Sport

Marius Șumudică, trei transferuri la CFR Cluj după intrarea în insolvență. Nume grele vin în Gruia

CFR Cluj a intrat oficial în insolvență, dar Marius Șumudică nu se lasă afectat de situația delicată. Lucrează intens pentru formarea unui lot competitiv care să-i permită o clasare cât mai bună în actualul sezon al SuperLigii
Catalin Oprea
20.08.2026 | 16:10
Marius Sumudica trei transferuri la CFR Cluj dupa intrarea in insolventa Nume grele vin in Gruia
EXCLUSIV FANATIK
Marius Șumudică, la startul partidei Corvinul - CFR Cluj / Foto: Sport Pictures
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Tribunalul Comercial Cluj a admis joi, 20 august, cererea depusă de club și a deschis procedura de insolvență. Asta nu înseamnă că formația din Gruia va dispărea de pe harta fotbalului românesc, însă toate operațiunile financiare vor fi strict monitorizate pentru o gestionare mai corectă. Instanța a desemnat RTZ & Partners SPRL drept administrator judiciar provizoriu, firma condusă de Răzvan Zăvăleanu, cel care a răspuns și de insolvența clubului Dinamo.

Trei transferuri la CFR Cluj

Nemulțumit de lotul avut la dispoziție în acest moment, Marius Șumudică a lucrat intens pentru a întări posturile pe care le consideră deficitare. Din informațiile FANATIK, conducerea clubului a reușit să obțină acordurile de transfer pentru trei jucători. Înainte de toate, însă, clujenii trebuie să achite datoriile pentru ridicarea interdicției la transferuri impuse de FIFA.

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Marius Șumudică a reușit să găsească un fundaș central, în persoana gruzinului Iva Gelashvili (25 de ani). După ce i-a folosit în centrul defensivei pe Damjan Djokovic (mijlocaș central) și pe Aly Abeid (fundaș stânga), iar randamentul acestora nu a fost deloc unul foarte bun, tehnicianul căuta cu disperare cel puțin un jucător pentru acest post.

  • Conform iamsport.ro, Gelashvili se află deja la Cluj și urmează să semneze contractul cu CFR foarte curând.

Iva Gelashvili, fotbalist cu cinci meciuri în naționala Georgiei, a evoluat ultima dată în Grecia, la Panserraikos. A mai evoluat de-a lungul carierei pentru echipele Sparta Praga B, Dinamo Batumi, Saburtalo, Spezia și Iberia. Cota sa de piață, conform transfermarkt.de, este 500.000 de euro.

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Al doilea este un mijlocaș pe care Marius Șumudică îl cunoaște foarte bine: columbianul Sebastian Pedroza (27 de ani). Cei doi au colaborat de curând la Al-Okhdood, în Arabia Saudită. Este un mijlocaș central care a mai evoluat doar în țara natală, la Independiente Santa Fe, și în Arabia Saudită, la Al-Batin și Al-Okhdood.

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A fost convocat la naționala Columbiei în 2022, dar nu a apucat să debuteze. Cota sa de piață, conform transfermarkt.de, este 700.000 de euro.

Revenire de senzație la CFR Cluj

Al treilea este atacantul Sergiu Buș (33 de ani), un produs al academiei celor de la CFR Cluj. A mai evoluat în două rânduri la formația patronată de Nelu Varga: în perioadele iulie 2009 – iulie 2013 și ianuarie 2022 – iunie 2023.

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De asemenea, în cariera sa, Buș a mai evoluat pentru echipele Unirea Alba Iulia, FCM Târgu Mureș, Gaz Metan, Corona Brașov, CSKA Sofia, Sheffield Wednesday, Salernitana, Astra Giurgiu, Levski Sofia, FCSB, Seongnam, Chindia, Poli Iași, Corvinul și ultima dată la Hermannstadt.

Sergiu Buș s-a născut la Cluj-Napoca, iar pentru CFR Cluj a înscris 3 goluri în 36 de partide. Atacantul ar mai fi avut o propunere din India, de la Chennaiyin, dar a ales să revină acasă.

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