Marius Șumudică, venerat de arabi. Ce banner au afișat suporterii lui Al Okhdood la meciul cu Al Ahli. Video

Marius Șumudică și-a făcut debutul oficial pe banca celor de la Al Okhdood. Vezi pe FANATIK ce banner au afișat suporterii echipei în cinstea antrenorului român chiar în startul partidei cu Al Ahli.

Marius Șumudică, venerat de suporterii lui Al Okhdood

Marius Șumudică a revenit în antrenorat la începutul acestui an, după pauza luată odată cu finalul sezonului trecut, când a pregătit-o ultima dată pe Rapid. Acum, el a semnat cu Al Okhdood, echipă pe care vrea să o salveze de la retrogradare.

Antrenorul român nu era străin de campionatul Arabiei Saudite, unde mai antrenase în trecut la formații precum Al Shabab și Al Raed. Suporterii arabi nu l-au uitat pe tehnician, iar la meciul cu Al Ahli, chiar la început, l-au întâmpinat cu un banner special: „Welcome Marius Șumudică” (n.r. – Bine ai venit Marius Șumudică).

Șumudică was very welcomed! 🇷🇴 — TheFootballZone (@football_t69515)

بنر ترحيبي بـ سيد المدربين سوموديكا !🩵 | — معقل الاخدود (@Maqel_alakhdoud)

Eșec pentru Marius Șumudică în primul meci pe banca lui Al Okhdood

Din păcate pentru Marius Șumudică, Unicul marcator al partidei a fost Ivan Toney (58), fostul atacant al englezilor de la Brentford, formație din Premier League.

Contractul fabulos al lui Marius Șumudică la Al Okhdood

El va împărți suma respectivă cu staff-ul său, alcătuit din: secunzii Petre Cristian, Gabi Mărgărit și Sener Gencturk, analistul video Marius Șumudică Jr., preparatorul fizic Ștefan Anghel și antrenorul cu portarii Cornel Cernea.