duelurile 1 contra 1 a rămas în picioare. A câștigat și la viteză, l-a depășit pe Dobre la viteză în partea dreaptă. Eu cred că benzile Rapidului, și Gâlcă a reglat foarte bine când l-a băgat pe Braun, sunt mult sub așteptări.

Parcă și fizic era mai bine înainte Dobre, în duelurile 1 contra 1, în driblinguri. Dar și așa, Dobre marchează. Eu cred că dacă Petrila și Dobre se ridicau la nivelul la care trebuiau să fie, Rapidul avea mai multe puncte. Câștiga și cu Hermannstadt și cu Craiova”, a spus Marius Șumudică.