Marius Șumudică, venerat de arabi. Ce banner au afișat suporterii lui Al Okhdood la meciul cu Al Ahli. Video

Marius Șumudică face furori peste tot unde merge. Arabii l-au primit cu un banner deosebit. Vezi pe FANATIK ce au afișat suporterii la meciul lui Al Okhdood cu Al Ahli.
Mihai Dragomir
11.01.2026 | 22:08
Marius Șumudică a fost primit cu un banner deosebit de suporterii lui Marius Șumudică suporteri Al Okhdood la primul său meci pe banca tehnică a echipei. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Marius Șumudică și-a făcut debutul oficial pe banca celor de la Al Okhdood. Vezi pe FANATIK ce banner au afișat suporterii echipei în cinstea antrenorului român chiar în startul partidei cu Al Ahli.

Marius Șumudică, venerat de suporterii lui Al Okhdood

Marius Șumudică a revenit în antrenorat la începutul acestui an, după pauza luată odată cu finalul sezonului trecut, când a pregătit-o ultima dată pe Rapid. Acum, el a semnat cu Al Okhdood, echipă pe care vrea să o salveze de la retrogradare.

Antrenorul român nu era străin de campionatul Arabiei Saudite, unde mai antrenase în trecut la formații precum Al Shabab și Al Raed. Suporterii arabi nu l-au uitat pe tehnician, iar la meciul cu Al Ahli, chiar la început, l-au întâmpinat cu un banner special: „Welcome Marius Șumudică” (n.r. – Bine ai venit Marius Șumudică).

Eșec pentru Marius Șumudică în primul meci pe banca lui Al Okhdood

Din păcate pentru Marius Șumudică, primul său meci pe banca celor de la Al Okhdood a însemnat un eșec cu 0-1 în fața celor de la Al Ahli. Unicul marcator al partidei a fost Ivan Toney (58), fostul atacant al englezilor de la Brentford, formație din Premier League.

Contractul fabulos al lui Marius Șumudică la Al Okhdood

FANATIK a aflat că Marius Șumudică va încasa 600.000 de euro la Al Okhdood pentru cele patru luni rămase din competiție, plus un bonus de 150.000 de euro dacă salvează echipa de la retrogradare.

El va împărți suma respectivă cu staff-ul său, alcătuit din: secunzii Petre Cristian, Gabi Mărgărit și Sener Gencturk, analistul video Marius Șumudică Jr., preparatorul fizic Ștefan Anghel și antrenorul cu portarii Cornel Cernea.

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
