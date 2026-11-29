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Într-o atmosferă de iarnă veritabilă, FC Voluntari și CFR Cluj au încheiat la egalitate, scor 0-0, în etapa a 17-a de SuperLiga. Meciul de pe Stadionul „Anghel Iordănescu” s-a soldat și cu victime. La propriu. Marius Șumudică (55 de ani) a dezvăluit faptul că trei jucători din echipa sa au suferit degerături din cauza frigului.

Marius Șumudică, după vijelia de la Voluntari: „N-am văzut atâtea fenomene care au avut loc sâmbătă în toată cariera!”

Duelul de sâmbătă, 28 noiembrie, s-a desfășurat în condiții meteorologice extreme, pe viscol și ninsoare abundentă. Stratul de zăpadă depus pe gazon a îngreunat vizibil controlul balonului pentru ambele formații. Vântul pătrunzător, asociat cu temperaturile „siberiene”, a afectat grav jocul, dar și starea fizică a unor fotbaliști.

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În direct la FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică a descris „iadul alb” . Deși are peste 50 de ani și decenii în spate de experiență în mai multe zone ale lumii, antrenorul celor de la CFR Cluj admite că așa ceva nu a mai întâlnit niciodată. „Am 50 de ani de carieră, mă refer aici la cei de jucător și de antrenor. N-am văzut atâtea fenomene care au avut loc ieri (n.r. sâmbătă) în toată cariera asta, de jucător și antrenor la un loc. Adică să bată și vântul, să vină și apă cu gheață așa.

Pe întreg cursul jocului a fost așa. Eu atacam și bătea spre poarta mea, după care zic haide mă că repriza a doua va fi altfel. De unde, că s-a mutat. Vântul bătea invers. Foarte greu, foarte greu. Mi-era greu. Trebuia să intru într-un container din ăsta unde ei fac flash-ul (n.r. interviu de după meci) și până la conferința de presă care era la cincizeci de metri de cabina. Era greu, mă ținea vântul pe loc, adică mi-era greu să ajung. Cred că era vânt de peste 80 de km pe oră. Adică foarte greu. Nu puteai să execuți o lovitură liberă fiindcă trebuia să pui zăpadă și să așezi mingea în zăpada respectivă într-un bulgăraș ca să stea, fiindcă altfel o lua vântul. Ceva inimaginabil. Dar într-un final eu sunt mulțumit, sunt mulțumit că am luat un punct”.

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Șumudică, dezvăluiri din infernul meteorologic de la Voluntari: „Trei jucători au degerături de la frig!”

Iarna extremă întâlnită de CFR Cluj la Voluntari a lăsat și victime . Antrenorul ardelenilor dezvăluie faptul că trei jucători pe care i-a folosit în partida cu FC Voluntari s-au ales cu degerături. „Degaja portarul și se întorcea mingea înapoi. (n.r. a fost fotbal ca în Siberia?) Mai lipseau urșii polari. Am avut jucători cărora le-au degerat mâinile de la frig. Stăteau lângă calorifer și le tremurau degetele de la picioare. De curiozitate, eu le-am zis: ‘Băgați-vă repede în apă caldă și astea’, dar nu era ok. Doctorul le zicea să stea întâi puțin în apă rece, să pună apă rece la început și după aceea să stea la căldură.

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(n.r. Dar cine-s băieții?) Braun, unul dintre ei, și Tordai. Acesta (portarul) nici nu își mai simțea mâna, palma. Fiind în mănușă ud, probabil ud pe tot parcursul jocului, nu simțea. Nici când am venit la cabină după trei ore nu era bine. El încă avea furnicături și nu-și simțea degetele de la mâna dreaptă. Așa vânt nu am văzut în viața mea. Te lua pe sus. Portarul meu voia să degajeze, iar mingea, de la 30 de metri, venea la 20”, mai spune Șumudică.