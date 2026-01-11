Marius Șumudică, venerat de arabi. Ce banner au afișat suporterii lui Al Okhdood la meciul cu Al Ahli. Video

Marius Șumudică și-a făcut debutul oficial pe banca celor de la Al Okhdood. Vezi pe FANATIK ce banner au afișat suporterii echipei în cinstea antrenorului român chiar în startul partidei cu Al Ahli.
Marius Șumudică a revenit în antrenorat la începutul acestui an, după pauza luată odată cu finalul sezonului trecut, când a pregătit-o ultima dată pe Rapid. Acum, el a semnat cu Al Okhdood, echipă pe care vrea să o salveze de la retrogradare.
Antrenorul român nu era străin de campionatul Arabiei Saudite, unde mai antrenase în trecut la formații precum Al Shabab și Al Raed. Suporterii arabi nu l-au uitat pe tehnician, iar la meciul cu Al Ahli, chiar la început, l-au întâmpinat cu un banner special: „Welcome Marius Șumudică” (n.r. – Bine ai venit Marius Șumudică).
Din păcate pentru Marius Șumudică, primul său meci pe banca celor de la Al Okhdood a însemnat un eșec cu 0-1 în fața celor de la Al Ahli. Unicul marcator al partidei a fost Ivan Toney (58), fostul atacant al englezilor de la Brentford, formație din Premier League.
FANATIK a aflat că Marius Șumudică va încasa 600.000 de euro la Al Okhdood pentru cele patru luni rămase din competiție, plus un bonus de 150.000 de euro dacă salvează echipa de la retrogradare.
El va împărți suma respectivă cu staff-ul său, alcătuit din: secunzii Petre Cristian, Gabi Mărgărit și Sener Gencturk, analistul video Marius Șumudică Jr., preparatorul fizic Ștefan Anghel și antrenorul cu portarii Cornel Cernea.