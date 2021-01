Marius Șumudică, ultima reacție după scandalul cu bașkanii: „Cele mai grele clipe din carieră”

Marius Șumudică a emis un comunicat de presă în care spune lucrurilor pe nume. Antrenorul lui Gaziantep a lămurit lucrurile și a declarat că trece prin cele mai dificile momente din carieră, în ultimele zile.

Șumudică a avut o serie incredibilă de meciuri la Gaziantep, însă rămâne antrenorul cu cele mai puține înfrângeri în acest sezon al campionatului Turciei.

Deși inițial a declarat că va pleca de la Gaziantep, Șumi a revenit la sentimente mai bune și are de gând să își termine contractul cu turcii, care expiră peste patru luni.

Marius Șumudică: „Rămân atașat de familia Gaziantep. Mai am patru luni de contract și sunt deschis la discuții”

Marius Șumudică dorește să își ducă la finalul contractul cu Gaziantep și ea în calcul în continuare prelungirea contractului: „Rămân atașat de familia Gaziantep. Mai am patru luni de contract și sunt deschis la discuții”, a deschis antrenorul comunicatul de presă.

Antrenorul momentului în Turcia a mărturisit că a trecut în ultimele zile prin cele mai dificile momente din cariera de antrenor: „Aceste zile au fost teribil de grele pentru mine. Poate cele mai grele din cariera mea de antrenor, indiferent pe unde am activat. Din acest motiv, prin acest comunicat de presă oficial, doresc să-mi precizez foarte clar poziția în contextul momentului”, a explicat Șumi.

Tehnicianul lui Gaziantep a ținut să precizeze că nu a jignit niciun moment pe nimeni din conducerea clubului turc, nu a spus nimic ofensator la adresa locuitorilor, ori suporterilor lui Gaziantep: „Așa cum se poate verifica, chiar și în momentele grele, cu eliminări sau discuții extrafotbalistice, antrenorul Marius Șumudică nu a rostit niciodată cuvinte ofensatoare la adresa conducerii clubului, orașului Gaziantep sau a suporterilor”, a lămurit lucrurile singurul antrenor român din Turcia.

Marius Șumudică: „Sunt foarte mâhnit și nu înțeleg de ce mi s-a construit imaginea unui inamic al orașului”

Mariu Șumudică explică felul în care s-a comportat, prin faptul că a vrut doar să apere echipa și orașul Gaziantep: „Sunt foarte atașat acestei comunități și exact din acest motiv am fost foarte implicat, am încercat să apăr această familie, am fost mai agresiv în timpul meciurilor și am suferit fiind eliminat de către arbitri”, a mai spus antrenorul, care nu înțelege de ce toată lumea s-a întors împotriva lui: „În aceste zile sunt foarte mâhnit și nu înțeleg de ce mi s-a construit imaginea unui așa zis inamic al orașului.”

De altfel, Șumudică și-a manifestat intenția de a deveni și cetățean turc, la propunerea guvernatorului provinciei, Fatma Șahin, pentru care are un mare respect: „Mereu am fost onorat că, după fiecare succes al echipei, primeam mesaje de felicitare din partea doamnei guvernator Fatma Șahin, pe care o respect foarte mult. Mereu mi-a transmis că fac cinste orașului și a dorit ca eu să devin cetățean turc.”

În concluzie, antrenorul lui Gaziantep a accentuat faptul că vrea să continue la echipă: „…poziția mea oficială este următoarea. Mai am patru luni de contract, doresc să-mi duc înțelegerea la bun sfârșit și sunt în continuare deschis la discuții în privința unei prelungiri sau rezilieri! Cu respect și fidelitate, Marius Șumudică”, a încheiat Marius Șumudică.

Alte declarații ale lui Șumudică emise în cadrul comunicatului de presă din data de 10 ianuarie 2021: