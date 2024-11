Rapid a terminat la egalitate derby-ul contra celor de la CFR Cluj, scor 1-1, și rămâne foarte aproape de zona de play-off în SuperLiga. După un start de campionat ratat, formația din Giulești a arătat foarte bine în ultima perioadă, sub comanda lui Marius Șumudică.

Marius Șumudică a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre șansele ca Denis Drăguș să îmbrace tricoul Rapidului

Cu o defensivă de top, Rapid dă senzația că ar mai avea nevoie de ceva întăriri pentru zona ofensivă. La FANATIK SUPERLIGA, Robert Niță a lăsat de înțeles că , ar fi o variantă luată în calcul de giuleșteni.

Pentru Marius Șumudică, varianta ideală ar fi să îl aducă la Rapid pe Denis Drăguș, alături de care a mai colaborat în Turcia. Cei doi au o relație excelentă și asta ar putea facilita un eventual transfer. Doar că mare problemă este legată de intențiile celor de la Trabzon în privința jucătorului.

Rapid nu și-ar permite să-i ofere lui Drăguș un salariu pe măsura celui din Turcia, aspect pe care chiar Șumudică l-a recunoscut. Deci singura variantă ar fi ca Trabzonspor să accepte să îl împrumute pe Drăguș în SuperLiga.

Marius Șumudică, ultimele detalii despre transferul lui Denis Drăguș la Rapid. „Eu vă garantez asta”

“Drăguș va juca în seara asta (n.r. – duminică) cu Adana Demir, am vorbit ieri înainte de meci. Și din câte știu eu, va fi titular. Cu Drăguș va fi destul de greu.

Dar eu vă garantez că în cazul în care Trabzon va renunța la Drăguș, prima opțiune a lui este Rapidul. Vorbesc ca împrumut. Pentru că nu ne putem ridica la nivelul salarial pe care îl are.

Eu v-am mai spus. Câștigă 1,5 milioane de euro pe an, patru ani de contract. Are șase milioane, este foarte greu. Plus că ei au plătit 1,8 milioane de euro pe el”, a spus Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Denis Drăguș, start de sezon sub așteptări la Trabzonspor. Nu a reușit încă să marcheze în campionat pentru noua echipă

Denis Drăguș are 19 selecții și cinci goluri , iar în prezent este evaluat de Transfermarkt.de la 4 milioane de euro. A fost achiziționat de Trabzonspor de la Standard Liege, din Belgia.

Drăguș încă încearcă să se acomodeze la Trabzon, iar actualul sezon a fost sub așteptările uriașe care erau de la el. Nu a reușit să marcheze până acum în cele 10 partide disputate pentru noua echipă în prima ligă din Turcia. Are o singură reușită, în preliminariile Europa League.

