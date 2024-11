Marius Șumudică, trendsetter în SuperLiga! Cu ce șapcă a venit la declarații după ce a dat moda cu „geaca norocoasă”. Foto

Marius Șumudică e pe val cu Rapid. Are cinci meciuri la rând fără gol primit și a urcat pe loc de play-off după . Antrenorul în vârstă de 53 de ani face senzație și când vine vorba de modă. La finalul ultimului joc a purtat o șapcă în premieră.

Marius Șumudică dă moda din Giulești. Cu ce șapcă a venit la flash-interviu după Rapid – UTA 2-0

Șumudică face senzație de când a pus pe el celebra geacă Burberry. Antrenorul a ajuns la cinci meciuri consecutive fără gol primit cu Rapid. Ultimul, succesul cu UTA, scor 2-0. În acest interval, giuleștenii au obținut trei victorii (5-0 cu Farul, 1-0 cu Hermannstadt, 2-0 cu UTA) și o remiză (0-0 cu FCSB) și una în Cupă (2-0 cu Botoșani).

Geaca a devenit populară inclusiv printre suporterii Rapidului. La ultimele două meciuri jucate în Giulești,

Acum, „Șumi-Gol” vrea să dea o nouă modă. Antrenorul alb-vișiniilor a venit la flash-interviul de după partida cu UTA purtând în premieră o șapcă cu un mesaj pe sufletul fanilor. De culoare albă cu inscripții vișinii, pe șapcă scria „Aici e Giulești!”.

„Nu trebuie să facem nuntă”

Cu un joc mai mult disputat decât Petrolul și cu două decât FCSB, Rapid a urcat pe locul 5 în SuperLiga, cu 23 de puncte. Cele două rivale ale giuleștenilor n-au jucat încă în etapa a 16-a, roș-albaștrii având și restanța cu FC Botoșani.

„Nu trebuie să facem nuntă. Sunt 5 meciuri de când nu primim gol, avem 10-0 golaveraj în ultimele 5 meciuri. Înseamnă mult, am dominat categoric și la cornere, la ocazii de poartă, la posesie. Am făcut un joc aproape perfect. Nu au avut vreo ocazie clară de gol.

Au jucat fără număr 6, m-a surprins puțin, a jucat cu doi mijlocași ofensivi. Însă mă așteptam să am probleme, dar ușor, ușor băieții s-au descătușat, după ce am marcat primul gol. Creștem de la joc la joc, parametrii fizici sunt ok față de jocurile anterioare, sunt bucuros, dar nu am realizat nimic.

Obiectivul este calificarea în play-off. Trebuie să mai facem 20 de puncte până la sfârșit. Dacă îmi spunea cineva când am preluat echipa că voi depăși Oțelul în așa scurt timp, că voi depăși FCSB, deși mai au meciuri de disputat, că sunt la un punct de CFR, Dinamo sau Craiova, nu credeam.

Eu vorbesc de ceea ce fac eu, chiar îmi spunea Dan Șucu. ‘Știi câți jucători mai joacă la noi de la 4-0 cu FCSB la 0-0 pe Arena Națională? Niciunul’. E greu, trebuie să construiești. Rapid arată din ce în ce mai bine, ne-am recăpătat pofta de a câștiga acasă. Este meritul băieților, fanilor, care astăzi au fost incredibili”, a declarat Marius Șumudică, la finalul jocului cu UTA.