Marius Șumudică, trist după Rapid – U Cluj 0-2: „Usturător! Ne jucăm sezonul în Cupă”

Antrenorul giuleștenilor a spus că a fost o săptămână cumplită pentru el, după moartea lui Aaron Boupendza, iar înfrângerea împotriva „șepcilor roșii” este o consecință a evenimentului tragic trăit de fostul atacant al Rapidului.

Marius Șumudică, trist după Rapid – U Cluj

Marius Șumudică a fost trist după înfrângerea , explicând motivul pentru care elevii săi nu s-au putut concentra la meci: „Usturător, ce mai e de spus!

ADVERTISEMENT

Nu am fost agresivi, am făcut opusul la ce am făcut la CFR Cluj. Chiar și așa, am avut mai multe ocazii decât ei. Dar dacă nu marchezi, în play-off e foarte greu să faci ceva.

Va fi destul de greu în campionat să mai luptăm pentru locurile din față, ne rămâne meciul din cupă, putem salva sezonul și să luptăm pentru un trovfeu”.

ADVERTISEMENT

„Am bătut toate cornerele în primul om!”

„Sunt cinci puncte între noi și Universitatea Cluj, jucăm și noi, avem meciuri grele, jucăm din trei în trei zile, alții se odihnesc, nu e ușor. Meciul sezonului e acum cu Hermannstadt, dacă nu ne calificăm, e un sezon ratat pentru noi.

La CFR am făcut schimbări și am trecut în alt modul, după care am forțat și am jucat cu doi atacanți, acum au fost alte circumstanțe. Mi-e și mie greu, ei au avut un corner și cele două goluri marcate”, a .

ADVERTISEMENT

„Noi avem situații bune, singuri cu portarul, dăm cu capul, fel și fel de execuții. Vine un jucător din Franța, din Liga a treia și face diferența. Bravo lor! Nu-mi aduc aminte cum a ajuns mingea în partea asta, dar duelurile le-au câștigat și mingile trăgeau la ei.

ADVERTISEMENT

Să batem toate cornerele și să le bați în primul om. Să ai zece cornere și să nu fii periculos… Noi am pregătit meciul la fel, a fost o perioadă grea, a decedat un jucător care a făcut parte din acest lot, dar nu contează.

Astăzi îmi pare rău de suporteri, pentru că astăzi au fost impecabili, îmi pare rău că nu i-am satisfăcut cu o victorie, trebuie să ne asumăm. Vom vedea, mâine avem antrenament, plecăm cu două zile înainte la Sibiu, e un meci de totul sau nimic pentru mine și pentru ei!”, a mai spus antrenorul Rapidului.